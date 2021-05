Turniej Mid-Season Invitational nazywany jest często małymi mistrzostwami świata. Te odbywają się najczęściej na przełomie września i października, po letnim splicie. MSI zwykle jest rozgrywane w maju, po zakończeniu wiosennych rozgrywek we wszystkich regionach. W całym wydarzeniu biorą udział tylko mistrzowie najważniejszych lig.

Jeszcze do niedzieli tytuł mistrzów Mid-Season Invitational był w posiadaniu graczy G2 Esports , którzy w 2019 roku przejechali się po rywalach. W 2020 roku organizatorzy postanowili odwołać wydarzenie w związku z pandemią koronawirusa. Dlatego teraz wszyscy fani League of Legends z niecierpliwością wyczekali na powrót rozgrywek po dwuletniej przerwie.

Od samego początku głównym faworytem do zwycięstwa było Damwon KIA. Koreańska formacja w świetnym stylu zwyciężyło w Mistrzostwach Świata w 2020 roku, detronizując region chiński, który od 2 lat dominował w esportowym LoLu. Drugim zespołem, który był wymieniany wśród potencjalnych zwycięzców, było właśnie Royal Never Give Up.

Faworyci spotkali się w wielkim finale, jednak to DWG było faworytem tego starcia. Od samego początku mecz był bardzo wyrównany, a sporo akcji odbywało się na dolnej alei, która okazała się kluczowa na dystansie całej serii. Podczas pierwszej mapy przewagę uzyskało na tej linii RNG, co poskutkowało kontrolą w okolicach smoka. Chińska formacja zdołała zdobyć duszę piekielnego smoka, co tak naprawdę poskutkowało zwycięstwem i wyjściem na prowadzenie w finale.

Druga mapa padła łupem Damwon, które wyrównało stan rywalizacji. Ze świetnej strony pokazał się „Showmaker”, którego akcja przy smoku i jego przejęcie zadecydowało o zwycięstwie w drugiej rozgrywce. Kolejna odsłona to ponownie wybór Kai’sy przez „Weia” - strzelca RNG. Postać ta odgrywała w całej serii znaczącą rolę, choć DWG do ostatniej mapy nie zdecydowało się na zbanowanie ulubionej postaci chińskiego strzelca.

Rozpędzone DWG bardzo dobrze rozpoczęło trzecią mapę, wychodząc na spore prowadzenie. Koreańczycy świetnie rozgrywali mapę pod kątem makro. Gdy wydawało się, że RNG jest na skraju porażki, zaczęli oni szukać walk drużynowych, z których wychodzili o dziwo lepiej od koreańskiej formacji. Świetnie pracował w nich duet Leona + Kai’sa, który pozwolił zniwelować przewagę DWG. O wygranej zadecydowała walka przy Baronie, która padła łupem Chińczyków. Bo poskromieniu bestii i wyjściu na prowadzenie w złocie, rozgrywka przebiegała już tylko pod dyktando Royal Never Give Up, które chwilę później było już tylko o jedną mapę od zwycięstwa na MSI.

Czwarta i piąta mapa były do siebie bardzo podobne, lecz różniła je najważniejsza kwestia. Podstawione pod ścianą Damwon Gaming nie dało żadnych szans RNG podczas czwartej rozgrywki, rozbijając w pył chiński zespół i doprowadzając do wyrównania. Do ostatniej rozgrywki oba zespoły podchodziły pełne doświadczeń i niezwykle zmotywowane. Piąta mapa zdarzyła się podczas finału MSI dopiero po raz drugi w historii.

Już od samego początku było jednak wiadomo, kto w tym roku uniesie puchar MSI do góry. Niezwykle aktywnie rozpoczęli gracze RNG, który bardzo szybko uzyskali dużą przewagę. Ich kompozycja świetnie się skalowała, a show skradł ponownie „Wei”, który fenomenalnie prezentował się na Kai’sie. Chińska formacja sukcesywnie powiększała swoją przewagę, raz po raz łamiąc DWG coraz bardziej. Pod koniec gry Royal Never Give Up niemal bawiło się swoją ofiarą, ostatecznie niszcząc Nexus w 27. minucie.

Tym samym RNG przerwało dominację Damwon KIA, przywracając regon chiński na szczyt. Zwycięzcy zgarnęli na swoje konto 75 tysięcy dolarów, co daje 30 procent z puli nagród. Wygrana chińskiej organizacji pozytywnie wpłynie na rywalizację podczas mistrzostw świata, bowiem głodni Koreańczycy ponownie będą próbowali zrzucić z tronu swoich sąsiadów.

