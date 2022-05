G2 wraca na salony! Rusza MSI 2022

Mid-Season Invitational to drugi, po Worldsach, najbardziej prestiżowy i najlepiej obsadzony turniej w League of Legends. W 2019 roku, po raz pierwszy w historii, wygrała go europejska drużyna pod postacią G2 Esports. "Samurajom" nie było jednak dane bronić tytułu, bowiem rok później zawody zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa, a w 2021 roku Europę reprezentowało MAD Lions.