MSI: Chiny prężą muskuły, szczęśliwe losowanie Europy

Ta wiadomość ucieszyła wszystkich kibiców na świecie. Oznacza to, że będą oni mogli oglądać rywalizację najlepszych drużyn z całego świata nie tylko na Worldsach. Drugi pod kątem prestiżu turniej w całej grze, po rocznej przerwie, powraca na scenę.

Najlepsi czempioni do gry w Red Bull Solo Q

Trzeba tu jednak zaznaczyć - nie dla wszystkich. Ze zmagań wycofać się musiało wietnamskie GAM Esports. Podobnie jak miało to miejsce na zeszłorocznych mistrzostwach świata, zawodnicy z Wietnamu nie są w stanie dotrzeć na miejsce rozgrywania turnieju. Jest to spowodowane rygorystycznymi obostrzeniami związanymi z pandemią panującymi w tym kraju.

