Kosmiczny finał MSI! RNG minimalnie lepsze od T1

Zresztą akurat Lissandra to postać, którą legendarny Koreańczyk ma opanowaną do perfekcji. Na 37 gier w karierze tą postacią wygrał aż 31!

"Faker" zapytany przed finałem o to, kto jego zdaniem pokazał się najlepiej w trakcie całego turnieju, wskazał na siebie. W finale jednak okazało się, że i na niego można znaleźć sposób. Udowodnił to w 5. grze "Xiaohu", który w kluczowym momencie, o ironio, rozbił go właśnie grając Lissandrą.

Zwłaszcza fani "Samurajów" mają sporo powodów do optymizmu. Co prawda w półfinale podopieczni "Dylana Falco" ustępowali T1 w każdym elemencie Lol-owego rzemiosła, jednak wcześniej pokazali, że są w stanie nawiązać walkę z Azją.

Tak było w 2. rundzie MSI, gdy na otwarcie G2 pokonało najpierw T1, a następnie RNG, przedłużając swoją kosmiczną serię wygranych map do 22. Ostatecznie licznik zatrzymał się dopiero na cyfrze 24. Gdy bowiem doszło do rundy rewanżowej w fazie rumble, coś się w grze europejskiej formacji zacięło. "Jankos" i spółka przegrali 5 meczów z rzędu.

- Myślę, że jako zespół prawdopodobnie musimy trochę uporządkować wczesną fazę gry. W wielu meczach dość szybko byliśmy do tyłu i ciężko było później wrócić. Nawet jeżeli czasami to nam się udawało jak w pierwszym meczu z T1 - ocenił "caPs".

