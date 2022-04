MTB Cross-Country - poradnik dla rowerowych żółtodziobów

Jesteś tu nowy? A może wręcz przeciwnie - znasz wszystkie artykuły i filmy rowerowe w Red Bull TV, ale do tej pory więcej czasu poświęcałeś na bardziej ekstremalne odmiany kolarstwa górskiego? Nieważne! Jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę na temat najbardziej powszechnej dyscypliny - MTB Cross-Country, to jesteś w dobrym miejscu. Zapraszamy na kompletny przewodnik po rowerowym maratonie, w którym znajdziesz wszystkie odpowiedzi, na nurtujące Cię pytania! Gotów? No to 3, 2, 1, poszli!

01 XCO - co to takiego?

XCO to chyba najbardziej popularny skrót, na jaki możesz się natknąć w "rowerowych internetach". Jego rozwinięcie to po prostu nazwa dyscypliny "Cross-Country Olympics". MTB XCO to konkurencja, która polega na przejechaniu kilku pętli po technicznej, górskiej trasie rowerowej. W trakcie wyścigu zawodnicy startują ze wspólnego startu i ścigają się ramię w ramię na stromych podjazdach i mrożących krew w żyłach zjazdach. W przypadku kategorii seniorskich, przeciętny wyścig trwa około półtorej godziny. Zawody juniorów są zazwyczaj około pół godziny krótsze.

Ściganie się w Cross-Country jest trudniejsze niż myślisz! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Jak wygląda typowy tor, na którym organizowane są zawody?

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) długość trasy powinna mieścić się w przedziale od czterech do dziesięciu kilometrów. Po zapoznaniu się z charakterystyką toru sędziowie określają liczbę okrążeń, tak by wyścig zakończył się w regulaminowym czasie. Im krótsza pętla, tym więcej okrążeń i odwrotnie, im dłuższa trasa tym mniej razy trzeba będzie ją pokonać. Większość budowniczych tworzy tory z myślą o wyścigach, które zakończą się po 5-7 "kółkach".

Chociaż trasy, na których organizowane są zawody Pucharu Świata wyglądają na bardzo zróżnicowane, w rzeczywistości budowane są według bardzo rygorystycznych wytycznych. Każdy tor musi składać się z dokładnie określonej ilości zjazdów i podjazdów. Asfaltowe lub szutrowe drogi nie mogą stanowić więcej niż 15% pojedynczej pętli, długie sekcje wąskich ścieżek muszą mieć określoną liczbę mijanek. To wszystko jest bardziej skomplikowane niż się może wydawać. Do tego oczywiście techniczne sekcje na zjazdach, kilka naturalnych i sztucznych dropów, korzenie, kamienie - wszystko co rowerzyści lubią najbardziej!

Na każdym torze MUSI pojawić się stromy podjazd! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

03 Puchar Świata XCO - rowerowa Formuła 1

Jeśli mielibyśmy zachęcić do zagłębienia się w świat zawodów Cross-Country, to zaproponowalibyśmy obejrzenie kilku relacji z wyścigów Pucharu Świata XCO. Najtrudniejsze, najbardziej wymagające trasy, najlepsi zawodnicy i najbardziej kozackie rowery - to taka "rowerowa Formuła 1". To, co dzieje się na zawodach Pucharu Świata decyduje o kierunku rozwoju sportu. Zwycięstwo w generalce przekłada się na status lidera, na rowerowym rynku technologicznym.

Ciekawy fakt - w kolarstwie górskim na podium ląduje nie 3, a 5 osób. Najlepsze 5 pozycji to też najlepsze punkty do klasyfikacji generalnej. Pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek zgarnia odpowiednio:

1 = 250 pkt.

2 = 200 pkt.

3 = 160 pkt.

4 = 150 pkt.

5 = 140 pkt.

*Lider klasyfikacji generalnej startuje w każdych zawodach w specjalnej białej koszulce. Podobno łatwiej go wtedy rozpoznać na trasie i zmotywować się do pogoni za liderem!

Biała koszulka - miejcie tego gościa na oku! © Bartek Woliński

04 Dobry start kluczem do sukcesu

Jeśli po pierwszych kilkudziesięciu metrach zawodnik nie wypracuje dobrej pozycji do ataku, jego szanse na zwycięstwo w zawodach spadają praktycznie do zera. Oczywiście zdarzają się przypadki, w których najlepsi riderzy popełniają proste błędy lub mają problemy techniczne, a następnie wyprzedzają 50 rywali i zdobywają złoto, ale statystyki nie da się oszukać. Ten, kto po pierwszej prostej znajdzie się w czubie" prawdopodobnie zostanie w nim już do końca wyścigu. Atak z końcowych grup pościgowych jest możliwy, ale przepychanie się między rowerzystami na stromych podjazdach i technicznych zjazdach to po prostu czyste szaleństwo. Jak już chyba wspominaliśmy - nie jest to sport dla każdego...

Po pierwszych 100 metrach wszystko staje się jasne! © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

05 Co wpływa na kolejność startową?

Wszyscy zawodnicy (z danej kategorii) startują w jednym momencie. Zazwyczaj są ustawiani w szeregach, po (około) 8 rowerzystów w każdym. O tym, z którego szeregu startuje dany rider, decyduje wynik osiągnięty w tak zwanym "Short Tracku" czyli dodatkowym, skróconym wyścigu rozgrywanym dwa dni przed zawodami.

Wyścigi XCC większość zawodników jedzie na maksymalnych obrotach! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Jak wygląda Short Track (XCC)?

Short track to wyścig rozgrywany na skróconej, około 1.5-kilometrowej trasie. Zawody trwają zazwyczaj 20/25 minut, w trakcie których riderzy pokonują 6-8 krótkich pętli na maksymalnych obrotach. Short track'owe pętle składają się z prostej rozpędowej oraz krótkiego fragmentu toru, na którym odbywają się właściwe zawody. Poza dobrą pozycją startową, zawodnicy walczą również o dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięzca otrzymuje 80 pkt., za drugie miejsce przypada 60 pkt., za trzecie 50 pkt. i tak dalej.

Co ciekawe, od ubiegłego sezonu wprowadzono również osobną klasyfikację generalną wyścigów XCC, w której punkty przyznawane są na takich samych zasadach, jak na wyścigach XCO.

07 Jak wyglądają rowery do MTB XCO?

Jeśli w Twojej głowie ciągle dominuje wizja kanciastego roweru z "gumkami na resorach", to przespałeś całą sprzętową rewolucje. Obecnie, maszyny na których ścigają się najlepsi zawodnicy i zawodniczki, to smukłe, lekkie i nieprawdopodobnie wytrzymałe rowery skonstruowane z zaawansowanych materiałów. Włókno węglowe, tytan, amortyzatory nafaszerowane elektroniką, a to wszystko dopracowane przez najlepszych inżynierów z dbałością o najmniejsze detale. Geometria rowerów Cross-Country też jeszcze nigdy nie była tak agresywna. Wyścig zbrojeń prowadzony między firmami rowerowymi toczy się obecnie o znalezienie idealnej proporcji między maksymalnie efektywnym podjeżdżaniem, a w pełni kontrolowanym zjeżdżaniem w najbardziej wymagających warunkach. To wszystko przy 100 mm skoku i superlekkich komponentach. Czaisz?

To rowerowy odpowiednik bolidu Formuły 1 © Bartek Woliński