Jak wskoczyć na (naj)wyższy poziom? Rowerowe wskazówki od Toma Pidcocka.

Jak to się stało, że brytyjski szosowiec, który dobrych parę lat, ścigał się w jednym teamie z Michałem Kwiatkowskim , wylądował na najwyższym stopniu podium w Pucharze Świata MTB? Ciężko znaleźć jakąś logiczną odpowiedź na to pytanie, bo ostatnie wyczyny Toma Pidcocka są po prostu nieprawdopodobne!

Gdy na pierwszych zawodach Pucharu Świata MTB w Albstadt , Pidcock wystartował z 11 sektora z 76-tym numerem, absolutnie nikt nie spodziewał się, że reprezentant Wielkiej Brytanii pojawi się na mecie z piątym czasem zawodów. Od pierwszego okrążenia napierał na pedały z niewiarygodną mocą, wyprzedzając kolejnych zawodników na ciasnych i technicznych sekcjach. W osiągnięciu tak niesamowitego rezultatu, nie przeszkodziło mu nawet przebicie opony!

Przed wyścigiem w Czechach wiele osób mówiło o tym, że jeśli Pidcock wystartuje z pierwszego lub drugiego rzędu, rywale nie będą w stanie utrzymać jego szalonego tempa. Druga pozycja wywalczona w trakcie piątkowego short tracka, zagwarantowała riderowi świetną pozycję startową, która zgodnie z przewidywaniami, przełożyła się na pierwszy złoty medal, wywalczony w wyścigu cross country.

To niewiarygodne, ale w przeciągu zaledwie dwóch tygodni, Pidcock, przebił się z 76 lokaty do ścisłej czołówki Pucharu Świata MTB. Jaki jest sekret brytyjskiego zawodnika? Jak myśli, trenuje i ściga się 23 latek, który szturmem podbił światową scenę kolarstwa górskiego?

Podium w pierwszych zawodach Pucharu Świata? Bierzemy w ciemno! © Bartek Wolinski

Czasem brak planu, to najlepszy plan

Jak zaplanować atak na podium z końcowego rzędu? Cóż... Według Toma Pidcocka, czasem lepiej nie tracić energii na planowanie hipotetycznych scenariuszy i dokładną analizę, każdej sekundy wyścigu. Zawodnik preferuje "brytyjski styl ścigania", który polega na spokojnej, płynnej jeździe i trzymaniu nerwów na wodzy.

“Muszę przyznać, że chyba nie miałem, jakiegoś idealnego planu. Skupiłem się po prostu na tym, żeby się nie stresować. Postanowiłem, że będę cierpliwy i gdy nadejdzie odpowiedni moment, po prostu zaatakuje." - Komentował Pidcock.

Takie podejście, być może nie było bardzo efektowne, ale sprawiło, że Brytyjczyk konsekwentnie przebijał się na coraz lepsze pozycje. Wystarczyła jedna prosta myśl - "bądź cierpliwy i atakuj, gdy nadarzy się okazja!"

Cisza przed burzą © Bartek Wolinski

Pozytywne nastawienie to klucz do sukcesu

Start, to jeden z najważniejszych elementów każdego wyścigu cross country. Pozycja wywalczona na pierwszych metrach może przesądzić o sukcesie lub porażce nawet najlepszego zawodnika. W swoim pierwszym wyścigu, Pidcock wystartował z 76 pozycji, a zapytany o to, czy bardzo denerwował się, tym co wydarzy się na pierwszych metrach odpowiedział:

"Nie było mowy o żadnym stresie startowym. Przecież, mogło być tylko lepiej!"

Pidcock uwielbia prostotę. Lata spędzone na wyścigach szosowych i torach do cyclo crossu, sprawiły, że mimo bardzo młodego wieku, Brytyjczyk jest bez dwóch zdań jednym z bardziej doświadczonych i wszechstronnych zawodników w stawce. Zamiast intensyfikować rozgrzewkę, szukać sposobów na szybki atak i komplikować sobie życie, Tom po prostu pojawił się na starcie w świetnym humorze i zrobił dokładnie to, co do niego należało - pojechał świetne zawody!

Widzisz jedenasty rząd? Gdzieś tam z tyłu jest Tom! © Bartek Wolinski

Pewna pozycja i szeroko rozstawione łokcie

Przed wyścigiem, chodzi głównie o to, żeby zachować spokój i nie myśleć za dużo o tym, co może się wydarzyć na trasie. Wszystko zmienia się jednak, gdy na starcie zapalą się zielone światła, a zawodnicy rozpoczną szaleńcze zmagania...

"Najważniejsze jest to, żeby na starcie, nie wpakować się w jakieś niepotrzebne tarapaty. Następnie, trzeba sobie stworzyć przestrzeń - złap stabilną pozycję i rozstaw łokcie szeroko. Jeśli chcesz zdominować przeciwnika, Twoja kierownica musi się znaleźć przed jego kierownicą. Potem skup się na pierwszym zakręcie i pokonaj go tak szybko jak to możliwe. Prawdziwe ściganie zaczyna się po pierwszym winklu."

Na pierwszych metrach łatwo o kraksę! © Bartek Wolinski

Wyprzedzaj tam, gdzie to możliwe

Niezwykłe umiejętności Pidcocka sprawiły, że po dynamicznym starcie i pierwszym okrążeniu, Brytyjczyk przeskoczył kilkadziesiąt pozycji i zaczął bardzo szybko zbliżać się do czołówki. To nie tylko czysta moc, tytanowej łydy, ale przede wszystkim cierpliwość wpłynęła na ostateczny wynik, wykręcony przez zawodnika. To trasa i ukształtowanie terenu determinuje to, gdzie i kiedy można wyprzedzać, a nie siła i zawodnicze "widzimisię".

"Ataki przypuszczaj wtedy, gdy nadarzy się okazja. Nie rób tego "na siłę". Czasem trzeba poczekać krótką chwilę, na ten jeden idealny moment."

Pidcock opanował sztukę wyprzedzania do perfekcji! © Bartek Wolinski

Nie podpalaj się

Łatwo powiedzieć. Jeśli chcesz się przebić do czołówki, a na starcie miałeś jedną z najgorszych pozycji, musisz dać z siebie 200%. Jak wykręcać najlepsze czasy na każdym okrążeniu i jednocześnie nie zajechać organizmu?

"To naprawdę niezwykła sztuka! Pierwsze okrążenie przycisnąłem naprawdę mocno. Wiedziałem, że ma ono naprawdę kluczowe znaczenie, ale za długo utrzymywałem wysokie tempo i w końcu straciłem moc. Musiałem przejechać całe okrążenie na niższym biegu, by pozbierać się do kupy!"

Pidcock mocno zaatakował i po pierwszych okrążeniach musiał nieco zwolnić © Bartek Wolinski

Pamiętaj o uzupełnianiu paliwa!

Pamiętanie o nawodnieniu i regularnym uzupełnianiu energii w trakcie wyścigu cross country to niezwykła sztuka. Gdy w każdej sekundzie myślisz tylko o tym jak wykręcić kolejne waty mocy, możesz zapomnieć, że twój silnik (organizm), na oparach daleko nie zajedzie. W przypadku wyścigu w Albstadt, dodatkowym utrudnieniem, był niespodziewany upał. W takich warunkach, uzupełnianie płynów i kalorii, ma absolutnie kluczowe znaczenie.

"Uzupełnianie paliwa to kluczowa sprawa! Gdy robisz pitstop, po prostu musisz na chwilę odpuścić. Złap bidon, żel energetyczny, a innych zawodników dogonisz później!"

Men's XCO finals – Nové Mesto

Utrzymaj równe tempo przez (prawie) cały wyścig

Pidcock wspominał, że im wyższą pozycję zajmował, tym ciężej było mu utrzymać równe tempo i wyprzedzić kolejnych rywali.

To bardzo ważne, żeby w miarę możliwości zachować równe tempo, w całym wyścigu. "Tryb energooszczędny" trzeba jednak wyłączyć na pierwsze okrążenie. Walka o dobrą pozycję kosztuje sporo energii, ale lepiej pomęczyć się na pierwszym okrążeniu, niż przez cały wyścig nerwowo kluczyć za wolniejszymi przeciwnikami.

Idealny wyścig? Według Pidcocka mogło być lepiej! © Bartek Wolinski

Do zwycięstwa, niezbędna jest wiara w swoje umiejętności!

Po swoim pierwszym udanym starcie w Pucharze Świata Pidcock podkreślił, że to właśnie dzięki juniorskim startom w cyclocrossie, wiedział jak zachować się na starcie pierwszego wyścigu XC i co zrobić, by przebić się do czołówki. Przypominamy: Tom przeskoczył dokładnie 71 rywali i zameldował się na mecie na piątym miejscu.

"To był świetny wyścig. Myślę, że gdyby wszystko potoczyło się idealnie i nie złapał bym gumy, mógłbym powalczyć o zwycięstwo. Mimo to, cieszę się z finalnego rezultatu."