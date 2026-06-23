Czym jest MTB Eliminator i dlaczego musisz wystartować w Red Bull Full Moon

Czym jest MTB Eliminator?

Wielokrotnie pisaliśmy o zjeździe, slopestyle’u i innych ekstremalnych odmianach kolarstwa górskiego, ale do tej pory nie było pretekstu, by napisać o konkurencji o groźnej nazwie MTB Eliminator. O co chodzi w tej dyscyplinie? Cóż, naszym zdaniem jest to tak naprawdę esencja ścigania w cross-country, ale zamiast pętli o długości kilkudziesięciu kilometrów i konkretnej grupy rywali zawodnicy ścigają się w czwórkach, na bardzo krótkim i treściwym torze.

Wszystko zaczyna się jeszcze na etapie eliminacji - zawodnicy mierzą swoje czasy pojedynczo, by powalczyć o kwalifikację do fazy pucharowej. Następnie 16 zawodników z najlepszymi czasami jest układanych w czwórki, które ścigają się ramię w ramię po trasie nafaszerowanej technicznymi elementami i przeszkodami zmieniającymi rytm oraz wytrącającymi z równowagi.

Ściganie ramię w ramię zawsze dostarcza ogromnych emocji! © Marius Maasewerd

To pełnowymiarowy wyścig cross-country, skompresowany do najbardziej efektownej i dynamicznej formy. No i co najfajniejsze - po każdym czteroosobowym wyścigu szybsza dwójka przechodzi dalej. Z każdym kolejnym startem zawodnicy są bardziej zmęczeni, pojawiają się błędy i problemy, tętno jest coraz wyższe, a rywalizacja coraz bardziej zacięta.

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Niektórzy próbują rozgrywać całą zabawę taktycznie. Inni odpuszczają kalkulację i od pierwszego do ostatniego przejazdu dają z siebie 150%. Rozwiązanie optymalne nie istnieje, a wszystkie kalkulacje przestają mieć znaczenie, gdy na pierwszym winklu w ruch idą łokcie. Wtedy aktywują się dodatkowe pokłady adrenaliny, a jedyne, co ma znaczenie, to żeby przegonić pozostałą trójkę i zameldować się na mecie przed rywalami!

Finałem całej zabawy jest ostatni wyścig finałowej czwórki. Krótka trasa i mocne zmęczenie po czterech ukończonych wyścigach sprawiają, że o ostatecznym układzie zawodników na podium decydują zazwyczaj setne części sekundy.

Niepowtarzalna szansa - Red Bull Full Moon, czyli MTB Eliminator w świetle księżyca

Ponieważ klasyczne ściganie w konkurencji MTB Eliminator nie jest dla nas wystarczająco emocjonujące, postanowiliśmy powrócić do Was z serią Red Bull Full Moon i nasz wyścig w tej konkurencji zorganizować… w nocy. 26 czerwca zorganizujemy dla Was pierwszy w historii polskiego cross-country nocny wyścig MTB Eliminator w Gdyni. Wyścig zostanie poprowadzony w samym centrum Gdyni – tuż nad morzem, więc spodziewamy się świetnej frekwencji zarówno wśród zawodników, jak i kibiców.

Warto zaznaczyć, że ściganie w zawodach Red Bull Full Moon będzie pewnego rodzaju wstępem do rowerowego weekendu, który 27 i 28 czerwca odbędzie się w Gdyni. Do Polski zjedzie się cała międzynarodowa śmietanka, która przez dwa dni rywalizować będzie w zawodach Pucharu Świata . Jeśli jeszcze nie macie planów na najbliższy weekend, to zdecydowanie warto wziąć pod rozwagę wycieczkę do Gdyni. Połączenie sportów wodnych z mocno rowerowym weekendem powinno zadowolić najbardziej wymagających fanów ekstremalnych przeżyć!

Partnerami wydarzenia są Garmin i Miasto Gdynia .