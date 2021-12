Aczino napisał historię. Wygrał bitwę Red Bull Batalla drugi raz w karierze

Udało mu się to po wygraniu emocjonującej bitwy z reprezentantem Hiszpanii, Skonem. Co ciekawe, on też już wygrał kiedyś ten turniej – rok przed Aczino, w 2016 roku. Finał w Chile przyniósłby więc na pewno podwójnego czempiona – kwestią do ustalenia było tylko, kto nim ostatecznie zostanie.