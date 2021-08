Jak polski trener Stanisław Szczyrba odkrył talent Mutaza Barshima

To on zadecydował o jego przyszłości. Stanisław Szczyrba (powyżej na zdjęciu z podopiecznym), jako pierwszy poznał się na niesamowitym talencie skoczka wzwyż Mutaza Barshima . Mistrz świata i mistrz olimpijski z Kataru miał wtedy 19 lat. Przed treningiem po prostu grał z kolegami w kosza i skoczył w kierunku obręczy.

Podszedł do mnie i powiedział: Słuchaj, ten skok był na poziomie olimpijskim Mutaz Barshim

Polski trener został zaproszony do Kataru, żeby przyjrzeć się grupie zawodników i naprawdę zainteresował się Mutazem. „Wiem, że możesz być kimś… Posiadasz talent, który musisz wykorzystać. Możesz być mistrzem” – tłumaczył nastolatkowi.

Teraz, 12 lat później, para dalej pracuje razem i osiąga cele, o których wtedy rozmawiała. Barshim ma już na koncie dwa tytuły mistrza świata. Do tego brąz z Londynu, srebro z Rio i złoto z Tokio.

Barshim jest dwukrotnym mistrzem świata © Jiro Mochizuki / Red Bull Content Pool

„Mój trener i ja mamy coś, co jest naprawdę wyjątkowe. Pracujemy razem od bardzo dawna i szczerze mówiąc jest tylko lepiej” – mówił 30-latek. „Na początku było bardzo trudno. Ja byłem nastolatkiem, a on profesjonalistą… Myślałem, że to nigdy nie wypali. Dopiero co skończyłem liceum, starałem się cieszyć życiem i niczego nie brałem na poważnie”.

Ale wystarczył jeden obóz treningowy ze Szczyrbą, nieco ponad 10 lat temu, żeby Barshim poprawił życiówkę z 2,14 na 2,25m.

Barshim i Szczyrba darzą się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem © Flo Hagena / Red Bull Content Pool

„Pomyślałem, że wie, co robi. Zaufałem mu. Ceniłem go za ciężką pracę i poświęcenie. Został moim wzorem. Szkolił mnie i traktował jak syna. Patrzę na niego, jak na drugiego ojca”.

„Teraz wiem, skąd czerpać motywację, a on wie, jak wyciągnąć ze mnie to, co najlepsze. Zawsze rzuca mi wyzwania. Jest genialny w wynajdowaniu nowych rozwiązań, gdy tylko coś się nie sprawdza”.

W zeszłym roku obaj musieli się zmierzyć z czymś zupełnie nieoczekiwanym. Gdy uderzyła pandemia, zawody lekkoatletyczne były odwoływane lub przesuwane.

„To było trochę nierealne. Pierwszy raz w życiu nie miałem żadnego celu, więc po prostu trenowaliśmy i staraliśmy się robić tak dużo, jak to tylko możliwe mając ograniczony dostęp do obiektów sportowych” – powiedział Barshim.

Mutaz Barshim w 2014 roku zaliczył drugi najwyższy skok wzwyż w historii © Aaron Rogosin/Red Bull Content Pool

Zawsze słuchajcie starszych osób – mają wiedzę, którą wyniosły z życiowych doświadczeń Mutaz Barshim

Szczyrba zabrał go w Tatry , do Zakopanego, by pośród polskich gór i lasów mógł skupić się na treningu – szmat drogi od pustynnego Doha.

Podczas częstych, długich wycieczek, Barshim uwielbiał słuchać wspomnień swojego 75-letniego trenera.

„Ma tyle historii do opowiedzenia. To fascynujące. Zawsze słuchajcie starszych osób – mają wiedzę, którą wyniosły z życiowych doświadczeń. Jeśli zastanawiam się nad czymś, co mi się przydarzyło, jemu przydarzyło się to pewnie już z 10 razy!”

Szczyrba żył w komunistycznej Polsce, za żelazną kurtyną, kiedy wszystkie międzynarodowe zawody były starciem ideologii.

Barshim zdobył już mnóstwo trofeów © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

„W tamtych czasach sportowcy nie mogli sobie niczego wybierać – decydowano za nich. Dla mnie to niedorzeczne i niewyobrażalne” – mówi Mutaz. Barshim zdecydowanie korzysta na relacji ze swoim trenerem. 30-latek już dziś ma swoje spostrzeżenia, którymi może dzielić się z młodymi sportowcami, aby mogli sami stwierdzić, czy są we właściwym miejscu.

„Zawsze musisz mieć kogoś, komu możesz ufać. Potrzebujecie wzajemnego szacunku i chęci by pracować razem. Trener, z którym czujesz się najbardziej komfortowo, przed którym możesz się otworzyć, jest właściwą osobą”.

„Trenowanie jest bardzo techniczne, wymaga sporej wiedzy, ale psychologiczna strona jest najważniejsza. Gdy wszystko idzie dobrze, jest świetnie. Ale gdy coś idzie źle, to właśnie wtedy potrzebujesz tej wyjątkowej relacji, kiedy ktoś może podnieść cię na duchu i wyczuć odpowiedni moment, by ci pomóc”.

Mutaz ma długoterminowy plan. Uważa, że pewnego dnia sam mógłby zostać trenerem. „Kocham skok wzwyż. To moja pasja. Kiedy już zainspirowałeś wiele osób, kiedy ludzie stawiają cię za wzór, to dostrzegasz w tym wielką radość. Czuję, że odpłacenie się za to w pewien sposób, byłoby na miejscu”.

