Festiwale muzyczne 2024: do zobaczenia latem na tych imprezach!

to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej. Na których tylko w tym roku w katowickiej Strefie Kultury zagrają m.in. DJ Krush (legendarna postać z jedynym występem w Polsce!), Roisin Murphy, Chase & Status, Bicep, Letfield czy Skream. Nazwa festiwalu zobowiązuje, więc warto wybrać się na niego także po to, by na żywo odkrywać nowych, ulubionych artystów oraz brzmienia, których nie spotkasz tego lata nigdzie indziej.