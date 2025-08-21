Lato się kończy? Nie na tych festiwalach!

Red Bull Dance Your Style
6 września, Gdańsk
Tańczysz? Super! Ale nawet jeśli nie, ta impreza i tak ci się spodoba. Red Bull Dance Your Style to znane na całym świecie wydarzenie taneczne i wielkie święto street dance’u, podczas którego najlepsi tancerze tańca ulicznego rywalizują ze sobą w pojedynkach 1 na 1 i przy imprezowej muzyce. A o tym, kto wygrywa, decyduje publiczność na żywo! Jeśli więc lubisz dobrą rozrywkę – widzimy się 6 września w Gdańsku! Tutaj bilety i szczegóły.
STOP! Czas na finał Red Bull Dance Your Style!
Ulica + taniec = street dance! I to w najlepszym wydaniu. Taki jest finał Red Bull Dance Your Style Poland, w którym zobaczysz na żywo najciekawsze style tańca ulicznego.
Festiwal NADA
5-6 września, Toruń
Toruń słynie z pierników, ale powinien też z tego festiwalu. W tym roku zagrają na nim m.in. Kortez, Kaśka Sochacka, Nosowska/Król, Hubert., Ofelia, BRK oraz goście z zagranicy – Dry Cleaning i The Orielles. „Wpadnij na wyjątkowy festiwal, w wyjątkowej formule w jak najbardziej wyjątkowym mieście” – zapraszają organizatorzy. Podbijamy.
Avant Art Festival
4-14 września, Wrocław
15-21 września, Warszawa
Jeden z najważniejszych festiwali z muzyką alternatywną w Polsce. W tym roku zapowiadający „jedną z najbardziej radykalnych i nieprzewidywalnych edycji w swojej historii”. W programie wydarzenia znaleźli się artyści z pięciu kontynentów – od Japonii, Ugandy i Brazylii, po Niemcy, Wielką Brytanię i Polskę. „Usłyszymy m.in. japońską legendę noise’u Merzbowa, ikonę metalu Iggora Cavalerę i eksperymentalnego producenta Eraldo Bernocchiego w unikalnym trio. Obok nich wystąpią takie postaci jak Clipping. (USA), Slikback (Kenia), Dis Fig (USA), IFS MA (Japonia/Polska), ZU (Włochy) czy Shabaka (Wielka Brytania)” – jak piszą organizatorzy. Warto.
Unsound
7-12 października, Kraków
A Guy Called Gerald świętujący trzydziestą rocznicę przełomowego albumu „Black Secret Technology”. Znakomity DJ i producent Djrum grający z czterech decków. Reprezentant polskiej sceny, 2K88 łączący siły z nowymi gwiazdami brytyjskiej sceny: Lauren Duffus, Biancą Scout i Rainym Millerem… To tylko trzy z wielu atrakcji, jakie w tym roku przygotował krakowski Unsound. Festiwal dla ludzi eksperymentujących z muzyką, poszukujących i idących – jak zaproszeni artyści – pod prąd. Do zobaczenia 7-12 października w Krakowie.
Hip-Hop Classics Festival
19 września, Szczecin
„Tylko największe klasyki polskiego hip-hopu!” - tak reklamują Hip-Hop Classics Festival organizatorzy. I nie rzucają słów na wiatr, skoro w programie imprezy zebrali O.S.T.R.-a, Małpę oraz ekipy: Paktofonikę, Peja/Slums Attack, Grammatik Live (grający „Światła Miasta”). Obecność starej szkoły obowiązkowa.
Great September Showcase Festival & Conference
11-13 września, Łódź
Jak brzmi nowa polska muzyka? Najlepiej to sprawdzić we wrześniowy weekend w Łodzi, na Great September. Ten showcase'owy festiwal, z powodzeniem odbywający się już od kilku lat, prezentuje najciekawszych debiutantów i artystów, o których zaraz zrobi się głośno. Jednocześnie zaprasza już wielkie nazwiska, które kiedyś też zaczynały na mniejszych scenach. Warto zobaczyć na żywo i jednych, i drugich.
Olsztyn Rap Festival
4 października, Olsztyn
Białas, Kaz Bałagane, Szaran, Wac Toj, Fukaj – to gwiazdy październikowego Olsztyn Rap Festivalu, który zaplanowano w Hali Urania. Dwóch pierwszych gościliśmy w Red Bull 64 Bars, pozostałych w odcinkach rapowego quizu Red Bull Rap & Mat i potwierdzamy – z nimi będzie dobra impreza!
Inside Seaside
8-9 listopada, Gdańsk
Co? Dwudniowe święto muzyki z udziałem zagranicznych i polskich artystów. Gdzie? W halach AmberExpo w Gdańsku, więc listopada pogoda nie będzie nam straszna. Pod dachem zobaczymy koncerty m.in. Franz Ferdinand, The Kills, Sigrid, Fisz Emade Tworzywo, Royel Otis i Ścianki. I naładujemy baterie na idącą zimę!
Metamorfozy feat. Smolik
10 listopada, Kraków
Przemiana, kreacja, rozszerzenie kontekstów, nadanie nowych sensów – tak piszą o sobie krakowskie Metamorfozy (To Kraków Tworzy Metamorfozy to ich pełna nazwa). Wydarzenie, które w ramach jednego koncertu spotyka ze sobą najciekawszych polskich artystów. W tym roku m.in. Kasię Nosowską, Piotra Roguckiego, Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Tyszkowskiego. Muzyczny spektakl przygotuje Andrzej Smolik, który zaaranżuje wszystkie utwory na wersje koncertowe. „Młodzi zagrają piosenki starszych, a starsi piosenki młodszych, wychodząc poza strefę komfortu i jednocześnie tworząc przestrzeń do zmiany i właśnie metamorfoz” – zapowiada artysta. Gotowi?!
