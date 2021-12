Emocje nie do opisania, liczby do pobicia: muzyczne rekordy 2021 roku

– udało się nieprzerwanie rapować przez 24 godziny, co samo w sobie było nie lada wyczynem, a w listopadzie pobił ten wynik o 12 kolejnych godzin. Zastąpił tym samym w Księdze Rekordów Guinessa Amerykanina George'a Watsky'ego, znanego lepiej jako Watsky, który w maju 2020 rok rapował nieprzerwanie przez 33 godziny. „Polski” wynik, czyli 36 godzin i 3 sekundy, to nowy, światowy rekord w kategorii Longest Rap Marathon. Wielkie brawa, wielka i zasłużona radość samego rekordzisty, który po wszystkim tak pisał na swoim Facebooku: „Emocje nie do opisania, zrobiłem to, spełniłem kolejne wielkie marzenie – nie ma lepszego uczucia. Jestem szczerze wzruszony i niesamowicie wdzięczny, każdemu kto dołożył swoją cegiełkę w drodze do tego celu”. I jeszcze: „Limity są w naszych głowach, marzenia w sercach, a osiągnięcia w rękach. Wystarczy odważyć się po nie sięgnąć”. Tak, warto się tego trzymać.

jest jedyną artystką na świecie, która wygrała nagrodę Grammy w kategorii Album Roku aż trzykrotnie. Najpierw za wydaną w 2009 roku płytę „Fearless”, później za „1989” z 2015 i za ostatnią – „Folklore” z 2020 roku. Ale to nie jedyny rekord, zapisany w Księdzie Guinessa, którym ucieka śpiewającym koleżankom. Jej 10- minutowa wersja piosenki „All Too Well” stała się najdłuższym utworem w historii, który osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Przebił tym samym wynik 8 minut i 37 sekund, który od 1972 roku należał do przeboju „American Pie” Dona McLeana.

przypadł w 2021 roku w udziale dość nietypowy rekord. Ale rekord to rekord, pogratulować trzeba. Jej drugi solowy album „Happier than Ever” zdobył przed premierą największą liczbę „pre-savów”, czyli cyfrowych zapisów to muzyczne wydarzenie w Apple Music. Dokładnie 1,028 mln słuchaczy zapisało się w tym serwisie streamingowym na premierę krążka. Dla porównania, na jej debiutancki materiał, w podobny sposób czekało ponad 800 tys. słuchaczy.

Jeśli już jesteśmy przy streamingach…W 2021 roku Dua Lipa została najczęściej słuchaną wokalistką na Spotify. We wrześniu ustanowiła rekord w liczbie 64 966 102 słuchaczy. Do grudnia liczba ta wzrosła do 66 686 104. W zeszłym roku Dua Lipa pobiła również rekord na największą liczbę sprzedanych biletów na transmitowany na żywo koncert solowej artystki – żeby oglądać jej występ w Studio 2054, na całym świecie kupiono 284 tys. takich biletów.

Jeśli już jesteśmy przy streamingach…W 2021 roku Dua Lipa została najczęściej słuchaną wokalistką na Spotify. We wrześniu ustanowiła rekord w liczbie 64 966 102 słuchaczy. Do grudnia liczba ta wzrosła do 66 686 104. W zeszłym roku Dua Lipa pobiła również rekord na największą liczbę sprzedanych biletów na transmitowany na żywo koncert solowej artystki – żeby oglądać jej występ w Studio 2054, na całym świecie kupiono 284 tys. takich biletów.

Jeśli już jesteśmy przy streamingach…W 2021 roku Dua Lipa została najczęściej słuchaną wokalistką na Spotify. We wrześniu ustanowiła rekord w liczbie 64 966 102 słuchaczy. Do grudnia liczba ta wzrosła do 66 686 104. W zeszłym roku Dua Lipa pobiła również rekord na największą liczbę sprzedanych biletów na transmitowany na żywo koncert solowej artystki – żeby oglądać jej występ w Studio 2054, na całym świecie kupiono 284 tys. takich biletów.

13. Dokładnie tyle rekordów wpisano do Księgi Guinessa przy nazwie koreańskiego zespołu BTS. Wśród nich znalazło się wyróżnienie za najwięcej tygodni spędzonych w amerykańskim zestawieniu US Hot 100 przez utwór K-popowy („Dynamite" był tam notowany przez 32 tygodnie) oraz za najwięcej streamingów zdobytych na platformie Spotify przez jeden zespół (uwaga, to liczba: 16,3 mld odtworzeń). Do tej pory, ten drugi rekord należał do grupy Coldplay.

13. Dokładnie tyle rekordów wpisano do Księgi Guinessa przy nazwie koreańskiego zespołu BTS. Wśród nich znalazło się wyróżnienie za najwięcej tygodni spędzonych w amerykańskim zestawieniu US Hot 100 przez utwór K-popowy („Dynamite" był tam notowany przez 32 tygodnie) oraz za najwięcej streamingów zdobytych na platformie Spotify przez jeden zespół (uwaga, to liczba: 16,3 mld odtworzeń). Do tej pory, ten drugi rekord należał do grupy Coldplay.

13. Dokładnie tyle rekordów wpisano do Księgi Guinessa przy nazwie koreańskiego zespołu BTS. Wśród nich znalazło się wyróżnienie za najwięcej tygodni spędzonych w amerykańskim zestawieniu US Hot 100 przez utwór K-popowy („Dynamite" był tam notowany przez 32 tygodnie) oraz za najwięcej streamingów zdobytych na platformie Spotify przez jeden zespół (uwaga, to liczba: 16,3 mld odtworzeń). Do tej pory, ten drugi rekord należał do grupy Coldplay.