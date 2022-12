Wiruj ze mną, świruj ze mną – czyli muzyczne rekordy 2022 roku

w swoim singlu „WiRUS” z wydanej w 2022 roku płyty „Lata dwudzieste”. Wiedział, co robi, bo jego nowa muzyka to jedna z najbardziej chwytliwych, jakie ukazały się w ostatnich miesiącach na polskiej scenie. Ma to zresztą potwierdzenie w liczbach.

Wspomniany „WiRUS” osłuchano na koniec 2022 roku w serwisie Spotify blisko 5 mln razy, na YouTube – ma ponad 1,7 mln odtworzeń. Ale największy rekord Dawid Podsiadło zapisał sobie przy okazji premiery całej płyty „Lata dwudzieste”. Po jej wydaniu, jako pierwszy żyjący polski artysta w miesiąc zdobył 3 miliony słuchaczy na Spotify, bijąc tym samym poprzedni taki rekord należący do Maty (ten we wrześniu 2021 roku przekroczył liczbę 2 mln słuchaczy w tym serwisie). Oprócz tego, w tydzień po premierze albumu, „Lata dwudzieste” zajmowały czwarte miejsce na liście najchętniej słuchanych płyt Spotify na świecie! Materiał Dawida wyprzedziły „tylko” krążki

, że co roku bije nowe rekordy. W 2022 roku, jej nowa płyta „Midnights” zanotowała 184,6 mln odtworzeń w ciągu 24 godzin od premiery. Ale imponujący wynik Taylor odniosła też poza światem cyfrowym. Sukces albumu przeniósł się także na rekordową sprzedaż wydania fizycznego – za sprawą prawie 1,6 milionów sprzedanych krążków w ciągu tygodnia od premiery, Taylor Swift została jedyną artystką na świecie, posiadającą pięć albumów z wynikiem ponad miliona sprzedanych egzemplarzy w tak krótkim czasie. Do dziś, „Midnights” sprzedały się w rekordowej liczbie 6 mln sztuk (a odsłuchały w 37 mld streamów), wykręcając przy okazji świetny wynik na rynku brytyjskim. Otóż ponad 80 tys. kopii „Midnights” kupiono tam wersji winylowej, co oznacza, że to pierwszy od 1987 roku album na Wyspach, który sprzedał się w większej liczbie egzemplarzy na winylu niż na płycie CD.

. W 2022 roku jako pierwszy artysta w historii na Spotify, przekroczył granicę 50 mld odtworzeń utworów. Historyczne liczby wykręcił również na liście amerykańskiego Billboardu. W lipcu stał się pierwszym wykonawcą, który – za sprawą swojego albumu „Honestly, Nevermind” i singla „Jimmy Cooks” z 21Savage – wylądował jednocześnie na szczycie zestawienia Billboard 200 oraz Billboard Hot 100. Miesiąc później – dzięki numerowi „Staying Alive” DJ-a Khaleda z jego udziałem – pobił wieloletni rekord należący do The Beatles i teraz to on odpowiada za największą liczbę utworów (34!), które znalazły się w ścisłej piątce listy przebojów Billboard Hot 100.