Nie możesz wyjść na imprezę? Zrób ją sobie w domu!

Bo jak mówi grający w Mewie Towarzyskiej DJ NOZ: „Można patrzeć na szklankę do połowy pustą albo do połowy pełną. Wiesz, można narzekać na czasy, na ograniczenia, że siedzisz w domu i tego nie możesz, jednak zobacz na to z drugiej strony – a co by było, gdybyś siedział w tym domu i jeszcze nie miał internetu?! Facebook, Instagram, YouTube, inne serwisy internetowe pozwalające na streaming muzyki i interakcję z drugim człowiekiem – to wcale nie tak mało”. Wcale nie. I tak jak DJ NOZ oraz organizatorzy Imprezy Do Kwadratu, kolejni artyści z całego świata wykorzystują ten potencjał na swój własny, czasem dość osobliwy, sposób.