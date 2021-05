Najbardziej dochodowe esporty

, choć oczywiście na takie luksusy można liczyć tylko w kilku dyscyplinach. Ale w których konkretnie? Na to pytanie odpowiadamy rankingiem najbardziej dochodowych esportów pod względem łącznych pul nagród, jakie zarejestrowano od ich narodzin aż do dziś.

, The International. W ostatniej edycji do wygrania była kosmiczna suma ponad 34 milionów dolarów, z czego ponad 15 milionów powędrowało do zwycięzców z drużyny OG. To ponad 3 miliony na osobę za wygranie “tylko” jednego turnieju!

Pieniądze, które są do wygrania w profesjonalnych turniejach Dota 2, są po prostu gigantyczne. Wystarczy powiedzieć, że nawet gdyby ta gra z dnia na dzień straciła jakiekolwiek źródła finansowania, to pozostałe dyscypliny potrzebowałyby co najmniej kilkunastu lat, by ją dogonić. Przewaga Dota 2 nad konkurencją wynika z tego, że jako pierwsza stworzyła kulturę tzw. crowdfundingu, dzięki któremu fani mogą współfinansować pule nagród turniejów.

, którego doskonale znają praktycznie wszyscy fani esportu, nawet ci, którzy nie interesują się strzelankami. Choć pule nagród poszczególnych turniejów w CS-ie nie robią już wielkiego wrażenia (zwłaszcza w ostatnich kilku latach), to sama liczba rozgrywanych eventów pozwala mu na miejsce w ścisłej czołówce najbardziej dochodowych gier. Turnieje w Counter-Strike: Global Offensive odbywają się nieprzerwanie od 2012 roku i wciąż trzymają się świetnie, co gwarantuje tej grze jeszcze wiele lat sukcesów. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że choć “Kanter” jest wciąż popularny, to jego rozwój mocno przyhamował, zwłaszcza poza Europą. Już teraz oczywistym jest, że niebawem straci lokatę wicelidera rankingu na rzecz...

. Nawet ludzie zupełnie nieznający się na grach przynajmniej słyszeli o tej produkcji. Nic więc dziwnego, że choć turnieje w Fortnite wystartowały na dobre dopiero w 2018 roku, to już teraz ta gra generuje olbrzymie pieniądze. Tutaj milionerem można się stać jeszcze przed uzyskaniem pełnoletniości, o czym przekonał się indywidualny mistrz świata z 2019 roku, Kyle "Bugha" Giersdorf, który za jeden tylko turniej zainkasował ponad 3 miliony dolarów. Jeśli Epic Games wciąż zamierza inwestować tak wielkie pieniądze w swoją scenę esportową, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie – trzeba tylko czekać na koniec pandemii – to w ciągu dwóch lat wyprzedzi CS:GO i zbliży się do pozycji lidera.

, choć niechybny koniec wróżono jej już wiele lat temu. Dzięki wyjątkowo zdrowej i zrównoważonej scenie LoL trzyma się w doskonałej formie i póki co nie musi się obawiać żadnej innej gry w kwestii pieniężnej. O ile oczywiście nie narodzi się kolejny Fortnite i nie zmiecie innych dyscyplin z powierzchni ziemi. League of Legends jest popularny w praktycznie wszystkich zakątkach globu, co w połączeniu z dużym naciskiem na esport i globalną polityką Riot Games sprawia, że minie wiele lat, zanim wypadnie z pierwszej piątki.

Sukces League of Legends jest prawdziwym fenomenem branży esportu. Śmiało można stwierdzić, że to właśnie ta gra przypieczętowała nową erę sportów elektronicznych po tym, jak szlaki przetarł StarCraft 2 (o którym za chwilę). Esportowa Liga Legend nieprzerwanie się rozwija, a

Nie ma się co oszukiwać: StarCraft 2 jest już reliktem przeszłości i, jak na tę branżę, “dziadkiem esportu”. Ciężko powiedzieć, ile czasu ma jeszcze ta scena, ale zanim na dobre odejdzie na zasłużoną emeryturę, to wciąż będzie doskonałym źródłem dochodów dla najlepszych profesjonalistów. Już tylko kwestią czasu jest eliminacja SC2 z Top 5 rankingu najbardziej dochodowych esportów, a powinno to nastąpić już w tym roku. To i tak niesamowity wynik zważywszy na podeszły wiek profesjonalnej sceny. StarCraft 2 ma już prawie 11 lat, a jedynka niedawno obchodziła 24 urodziny. Ta marka dominowała świat esportu jeszcze zanim wielu dzisiejszych gamerów w ogóle przyszła na świat!

