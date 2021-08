Najbardziej imponujące kolekcje winyli z całego świata

„Ten nośnik ma w sobie coś niesamowicie tłustego, wiesz, ta igła kiedy ślizga się po rowkach i nadaje muzyce niesamowite brzmienie... W czasach mocno cyfrowych albumy w tradycyjnym wydaniu są już tematem mocno kolekcjonerskim. Ale winyl dzięki temu przeżywa dzisiaj świetny okres. To, że ludzie kupują teraz takie płyty, świadczy o tym, że mają szacunek do muzyki i chcą w ten sposób wspierać swoich ulubionych artystów” -

Watch Albert Hammond Jr. record live to vinyl in Analog In Vienna

Prawdopodobnie już nim słyszałeś. Brazylijski potentat trafił na pierwsze strony gazet kilka lat temu po tym, jak odkryto, że jego uzależnienie od kupowania płyt uczyniło go... szczęśliwym posiadaczem ponad sześciu milionów krążków z muzyką! Jak sam mówił w jednym z wywiadów, winylowym zbieractwem zarazili go rodzice – w domu mieli ponad 200 winylowych płyt z muzyką. Po latach, zatrudnił ludzi na całym świecie, którzy wyszukują dla niego interesujące oferty i skupują płyty, jakie uda im się znaleźć. Ma też takich, którzy starannie winyle czyszczą i dbają o ich jak najlepszą kondycję. Nie do wiary? A jednak.

Obsesję zbierania płyt Joe Bussard też wyniósł z rodzinnego domu. Po tym, jak włączył gramofon swoich rodziców, ruszył w podróż po Stanach Zjednoczonych, kupując winyle z jazzem, bluesem, country i bluegrassem. Dziś wielkim fanem jego kolekcji jest m.in. Jack White z The White Stripes. Bussardowi udało się bowiem zgromadzić imponującą liczbę winyli (ponad 15 tys. sztuk) z prędkością 78 rpm (która dominowała do połowy lat 50. XX wieku). Dlaczego akurat takich? „Bo tam jest muzyka. Najwspanialsza muzyka, jaką kiedykolwiek nagrano” – mówił z dumą Joe.

Gilles Peterson to persona w świecie muzyki przez duże P. Radiowiec, właściciel wytwórni i fanatyk winyli. Przez duże F. Jego kolekcja czarnych płyt urosła na tyle przez lata, że Gilles został zmuszony do kupna… drugiego domu, tylko dla swoich płyt. Pośród nich, szczególne miejsce zajmuje winyl z nagraniem „What Color Is Love” Terry Callier – jedyna kopia, jaka istnieje na świecie. „Jest u mnie, choć powinna być w muzeum” – chwali się kolekcjoner. Pewnie nietrudno byłoby znaleźć w jego płytotece kilka innych tak niezwykłych eksponatów.

Zamknięta dla publiczności kolekcja płyt Radio France, od dziesięcioleci jest obiektem intensywnych fantazji nie tylko francuskich melomanów. Ale nie trzeba być wcale obsesyjnym zbieraczem winyli, by zauroczyć się wizją setek tysięcy płyt – dokładnie 676 tys. – zgromadzonych w wielkim magazynie. Oprócz samych nagrań na winylach kolekcja zawiera też imponujący zestaw nut i książek poświęconych muzyce, a także archiwa wiadomości z serwisów informacyjnych Radia France z okresu powojennego. Często zdarza się, że muzycy i wytwórnie szukają w kolekcji Radio France oryginalnych wersji płyt, które nie są już dostępne gdzie indziej. I choć zakupy płyt winylowych wstrzymano do kolekcji już w latach 90., wciąż dokłada się starań, by zebrane płyty nie tylko zachować, ale i cały czas dbać o ich jak najlepszy stan. Tym bardziej, że winyl znowu ma się świetnie, a fanów tego magicznego nośnika stale przybywa.

