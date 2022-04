Realistyczne symulatory wyścigów. Gry w których prawa fizyki się zgadzają

Dobra grafika, zapadająca w pamięci ścieżka dźwiękowa, porywająca fabuła czy droga rozwoju... To są oczywiste atuty gier wyścigowych. Ale skoncentrujmy się na kolejnym ważnym punkcie dla fanów tego gatunku – realizm podczas jazdy. Przygotowaliśmy dla was 5 gier w których prawa fizyki wpływają na jazdę!

Gra której nie mogło zabraknąć na naszej liście i na której premierę czekało wielu fanów wyścigów. Ale przejdźmy do rozgrywki - w poprzedniej części można było mieć pewne zastrzeżenia do praw fizyki, jednak w nowej odsłonie twórcy odrobili lekcję i skoncentrowali się na tym aspekcie w Forzie Horizon 5. Dzięki poprawieniu zawieszenia i reakcji klocków hamulcowych, dostaliśmy większy realizm i nowe funkcje, dzięki czemu fizyka w grze jest na wysokim poziomie.

Ride 4 przez wielu zostało okrzyknięte motocyklową Forzą, co już samo w sobie mówi wiele o tej grze. Mimo że nie jest to nowy tytuł, oglądając gameplay można w pierwszej chwili się zawahać, czy patrzmy na grę, czy na nagranie z drogi, szczególnie w rozgrywce na PS5. Wszystko to za sprawą nowej technologii renderowania, która w połączeniu z reagowaniem pojazdu na warunki na drodze i trybem pierwszoosobowym daje pełnoprawne doznania motocyklowych wyścigów.

