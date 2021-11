5 darmowych gier, które wciągną was bez reszty

Jeśli szukasz kolejnych produkcji do ogrania, a jednocześnie nie chcesz wydawać ani złotówki, te gry free-to-play są stworzone dla ciebie. Przy każdej z nich spędzisz wiele godzin, mając do wyboru zarówno te z opcją multiplayera, jak i z solowymi rozgrywkami na różnych platformach.

Apex Legends

Na początku 2019 roku miała miejsce premiera gry battle royale , której nikt się nie spodziewał. Apex Legends wywołało niemałe poruszenie, a tytuł od razu zyskał ogromną popularność i nie zwalnia tempa.

W tym hero shooterze aktualnie dostępnych jest 18 legend, a średnio co trzy miesiące dołącza do nich nowy bohater, dodając swoją część układanki do historii uniwersum lub ukazując zupełnie nową. Poza tym nie brakuje okolicznościowych eventów, podczas których oczywiście ukazują się wyjątkowe skiny, a także limitowane czasowo wyjątkowe tryby gry i mapy. Każda legenda poza swoją historią ma też wyjątkowe umiejętności, dzięki którym każdy gracz z łatwością odnajdzie się na polu walki wybierając postać z odpowiednim stylem walki. Dodatkową zaletą jest opcja rozgrywek międzyplatformowych.

Genshin Impact

Kolejny tytuł, który z impetem wszedł na rynek kradnąc serca zarówno graczy jak i cosplayerów na całym świecie. Genshin impact wciągnie was do otwartego świata Tevyat, pełnego magicznych istot i mocy żywiołów. Głównym zadaniem naszego Podróżnika jest odnalezienie swojego bliźniaka, a podczas poszukiwań trafi na niejedną przeszkodę. Na szczęście nie jest sam, bo werbuje coraz to nowe osoby do swojej drużyny. Podczas walki można zamieniać bohaterów posiadających różne moce, dopasowując technikę do wroga.

Postaci jest wiele i cały czas przybywają nowe, które można odblokować mikropłatnościami lub zbierając punkty w grze. Od niedawna grywalną postacią jest tam nawet Aloy znana z gry Horizon Zero Dawn . Genshin impact poza możliwością gry ze znajomymi w opcji cross-play, ma też opcję cross-save. Co to oznacza? Logując się na różnych platformach nie tracicie postępu z gry.

League of Legends

Tytuł, którego nie może zabraknąć na naszej liście. League of Legends to nie tylko gra, ale cała społeczność fanów rozgrywki i lore. Trzeba przyznać, że ilość historii związanych z Piltover i Zaun jest pokaźna, dodajcie do tego jeszcze opowiadania z alternatywnych światów i lektura na długie wieczory gotowa.

W tej grze strategicznej do wyboru jest ponad 140 postaci i ciągle przybywają kolejne, tak samo jak wyjątkowe skiny. Drużynowe walki wciągną was bez reszty, a razem z nimi odkrywanie nowych taktyk czy testowanie postaci. Dołączając do League of Legends, stajecie się częścią czegoś więcej - jednej z największych społeczności gamingowych .

Fallout Shelter

Masz już dosyć uciekania przed i ciągłego unikania radioaktywnych substancji w postapokaliptycznym świecie? Chcesz żyć spokojnie zarządzając swoją własną kryptą?

Fallout shelter, gra free to play od Bethesdy, pozwoli wam wcielić się w rolę zarządcy Krypty. Tutaj należy odpowiednio zagospodarować zasoby, ustalić priorytety, a także rozważnie przyjmować nowych mieszkańców. Najlepiej sprawdza się na urządzeniach mobilnych , ale dostępna jest też w wersji na konsole. Jeśli lubicie tego typu gry symulacyjne - wciągnie was na długie godziny.

Pokémon GO

Czy w dzieciństwie marzyliście o karierze mistrza Pokémon niczym Ash Ketchum? Już teraz możecie złapać je wszystkie, a przynajmniej próbować, w końcu Pokémonów jest dużo więcej niż 150. Pokémon GO ma więcej zalet niż samo łapanie Pokémonów, gra jest dobrym pretekstem do wyjścia na dłuższy spacer by zużyć więcej Pokéballi, a także możecie odbyć walki na arenach z innymi graczami. Wielu graczy pozostaje wiernymi Pokémon GO już od powstania tej gry, dlatego uważajcie, bo na prawdę można się wciągnąć.