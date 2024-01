Na te gry czekamy w 2024 roku!

Teraz, po 11 latach od ostatniej wydanej części gry, Ubisoft postanowił ponownie odkurzyć klasyka i na całego powrócić do korzeni. Najnowsza część Prince of Persia, sygnowana podtytułem "Zaginiona Korona", będzie bowiem rozgrywać się w formie 2D. Fani kultowych platformówek z początku ery pecetów nie mogą przejść obok tego obojętnie!

Czy takiego klasyka trzeba jednak specjalnie przedstawiać? Każdy choć raz w życiu na pewno dostał pada i klikał jak najszybciej kombinacje wszystkich dostępnych przycisków, by zgładzić oponenta. W ósmej części gry bez wątpienia dostaniemy to, za co najbardziej kochamy Tekkena w nieco odświeżonej formie.

Oczekiwania są zatem wysokie, jednak trudno by było inaczej, gdy deweloperzy gier biorą się za adaptację tak kultowej serii. Z najważniejszych informacji warto podkreślić, że gracze, mogący wcielić się w Harley Quinn, King Sharka, Kapitana Boomeragna czy Deadshota, otrzymają do dyspozycji otwarty świat Metropolis, gdzie solo, lub wspólnie z innymi graczami, będą mogli walczyć o losy Ziemi.

Rise of the Ronin (22 marca)

XIX-wieczna Japonia. Czas, gdy państwem targa konflikt między cesarzem a siogunem. I w środku tego wszystkiego lądujemy my - jako samotny Ronin, który może opowiedzieć się po dowolnej stronie sporu, przyczyniając się do zmiany losów całego kraju.

