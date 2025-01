Na te gry czekamy w 2025 roku!

To będzie rok stojący przede wszystkim pod znakiem kontynuacji. Gracze wielu kultowych serii, po latach oczekiwań, otrzymają kolejne odsłony ukochanych tytułów. Oczywiście, prym wiedzie tu GTA VI, na którego premierę od lat czeka cały gamingowy świat. Jednak nie spoilerując dalej, zapraszamy na nasz przegląd najważniejszych premier 2025 roku!

01 Civilization 7 (11 luty)

Czas na powrót kultowej strategii od studia Firaxis. Po 9 latach miłośnicy gatunku doczekają się kolejnej odsłony Sid Meier's Civilization, oznaczonej numerem VII.

Nowa odsłona ma przede wszystkim stawiać na dynamiczny rozwój cywilizacji, dając możliwość bardziej unikalnych stylów gry, a także wprowadzić system kryzysów, czyli całkowicie losowych wydarzeń, które mogą znienacka spotkać naszą cywilizację. W "siódemce" większą rolę odgrywać ma także dyplomacja. Jeżeli zatem miałeś już plany na luty, czas je poważnie zrewidować. Cywilizacja czeka!

02 Assassin's Creed Shadows (14 luty)

Pozostajemy w klimacie klasyków. Nowej odsłony w 2025 roku doczeka się również Assassin's Creed. Tym razem deweloper postanowił zabrać nas do feudalnej Japonii, w której będziemy mogli zagrać shinobi Naoe lub samurajem Yasuke.

Wybór postaci nie będzie tu bez znaczenia. Jedna będzie bowiem nastawiona przede wszystkim na walkę, druga natomiast na klasyczne, doskonale znane wszystkim fanom serii, skradanie.

03 Avowed (18 luty)

Jeżeli sam tytuł nic wam nie mówi - nie dajcie się zwieść pozorom. Avowed to również część klasycznego uniwersum, jakim jest świat Pillars of Eternity. Z okazji 10. rocznicy wydania oryginalnej gry, deweloperzy postanowili ponownie zabrać nas do doskonale znanego świata.

Tym razem znajdziemy się w krainie znanej jako Żywe Ziemie, w której będziemy musieli zbadać rozprzestrzeniającą się tajemniczą plagę. Broń biała, broń palna, a nawet magia - w Avowed mamy do dyspozycji pełen arsenał!

04 Monster Hunter Wilds (28 luty)

To ma być przełom w serii Monster Hunter. Jeżeli wierzyć zapowiedziom, otrzymamy najbardziej kompletną odsłonę serii. Jedną z głównych nowości w Wilds mają być przede wszystkim dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe, które mocno wpłyną na polowania. Dodatkowo otrzymać mamy też nowe wierzchowce, a także jeszcze lepiej dopracowaną mechanikę broni.

05 GTA VI (nieznana)

Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, jaka jest najbardziej wyczekiwana premiera 2025 roku? Wyjście GTA VI dla niektórych to nie tylko premiera roku, ale wręcz dekady.

W najnowszej odsłonie serii powrócimy do Vice City, w którym będziemy poznawać losy kryminalnego duetu - Lucii oraz jej partnera. Wiemy też, że akcja rozgrywać ma się w czasach współczesnych. Wiele więcej do tej pory się nie dowiedzieliśmy,, jednak tak naprawdę czy Rockstar musi kogokolwiek dodatkowo zachęcać? Wyjście GTA VI tak czy inaczej będzie epokowym wydarzeniem w świecie gier.

06 Elden Ring Nightreign (nieznana)

Wracamy do świata Elden Ring! Tym razem jednak czeka nas nie rozszerzenie głównej wersji gry, a spin-off, w którym akcja toczyć będzie się w świecie równoległym do tego z wcześniejszych odsłon.

Nightreing to zupełnie coś nowego. Naszym głównym zadaniem będzie... przetrwać trzy noce. Trzy noce pełne walk z niezliczonymi bossami. Całość można będzie przechodzić w pojedynkę, jednak gra nastawiona jest przede wszystkim na grę w co-opie dla trzech osób. Zbierajcie zatem ekipę i sprawdźcie, jak długo wytrwacie w Limveld.

07 Fable 4 (nieznana)

Tak, dobrze widzicie. Po 15 latach od premiery Fable 3, czeka nas zupełnie nowa odsłona gry. Tym razem jednak za produkcję nie będzie odpowiadać zamknięte Lionheads Studios, a Playground Games znane z takich tytułów jak choćby Forza Horizon.

W Fable 4 dostaniemy do dyspozycji rozległy, otwarty świat Albionu, w którym podejmowane przez nas decyzje będą mieć znaczący wpływ na rozgrywkę. Ponadto twórcy obiecują niezwykle wciągającą fabułę, która na nowo ma tchnąć życie w nieco zakurzoną już serię.

08 Ghost of Yotei (nieznana)

Nie tylko Assassin's Creed przeniesie nas w tym roku do dalekiej Japonii. Podobny los czeka nas w Ghost of Yotei. Jeżeli ta nazwa przywodzi wam na myśl wydane kilka lat temu Ghost of Tsushima - nie mylicie się... aczkolwiek nie do końca. Oczywiście, za obie produkcje odpowiada to samo studio - Sucker Punch, jednak akcja najnowszej gry toczy się aż 300 lat po wydarzeniach mających miejsce w Ghost of Tsushima.

Czeka nas zatem zupełnie nowy, otwarty świat, nowe postacie i nowa protagonistka - Atsu. Jedno pozostaje natomiast niezmienne - przepiękny, niezwykle wciągający, świat samurajów.

09 Borderlands 4 (nieznana)

Nowe postacie, nowe lokacje, nowe bronie, zupełnie nowa planeta - Kairos i ten sam, absurdalny humor całej gry. Oto co czeka na nas w czwartej odsłonie serii Borderlands.

Czy komuś trzeba specjalnie przedstawiać ten najbardziej klasyczny looter-shooter? Dla miłośników gatunku pozycja obowiązkowa.

10 Doom: The Dark Ages (nieznana)

Szósta odsłona serii Doom przeniesie nas do średniowiecza. Tak, dobrze słyszycie. Cofamy się w czasie, dostając prequel wydanego w 2016 roku Dooma oraz ciepło przyjętego cztery lata później Dooma Eternal.

Nie myślcie jednak, że dostaniecie tu średniowiecze znane z książek do historii. Co to to nie. Zamiast tego gotyckie zamki przeplatać się będą z mechami i najróżniejszymi typami broni niekoniecznie przystającymi do epoki. Całość zapewnia jednak niepowtarzalny klimat, w którym poznamy drogę, jaką przeszedł Doom Slayer, by stać się prawdziwym postrachem demonów.

11 Subnautica 2 (nieznana)

Unknown Worlds Entertainment ponownie zabiera nas w głębie oceanu. Jeżeli lubisz sandboxowe klimaty, a do tego kochasz piękne podwodne krajobrazy - nie mogłeś trafić lepiej.

Co warte podkreślenia, Subnautiaca 2, w przeciwieństwie do swojej wcześniejszej wersji, wprowadza tryb kooperacji. Dzięki temu wreszcie będziemy mogli zwiedzić podwodny świat razem z kumplami, co powinno jeszcze zwiększyć radość czerpaną z rozgrywki.

12 Death Stranding 2: On the Beach (nieznana)

Hideo Kojima powraca z kolejną odsłoną nietuzinkowej gry, jaką bez wątpienia jest Death Stranding. "On the Beach", podobnie do poprzedniej wersji, również główny nacisk ma kłaść na więzi społeczne. Jako tragarz Sam będziemy starać się odbudować relacje między poszczególnymi grupkami. Klimat Death Stranding to coś absolutnie niepodrabialnego.