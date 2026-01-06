Na te gry czekamy w 2026 roku!

Tak, to ten rok, kiedy wreszcie ma wyjść GTA VI! Jednak zanim światło dzienne ujrzy być może najważniejsza premiera dekady, dostaniemy też kilka innych, wciągających, tytułów. Jesienią ekrany naszych konsol rozpruje Logan w szumnie zapowiadanej produkcji Marvel's Wolverine. Wcześniej natomiast będziemy mogli powrócić do Raccoon City wraz z nową odsłoną Resident Evil, a być może największa perełka nadchodzi dla fanów klasyki, czyli Remake Gothica!

To wszystko to jednak jedynie wierzchołek góry. Zaintrygowani? No to lecimy!

01 Nioh 3 (luty)

Pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika japońskiego folkloru, samurajów i ninja. Nioh zaczynał jako azjatycka odpowiedź na Dark Souls, jednak dziś to już tytuł posiadający w pełni własną tożsamość.

W tym zjawiskowym RPGu wcielamy się w samuraja Takechiyo Tokugawę, w którego rękach spoczywa los całej Japonii. Nasze plany pokrzyżować chcą hordy yokai, dowodzone przez naszego zazdrosnego, młodszego brata.

02 Resident Evil Requiem (27 lutego)

W tym roku wracamy też do Raccoon City! W najnowszej odsłonie serii, zatytułowanej Requiem, dostaniemy do wyboru dwójkę bohaterów - jednym z nich będzie ikoniczny Leon S. Kennedy, natomiast drugą - Grace Ashcroft. I tak, zbieżność nazwisk jest tu nieprzypadkowa, bowiem mówimy o córce Alyssy, znanej z Resident Evil Outbreak.

"Przeplatające się losy dwójki bohaterów i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości" - czy do takiej zapowiedzi producenta trzeba cokolwiek dodawać?

03 Crimson Desert (19 marca)

Początkowo gra ta miała być typowym MMORPG, jednak twórcy rozwinęli projekt na tyle, że powstał oddzielny, pełnoprawny RPG. Największą zaletą i elementem wyróżniającym Crimson Desert ma być ogromny, otwarty świat. Do tego mamy tu też misz-masz wszelkich możliwych przeciwników, od mechanicznych latających pseudo smoków, przez ludzkich wojowników, aż po demony. Dla miłośników godzin spędzonych na eksploracji i zabijania wszystkiego co się rusza - może być to strzał w środek tarczy.

Pragmata (24 kwietnia)

Po raz pierwszy gracze o Pragmacie usłyszeli ponad 5 lat temu. Teraz, oczekiwanie na premierę wreszcie dobiega końca. Gra to ciekawe połączenie pełnej akcji strzelanki, z mechanikami opartymi o łamigłówki. Przyznajcie sami, brzmi to intrygująco.

Jeżeli natomiast chodzi o samą fabułę, to przemierzamy świat jako Hugh, a towarzyszy nam mała dziewczynka-android, której niewinny wygląd nie powinien nas jednak zmylić, bo posiada ona naprawdę duży potencjał, jeśli chodzi o walkę.

04 Saros (30 kwietnia)

Studio Housemarque dało się poznać z bardzo dobrej strony przy okazji wydania Returnal. Teraz, po czterech latach, twórcy powracają z Saros. To gra z gatunku roguelike, w której co ważne, nasz bohater po każdej śmierci zachowuje ulepszenia ekwipunku, dzięki czemu kolejne porażki w starciu z czyhającymi na nas zagrożeniami nie prowadzą do frustracji.

W Saros, utrzymanym w klimacie sci-fi, z nawiązaniami do dzieł Lovercrafta, trafiamy na planetę Carcosa, gdzie jako Arjun Devraj, musimy zbadać tajemnice zaginionej ludzkiej kolonii. Twórcy podkreślają, że w grze bardzo duży nacisk został położony na fabułę oraz oddanie emocji, towarzyszących bohaterom.

05 007 First Light (27 maja)

Jeżeli coś w swojej nazwie posiada "007" to chyba nie trzeba specjalnie tłumaczyć fabuły. Do tej pory jednak, próby przeniesienia Jamesa Bonda do świata gier nie kończyły się spektakularnymi sukcesami. Czy tym razem będzie inaczej?

Wiele na to wskazuje. Nadzieje można wiązać zwłaszcza ze studiem, które odpowiada za powstanie 007 First Light. IO Interactive, bo o nim mowa, to studio, mające na swoim koncie przede wszystkim kultową serię gier Hitman. To co, daliście się przekonać, że warto czekać do maja?

06 Control Resonant

Kolejna kontynuacja, tym razem wydanego w 2019 roku Control. W przeciwieństwie do pierwszej części, twórcy tym razem postawili jednak przede wszystkim na walkę wręcz. Jeżeli ktoś zatem przyzwyczaił się już do telekinetycznego pistoletu - może poczuć pewne braki.

Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to w grze wcielimy się w Dylana Fadena, który przemierzając Manhattan, stoczy walkę o swoje człowieczeństwo mierząc się z licznymi, paranormalnymi, istotami. Rok 2026 zdecydowanie będzie upływał pod znakiem sci-fi.

07 The Blood of Dawnwalker

Czas na coś z rodzimego podwórka. The Blood of Dawnwalker to gra polskiego studia Rebel Wolves, tworzonego przez weteranów CD Projekt Red.

Połowa XIV wieku. Karpaty. Dolina Sangora. Świat pogrążony jest w mroku, w którym ocaleli z wojen stawiają czoło kolejnym przeciwnością losu - epidemii czarnej śmierci. W tym wszystkim my jako Coen, chłopiec, który od małego pracował wraz z ojcem w kopalni srebra, a który jak się okazuje, posiada także wampirze zdolności.

08 Fable - reboot

Po ponad 20 latach od wydania pierwszej gry z serii, Fable powraca z rebootem. Tym samym ponownie trafimy do krainy Albionu, gdzie będziemy mogli znów zachwycać się eksploracją ogromnego otwartego świata, a kluczowym elementem rozgrywki niezmiennie mają być podejmowane przez nas decyzje, które znacząco wpłyną na to, jak postrzegać nas będą mieszkańcy Albionu.

09 Marvel's Wolverine

Insomniac Games, po stworzeniu świetnej serii gier o Spider-Manie, bierze się za kolejnego superbohatera. Tym razem na tapet trafił Wolverine, osadzając całość w komiksowej scenerii oddającej ducha Marvela.

10 Gothic Remake

Czy istnieje ktoś, kto nigdy nie grał, a przynajmniej nie słyszał, o Gothicu? Jeden z absolutnie największych klasyków wśród gier wreszcie ma doczekać się remake'u! Powrócić do Kolonii po 20 latach dla wielu będzie magicznym sposobem, by znów poczuć się, jak nastolatek odpalający po szkole z wypiekami na twarzy ukochaną grę.

11 GTA VI

Na koniec oczywiście tytuł, który dominuje wszelkie tegoroczne zestawienia, czyli GTA VI. GTA VI, które ukazać się miało już w 2025 roku, jednak ostatecznie premiera została (cóż za zaskoczenie) delikatnie przesunięta. Jeżeli chcecie poczytać jednak więcej, na temat nadchodzącego hitu, mamy dla was kilka oddzielnych artykułów.