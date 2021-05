Jak nas zaskoczyć? Tym grom się udało

. Gra, w której czeka nas ogrom trudnych decyzji do podjęcia, w tym takich, które wydają się się błahe, by potem okazać się absolutnie kluczowymi. Do fabuły wrócimy później, teraz skoncentrujmy się na Chloe RT600, jednym z modeli androidów, które możemy spotkać w rozgrywce oraz naszą przewodniczką po ustawieniach i sterowaniu. Już na samym początku przełamuje czwartą ścianę, czyli zwraca się bezpośrednio do nas, ale na tym nie koniec. Wraz z dalszym postępem gry, gdy wyjdziemy do menu głównego, usłyszymy od niej ciekawostkę, lub

Podczas przemierzania drogi do Helhaim towarzyszą nam głosy, które słyszane w słuchawkach mogą niemal wywołać gęsią skórkę, dając wrażenie, jakby naprawdę ktoś szeptał tuż przy nas. Dźwięki otoczenia, pomruki wrogów, szelesty wszystko to w połączeniu z grafiką i soundtrackiem pomaga wczuć się w podróż Senui i zrozumieć jej lęki. Podczas poszukiwań jednego z przeciwników musimy wsłuchać się w jego pieśń, aby go znaleźć, ale na tym nie koniec. Podczas jednej z walk zmysł słuchu jest dodatkowo ważny, bo jesteśmy zdani głównie na niego. W Hellblade są też miejsca, które mogą być trudne do przejścia dla niektórych osób i wcale nie chodzi o poziom trudności, a o stany i odczucia, które może wywołać gra. Czemu świat Seniu może wywołać tyle emocji? Ninja Theory podczas tworzenia tej gry