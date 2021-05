Najwięcej zarabiający polscy esportowcy

Listę otwiera jedyny polski zawodnik

, który odnosi międzynarodowe sukcesy. Michał “Nisha” Jankowski zostawia swoich rodzimych kolegów po fachu daleko w tyle i na razie nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek go mógł dogonić przez najbliższych kilka lat. Dwudziestoletni Nisha zarobił już prawie milion dolarów dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom w najbardziej dochodowym esporcie na świecie. Do tej pory jego największym czekiem było nieco ponad 2 miliony dolarów do podziału na pięciu, który zdobył za zajęcie czwartego miejsca na The International 2019.