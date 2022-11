Emocje w Formule 1: najciekawsze GP Brazylii

Gdy zgasły czerwone światła, Massa obronił prowadzenie, natomiast Hamilton próbował przedrzeć się wyżej, jednak musiał zadowolić się utrzymaniem 4. miejsca. Musiał być 5. na mecie, aby niezależnie od wyniku rywala móc cieszyć się z tytułu. Z punktu widzenia Red Bulla najsmutniejszy moment wyścigu wydarzył się już na jego początku. Coulthard, prowadzący tego dnia auto w specjalnym białym malowaniu, uwikłał się w walkę i już w 1. zakręcie zakończył rywalizację na poboczu. Niecodzienne barwy jego RB4 miały promować fundację Wings for Life, zajmującą się pomocą pacjentom po urazie rdzenia kręgowego. Robert Kubica tymczasem starał się przedrzeć wyżej, jednak jego wolniejsze z wyścigu na wyścig BMW coraz wyraźniej ulegało konstrukcjom innych ekip. Kolejnym problemem Polaka był zły dobór opon. Początkowo zamierzał on startować na ogumieniu na suchy tor, jednak po okrążeniu rozgrzewkowym został zmuszony do ich zmiany, co wiązało się z kolejnymi stratami czasowymi.