Emocje w Formule 1: Najciekawsze GP Holandii

, to tylko raz poza pierwszą trójką. Austriak miał talent do wykorzystywania pełnego potencjału samochodów, którymi dysponował. Za kierownicą przedkładał również zimną kalkulację ponad uleganie emocjom, przez co porównywano go do komputera. W 1985 r. jednak okazało się, że to nie wystarcza. Jego największy rywal miał te same atuty, ale rozwinięte w jeszcze wyższym stopniu. Górował nad nim również czystym, wrodzonym tempem. Młody, ambitny i niesłychanie szybki Alain Prost stanął Laudzie na drodze do kolejnego tytułu. Dawny mistrz zmagał się także z awaryjnym samochodem, który w pożegnalnym sezonie z uwagi na problemy techniczne oraz wypadki tylko trzykrotnie pozwolił mu dojechać do mety.

Na 20 okrążeniu mechaników odwiedził Lauda. Była to reakcja na awarię prowadzącego Fina, która wyeliminowała go z wyścigu, pozostawiając duet McLarena na pozycjach 1 i 2. Wciąż jeszcze panujący mistrz świata wyjechał tuż przed Senną, przed którym bronił się przez kolejne kółka. Daleko z przodu niezagrożony, zdawałoby się, Prost starał się oszczędzać opony, by wystarczyły mu na jak najdłużej. Kalkulował, że im później założy nowe, tym świeższe będą one na ostatnich kilometrach. Wiedział też, że spora przewaga pozwoli mu utrzymać prowadzenie, zatem potem będzie musiał już tylko szybko uciekać rywalom.

Na 20 okrążeniu mechaników odwiedził Lauda. Była to reakcja na awarię prowadzącego Fina, która wyeliminowała go z wyścigu, pozostawiając duet McLarena na pozycjach 1 i 2. Wciąż jeszcze panujący mistrz świata wyjechał tuż przed Senną, przed którym bronił się przez kolejne kółka. Daleko z przodu niezagrożony, zdawałoby się, Prost starał się oszczędzać opony, by wystarczyły mu na jak najdłużej. Kalkulował, że im później założy nowe, tym świeższe będą one na ostatnich kilometrach. Wiedział też, że spora przewaga pozwoli mu utrzymać prowadzenie, zatem potem będzie musiał już tylko szybko uciekać rywalom.

Na 20 okrążeniu mechaników odwiedził Lauda. Była to reakcja na awarię prowadzącego Fina, która wyeliminowała go z wyścigu, pozostawiając duet McLarena na pozycjach 1 i 2. Wciąż jeszcze panujący mistrz świata wyjechał tuż przed Senną, przed którym bronił się przez kolejne kółka. Daleko z przodu niezagrożony, zdawałoby się, Prost starał się oszczędzać opony, by wystarczyły mu na jak najdłużej. Kalkulował, że im później założy nowe, tym świeższe będą one na ostatnich kilometrach. Wiedział też, że spora przewaga pozwoli mu utrzymać prowadzenie, zatem potem będzie musiał już tylko szybko uciekać rywalom.

Jego ogumienie poddało się ostatecznie na 34 okrążeniu i w tym momencie cały plan legł w gruzach. W wyniku błędu mechaników postój trwał ponad 18 sekund, co wówczas wydawało się Francuzowi wiecznością. Oznaczało to, że wyjechał on za Senną. Gdy wreszcie go wyprzedził, miał 10 sekund straty do swojego kolei z zespołu, z którym miał teraz stoczyć walkę o zwycięstwo. Tłem dla ich pojedynku mieli być dublowani maruderzy oraz Alboreto przebijający się aż na 5. miejsce.

Jego ogumienie poddało się ostatecznie na 34 okrążeniu i w tym momencie cały plan legł w gruzach. W wyniku błędu mechaników postój trwał ponad 18 sekund, co wówczas wydawało się Francuzowi wiecznością. Oznaczało to, że wyjechał on za Senną. Gdy wreszcie go wyprzedził, miał 10 sekund straty do swojego kolei z zespołu, z którym miał teraz stoczyć walkę o zwycięstwo. Tłem dla ich pojedynku mieli być dublowani maruderzy oraz Alboreto przebijający się aż na 5. miejsce.

Jego ogumienie poddało się ostatecznie na 34 okrążeniu i w tym momencie cały plan legł w gruzach. W wyniku błędu mechaników postój trwał ponad 18 sekund, co wówczas wydawało się Francuzowi wiecznością. Oznaczało to, że wyjechał on za Senną. Gdy wreszcie go wyprzedził, miał 10 sekund straty do swojego kolei z zespołu, z którym miał teraz stoczyć walkę o zwycięstwo. Tłem dla ich pojedynku mieli być dublowani maruderzy oraz Alboreto przebijający się aż na 5. miejsce.