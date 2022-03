Różne platformy? To nie problem! Poznaj najciekawsze gry cross play

Kiedyś grać ze znajomymi można było jedynie siedząc razem przed konsolą i wspólnie walczyć ze złem lub przeciwko sobie. Z czasem dzięki galopującemu rozwojowi technologii, pojawiła się możliwość gry przez sieć, na konsolach czy pecetach. A co, gdy nasi przyjaciele są w przeciwnej "drużynie" i za nic nie chcą przejść na stronę waszego ulubionego sprzętu do grania?

W świecie Teyvat można eksplorować kolejne regiony, w poszukiwaniu zaginionego brata lub siostry bliźniaczki głównej postaci. Podczas podróży z biegiem fabuły poznajesz kolejne barwne postaci, posiadające specjalne moce, które będą mogły dołączyć do teamu. Od samego początku u twojego boku pojawia się Paimon, istota podobna do wróżki, która staje się przewodnikiem naszej postaci.

Tytuł, który zadebiutował już jakiś czas temu, dlatego niektórzy mogą się zastanawiać czy warto w niego zagrać. Odpowiedź jest prosta - warto. W szybkim czasie podbił on serca graczy, dzięki swojej wyjątkowości. W końcu kto by pomyślał, by rozgrywać mecze piłkarskie przy pomocy wypasionych aut?

Minecraft chyba jeszcze nie zaliczył spadku popularności i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zmienić. Wszechobecny merch ze Stevem, czy creeperami, wszędzie rzuca się w oczy. Minecraft to tytuł, który zna każdy gracz, nawet jeśli nie miał z nim bezpośredniego kontaktu. Na dodatek gra nadaje się dla każdego, w każdym wieku. Wraz ze znajomymi możesz zagrać międzyplatformowo, stworzyć własny serwer, rywalizować w różnych trybach i mini grach, lub po prostu w spokoju przemierzać jaskinie w poszukiwaniu diamentów.

5. Among us