Oto najciekawsze karty w FC 26

Nowa odsłona flagowej gry od EA Sports, czyli FC26, wyląduje na sklepowych półkach już 26 września 2025. Nadchodząca premiera jednak już teraz rozpala emocje fanów. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o tryb Ultimate Team i obecne w nim karty.

X czy Reddit pełne są dyskusji na temat najciekawszych zawodników, którymi będziemy mogli grać w nadchodzącej wielkimi krokami grze. Na wyobraźnię działają zarówno wysokie overalle, jak i historyczne postacie, które dołączą do świata FC w formie ikon. Nie przedłużając jednak - oto karty, na które czekamy z największymi wypiekami na twarzy.

Zlatan, Zlatan i... Zlatan

Zacznijmy od konkretów. EA zdradziło już grupę nazwisk, które trafią do grona ikon. I trzeba przyznać - lista może robić wrażenie. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się wielki powrót do gry jedynego w swoim rodzaju... Zlatana Ibrahimovicia.

Zlatan Ibrahimović w FC26 © EA Sports

Powrót Zlatana to jednak nie tylko nowa karta. Wokół Szweda postanowiono zbudować cały oddzielny event i tak oto napastnik otrzyma... własną drużynę.

"Jesteśmy dumni, że integrujemy największe kluby piłkarskie świata w nowej EA SPORTS FC 26. Jako długoletni fan Zlatan FC, jestem zachwycony, widząc debiut zespołu w grze. Nasza społeczność od dawna domagała się powrotu Zlatana do FC, i cieszymy się, że fani mogą przejąć kontrolę nad jego znamienitym klubem i wyjątkowymi zawodnikami, takimi jak Zlatan, Zlatan i Zlatan – powiedział James Salmon, Senior Director, EA Sports FC

Swoją ikonę otrzyma także legenda FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii - Andres Iniesta. Co więcej, to właśnie były pomocnik "Blaugrany" będzie najwyżej ocenioną kartą spośród nowych ikon. EA Sports dba jednak o równowagę sił, oferując też coś dla fanów Realu. W grze pojawi się bowiem także świeżo upieczony emeryt - Toni Kroos, a także Marcelo.

To jednak nie byłe gwiazdy La Ligi, a legenda niemieckiej piłki najbardziej cieszy PLKD.

"Z rzeczy, które do tej pory wiemy, chyba najbardziej cieszy mnie to, że w grze w formie ikon pojawią się Zlatan oraz Olivier Kahn. Zwłaszcza, że o Kahnie długo mówiono, że nigdy nie zobaczymy go w grze od EA" - powiedział nam YouTuber.

Jak się okazało, nigdy nie mów nigdy, a legendarny niemiecki bramkarz powróci wraz z nową edycją gry.

Pełną listę nowych ikon możecie zobaczyć poniżej:

EA FC 26 - Ikony © EA Sports

Powrót Faraona

Oczywiście możemy się rozpływać nad ikonami i legendarnymi nazwiskami przywracanymi "do żywych", jednak solą gry pozostają karty topowych gwiazd obecnej piłki. Kto w tym roku cieszy się najwyższymi ocenami? I gdzie w tym gronie umiejscowiony jest Robert Lewandowski?

Zdecydowanie największym wygranym tegorocznych ocen jest Mohamed Salah. Egipcjanin, po fenomenalnym sezonie Premier League, zanotował wzrost ogólnego overalla o 2 punkty, co sprawiło, że znalazł się na samym szczycie listy najmocniejszych kart w EA FC 26.

Mohamed Salah - EA FC 26 © EA Sports

Jedynym piłkarzem, który oprócz Egipcjanina, będzie mógł pochwalić się overallem na poziomie 91 będzie Kylian Mbappe. W przypadku Francuza wartość ta pozostała bez zmian względem zeszłorocznej edycji.

Na pewno zawodnikami wartymi zwrócenia uwagi są ci, którzy zaliczyli największy "glow-up" względem FC 25. I tak, aż o 8 punktów, podbity został overall jednego z faworytów do zdobycia Złotej Piłki - Lamine'a Yamala. Złote dziecko Barcelony tym samym wskakuje do grona najlepiej ocenianych piłkarzy w grze z notą na poziomie 89.

Duży awans zaliczył także kolega Yamala z zespołu - Raphinha. Brazylijczyk, który zdaniem części fanów był najlepszym piłkarzem Barcy minionego sezonu, również otrzymał ocenę 89. W jego przypadku oznacza to jednak awans o "zaledwie" 5 punktów.

Lamine Yamal - EA FC 26 © EA Sports 26 Lamine Yamal zaliczył skok overalla aż o 8 punktów

Bardzo duży progres, a także awans na pozycję tuż za liderami zestawienia, zaliczył także główny konkurent Yamala w wyścigu po nagrodę Balon d'Or - Ousmane Dembele. Francuz może pochwalić się overallem na poziomie 90, co klasyfikuje go wśród 7 najwyżej ocenionych zawodników w grze.

A gdzie w tym wszystkim Robert Lewandowski? Polak wciąż pozostaje w szerokiej czołówce, jeżeli chodzi o wartość oceny ogólnej. 37-latek pozostał bowiem z overallem równym 88. Jeżeli chodzi o typowe "9" wyżej w grze ocenieni są jedynie Harry Kane (89) oraz Erling Haaland (90).

Pełna lista 26 najwyżej ocenionych zawodników w EA FC 26

Pozycja Nazwisko Overall 1. Mohamed Salah 91 2. Kylian Mbappe 91 3. Ousmane Dembele 90 4. Rodri 90 5. Virgil van Dijk 90 6. Jude Bellingham 90 7. Erling Haaland 90 8. Raphinha 89 9. Lamine Yamal 89 10. Achraf Hakimi 89 11. Vitinha 89 12. Gianluigi Donnarumma 89 13. Pedri 89 14. Joshua Kimmich 89 15. Alisson Becker 89 16. Harry Kane 89 17. Federico Valverde 89 18. Vinicius Jr 89 19. Florian Wirtz 89 20. Thibaut Courtois 89 21. Robert Lewandowski 88 22. Lautaro Martinez 88 23. Alexander Isak 88 24. Jamal Musiala 88 25. Gabriel Magalhaes 88 26. Bukayo Saka 88

Powroty gwiazd

Ostatnią, być może nie aż tak gorącą, ale wartą wzmianki, kategorią zawodników, na którą warto zwrócić uwagę, są piłkarze, którzy wracają do gry po krótszej, bądź dłuższej, nieobecności. Powody takiego stanu rzeczy były różne. Najczęściej - wyjazd do ligi, nie będącej w puli licencji EA, jednak nie zawsze to był powód.

I tak oto, w EA FC 26 znów będziemy mogli grać chociażby Paulem Pogbą. Francuz wraca do futbolu po zawieszeniu związanym z aferą dopingową. Pomocnik związał się z Monaco, gdzie spotka się w jednej drużynie m.in. z Ericiem Dierem czy Ansu Fatim, co może stanowić ciekawą opcję.

W grze znów będziemy mogli cieszyć się także postacią mistrza świata z 2022 roku - Thiago Almady. Argentyńczyk zniknął z radarów EA po tym, jak przeniósł się do brazylijskiego Botafogo. Jako jednak, że latem związał się z Atletico Madryt, ponownie znajdzie się puli piłkarzy będących do dyspozycji graczy.

Do gry wraca także Eric Choupo-Moting i to w znaczeniu dosłownym. Kameruńczyk był nie obecny w FC 25 z powodu braku klubu. Jako jednak, że od stycznia związał się z New York Red Bulls, to także powróci na wirtualne murawy wraz z wyjściem FC 26.

Inne ciekawe nazwiska, które wracają do gry po przerwie to między innymi: Ivan Perisić, Douglas Costa, Dele Alli czy Steven Nzonzi.

