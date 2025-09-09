Oto najciekawsze karty w FC 26

Nowa odsłona flagowej gry od EA Sports, czyli FC26, wyląduje na sklepowych półkach już 26 września 2025. Nadchodząca premiera jednak już teraz rozpala emocje fanów. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o tryb Ultimate Team i obecne w nim karty.
X czy Reddit pełne są dyskusji na temat najciekawszych zawodników, którymi będziemy mogli grać w nadchodzącej wielkimi krokami grze. Na wyobraźnię działają zarówno wysokie overalle, jak i historyczne postacie, które dołączą do świata FC w formie ikon. Nie przedłużając jednak - oto karty, na które czekamy z największymi wypiekami na twarzy.
Zlatan, Zlatan i... Zlatan
Zacznijmy od konkretów. EA zdradziło już grupę nazwisk, które trafią do grona ikon. I trzeba przyznać - lista może robić wrażenie. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się wielki powrót do gry jedynego w swoim rodzaju... Zlatana Ibrahimovicia.
Powrót Zlatana to jednak nie tylko nowa karta. Wokół Szweda postanowiono zbudować cały oddzielny event i tak oto napastnik otrzyma... własną drużynę.
"Jesteśmy dumni, że integrujemy największe kluby piłkarskie świata w nowej EA SPORTS FC 26. Jako długoletni fan Zlatan FC, jestem zachwycony, widząc debiut zespołu w grze. Nasza społeczność od dawna domagała się powrotu Zlatana do FC, i cieszymy się, że fani mogą przejąć kontrolę nad jego znamienitym klubem i wyjątkowymi zawodnikami, takimi jak Zlatan, Zlatan i Zlatan – powiedział James Salmon, Senior Director, EA Sports FC
Swoją ikonę otrzyma także legenda FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii - Andres Iniesta. Co więcej, to właśnie były pomocnik "Blaugrany" będzie najwyżej ocenioną kartą spośród nowych ikon. EA Sports dba jednak o równowagę sił, oferując też coś dla fanów Realu. W grze pojawi się bowiem także świeżo upieczony emeryt - Toni Kroos, a także Marcelo.
To jednak nie byłe gwiazdy La Ligi, a legenda niemieckiej piłki najbardziej cieszy PLKD.
"Z rzeczy, które do tej pory wiemy, chyba najbardziej cieszy mnie to, że w grze w formie ikon pojawią się Zlatan oraz Olivier Kahn. Zwłaszcza, że o Kahnie długo mówiono, że nigdy nie zobaczymy go w grze od EA" - powiedział nam YouTuber.
Jak się okazało, nigdy nie mów nigdy, a legendarny niemiecki bramkarz powróci wraz z nową edycją gry.
Pełną listę nowych ikon możecie zobaczyć poniżej:
Powrót Faraona
Oczywiście możemy się rozpływać nad ikonami i legendarnymi nazwiskami przywracanymi "do żywych", jednak solą gry pozostają karty topowych gwiazd obecnej piłki. Kto w tym roku cieszy się najwyższymi ocenami? I gdzie w tym gronie umiejscowiony jest Robert Lewandowski?
Zdecydowanie największym wygranym tegorocznych ocen jest Mohamed Salah. Egipcjanin, po fenomenalnym sezonie Premier League, zanotował wzrost ogólnego overalla o 2 punkty, co sprawiło, że znalazł się na samym szczycie listy najmocniejszych kart w EA FC 26.
Jedynym piłkarzem, który oprócz Egipcjanina, będzie mógł pochwalić się overallem na poziomie 91 będzie Kylian Mbappe. W przypadku Francuza wartość ta pozostała bez zmian względem zeszłorocznej edycji.
Na pewno zawodnikami wartymi zwrócenia uwagi są ci, którzy zaliczyli największy "glow-up" względem FC 25. I tak, aż o 8 punktów, podbity został overall jednego z faworytów do zdobycia Złotej Piłki - Lamine'a Yamala. Złote dziecko Barcelony tym samym wskakuje do grona najlepiej ocenianych piłkarzy w grze z notą na poziomie 89.
Duży awans zaliczył także kolega Yamala z zespołu - Raphinha. Brazylijczyk, który zdaniem części fanów był najlepszym piłkarzem Barcy minionego sezonu, również otrzymał ocenę 89. W jego przypadku oznacza to jednak awans o "zaledwie" 5 punktów.
Lamine Yamal zaliczył skok overalla aż o 8 punktów
Bardzo duży progres, a także awans na pozycję tuż za liderami zestawienia, zaliczył także główny konkurent Yamala w wyścigu po nagrodę Balon d'Or - Ousmane Dembele. Francuz może pochwalić się overallem na poziomie 90, co klasyfikuje go wśród 7 najwyżej ocenionych zawodników w grze.
A gdzie w tym wszystkim Robert Lewandowski? Polak wciąż pozostaje w szerokiej czołówce, jeżeli chodzi o wartość oceny ogólnej. 37-latek pozostał bowiem z overallem równym 88. Jeżeli chodzi o typowe "9" wyżej w grze ocenieni są jedynie Harry Kane (89) oraz Erling Haaland (90).
Pełna lista 26 najwyżej ocenionych zawodników w EA FC 26
Pozycja
Nazwisko
Overall
1.
Mohamed Salah
91
2.
Kylian Mbappe
91
3.
Ousmane Dembele
90
4.
Rodri
90
5.
Virgil van Dijk
90
6.
Jude Bellingham
90
7.
Erling Haaland
90
8.
Raphinha
89
9.
Lamine Yamal
89
10.
Achraf Hakimi
89
11.
Vitinha
89
12.
Gianluigi Donnarumma
89
13.
Pedri
89
14.
Joshua Kimmich
89
15.
Alisson Becker
89
16.
Harry Kane
89
17.
Federico Valverde
89
18.
Vinicius Jr
89
19.
Florian Wirtz
89
20.
Thibaut Courtois
89
21.
Robert Lewandowski
88
22.
Lautaro Martinez
88
23.
Alexander Isak
88
24.
Jamal Musiala
88
25.
Gabriel Magalhaes
88
26.
Bukayo Saka
88
Powroty gwiazd
Ostatnią, być może nie aż tak gorącą, ale wartą wzmianki, kategorią zawodników, na którą warto zwrócić uwagę, są piłkarze, którzy wracają do gry po krótszej, bądź dłuższej, nieobecności. Powody takiego stanu rzeczy były różne. Najczęściej - wyjazd do ligi, nie będącej w puli licencji EA, jednak nie zawsze to był powód.
I tak oto, w EA FC 26 znów będziemy mogli grać chociażby Paulem Pogbą. Francuz wraca do futbolu po zawieszeniu związanym z aferą dopingową. Pomocnik związał się z Monaco, gdzie spotka się w jednej drużynie m.in. z Ericiem Dierem czy Ansu Fatim, co może stanowić ciekawą opcję.
W grze znów będziemy mogli cieszyć się także postacią mistrza świata z 2022 roku - Thiago Almady. Argentyńczyk zniknął z radarów EA po tym, jak przeniósł się do brazylijskiego Botafogo. Jako jednak, że latem związał się z Atletico Madryt, ponownie znajdzie się puli piłkarzy będących do dyspozycji graczy.
Do gry wraca także Eric Choupo-Moting i to w znaczeniu dosłownym. Kameruńczyk był nie obecny w FC 25 z powodu braku klubu. Jako jednak, że od stycznia związał się z New York Red Bulls, to także powróci na wirtualne murawy wraz z wyjściem FC 26.
Inne ciekawe nazwiska, które wracają do gry po przerwie to między innymi: Ivan Perisić, Douglas Costa, Dele Alli czy Steven Nzonzi.
