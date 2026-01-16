Nie możemy się doczekać! Najciekawsze koncerty 2026 roku

Istnieją od 1988 roku, wydali w tym czasie 10 albumów, ale w Polsce grali dotąd tylko raz. I to dość dawno, bo 15 lat temu.

, bo przeżywają teraz drugą młodość. Tak muzycznie – będąc w znakomitej, scenicznej formie,

. Jak i pod względem popularności – odkrywani przez kolejne pokolenia słuchaczy. Prawie trzy dekady po premierze, do pierwszej dziesiątki prestiżowego zestawienia Billboardu, trafił właśnie „Around the Fur” – drugi album Deftones z 1997 roku. Szczęśliwi posiadacze biletów (bo koncert w Łodzi dawno jest wyprzedany) przekonają się na żywo, dlaczego.