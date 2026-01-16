© Michał Murawski / ishootmusic
Muzyka
Nie możemy się doczekać! Najciekawsze koncerty 2026 roku
Na niektóre są jeszcze bilety! Pospiesz się, jeśli chcesz przeżyć najciekawsze koncerty i festiwale 2026 roku.
Deftones – 5.02.2026, Łódź
Istnieją od 1988 roku, wydali w tym czasie 10 albumów, ale w Polsce grali dotąd tylko raz. I to dość dawno, bo 15 lat temu. Ale Deftones wracają do nas w najlepszym dla siebie czasie, bo przeżywają teraz drugą młodość. Tak muzycznie – będąc w znakomitej, scenicznej formie, czego doświadczyliśmy w 2024 roku na festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Jak i pod względem popularności – odkrywani przez kolejne pokolenia słuchaczy. Prawie trzy dekady po premierze, do pierwszej dziesiątki prestiżowego zestawienia Billboardu, trafił właśnie „Around the Fur” – drugi album Deftones z 1997 roku. Szczęśliwi posiadacze biletów (bo koncert w Łodzi dawno jest wyprzedany) przekonają się na żywo, dlaczego.
Wu-Tang Clan, 5.03.2026, Łódź
To może być ostatnia okazja zobaczyć legendarny Wu-Tang Clan na żywo. Trasa nazwana The Final Chamber ma być pożegnaniem ekipy ze sceną, do tego zagrana w iście imponującym składzie. Według „The New York Timesa” wezmą w niej udział wszyscy żyjący członkowie Wu-Tang Clan: RZA, GZA, Raekwon, Method Man, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa, Cappadonna. A także syn Ol' Dirtyego Bastarda: Young Dirty Bastard. „To wyjątkowy moment dla mnie i wszystkich moich braci Wu, którzy po raz kolejny okrążą świat, by szerzyć fantazję, muzykę i kulturę Wu” – oświadczył RZA. I póki co zdradził, że na części tournée będzie im jeszcze towarzyszyć duet Run the Jewels. Kto wystąpi dodatkowo z Clanem w Polsce? Wkrótce się dowiemy.
Dawid Podsiadło OBROTOWY TOUR – od 6.06.2026, różne miasta
„Po dwóch latach wracamy na stadiony, z nową sceną 360 i nowymi piosenkami. Zaliczymy cztery przystanki, na które zapraszam już dziś” – napisał w sieci Dawid Podsiadło, po czym biletów na jego OBROTOWY TOUR oczywiście zabrakło. Znowu więc będzie bił rekordy, z tą w 2026 roku różnicą, że przy akompaniamencie świeżego materiału, nad którym właśnie pracuje. 6 czerwca trasa startuje w Chorzowie, gdzie Dawid zagra dzień po dniu (7.06 dołożono jeszcze jeden koncert – są jeszcze ostatnie wejściówki!), potem odwiedzi jeszcze stadiony i areny w Poznaniu, Gdańsku i dwukrotnie wystąpi w Warszawie.
Open'er Festival – 1-4.07.2026, Gdynia
The xx, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, David Byrne, Clipse, Idles, PinkPantheress to tylko niektórzy z dotąd ogłoszonych artystów na Open'er Festival 2026. Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak przed rokiem – gdy na głównej scenie imprezy, niezapomniane widowiska dawali Nine Inch Nails, Massive Attack czy reaktywowane Linkin Park – tak i tym razem największymi gwiazdami festiwalu będą artyści starsi i z dorobkiem. Niektórzy wracający do Polski po długich latach przerwy, niektórzy występujący u nas dopiero pierwszy raz. I tych, i tych, szkoda przegapić, dlatego warto ich koncerty połączyć z wakacyjnym wypadem nad polskie morze.
Audioriver Festival – 10-12.07.2026, Łódź
Kiedy to minęło?! Ale Audioriver – najbardziej rozpoznawalny polski festiwal z muzyką elektroniczną – kończy w 2026 roku 20 lat! Podczas pierwszej edycji gwiazdami festiwalu byli m.in. Goldie, Mathew Johnson i Desyn Masiello. Dwie dekady później piękny jubileusz Audioriver świętować będziemy przy muzyce Nico Moreno, Rusko, Novah czy AMC & Phantom. I wielu więcej – warto śledzić kanały festiwalu, by być na bieżąco z kolejnymi ogłoszeniami.
Bad Bunny – 14.07.2026, Warszawa
„DeBí TiRAR MáS FOToS to coś więcej niż tylko sposób na wyzwolenie bioder. To mistrzowska wizja przyszłości muzyki miejskiej” – napisał o ostatniej płycie Bunny'ego serwis Pitchfork, dając mu wysoką notę 8.8 (na 10) i przyklejając płycie łatkę „Best new music”. Nie możemy się teraz doczekać, by tego, co już fantastycznie brzmi na płycie, posłuchać w przełożeniu na wielkie widowisko koncertowe. Światowa trasa artysty początkowo miała się składać 24 dni przystanków, ale ze względu na ogromne zainteresowanie rozrosła się do 57 koncertów. Wielka radość, że jest wśród nich zaplanowana Warszawa.
System Of A Down – 18-19.07.2026, Warszawa
„O stary. Tego się nie da zapomnieć. Większość ludzi po prostu nas nie kojarzyła i odebrała naszą muzykę z ogromnym zdziwieniem. Pamiętam, że pod koniec ktoś rzucił we mnie jakimś przedmiotem. Zdenerwowany, zacząłem wrzeszczeć i nagle zapanowała totalna cisza. W miejscu, gdzie było kilka tysięcy ludzi zrobiło się przerażająco cicho. Pamiętam to do dziś” – mówił w wywiadzie dla Onetu Serj Tankian, wspominając pierwszy koncert System Of A Down w Polsce. Stare dzieje. Wtedy to nieznany u nas zespół, dziś gwiazdy największego formatu, na które czekano od 2017 roku. W lipcu wreszcie wracają, do tego na dwa koncerty i dodatkowo ze wsparciem Queens Of The Stone Age u boku. Czekanko!
OFF Festival – 7.9.08.2026, Katowice
Co ciekawego słychać w muzyce alternatywnej? Wybierz się na OFF-a do Katowic, a będziesz na bieżąco! Przewodzący festiwalowi Artur Rojek co roku sprowadza do malowniczej Doliny Trzech Stawów najciekawszych artystów i zespoły spoza głównego obiegu. Często mało znanych w naszym kraju, a uznawanych za wybitnych w innych częściach świata. W 2026 szczególnie warto sprawdzić, jak na żywo radzą sobie Amyl and the Sniffers, Chat Pile, Oklou, Getdown Services oraz Yung Lean we wspólnym projekcie z Bladee.
Otsochodzi – 1.10.2026, Warszawa
„Przywróćmy prawdziwą energię!” – rzucił do swoich fanów Otsochodzi, ogłaszając „wyjątkowy” koncert na warszawskim COS Torwar. Wyjątkowy dlatego, że zaplanowany dla części publiczności bez używania telefonów komórkowych. W sprzedaży są dwa rodzaje miejsc i biletów: TTRYBUNA, na której można nagrywać i filmować co się chce; RIOTT ZONE – gdzie smartfony i aparaty są zakazane i zostaną odpowiednio zabezpieczone przed nagrywanie na wejściu. „W tej strefie obowiązuje całkowity zakaz używania komórek oraz innych urządzeń rejestrujących wideo i robiących zdjęcia. MOSHP!T”. Dawajcie!