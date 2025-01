Tego nie przegap: NAJciekawsze muzyczne wydarzenia 2025

Quebonafide: Romantic Psycho Film Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.

. Nie o teledyski i nie o to, jak kto się ubiera. Rzucamy bit, a raperzy mają nawijać do mikrofonu. Mnóstwo osób mogłoby się pobawić i nagrać 16tki, OK, ale w Red Bull 64 Bars musisz przyjąć poważniejsze wyzwanie: napisać 64 wersy i jeszcze je unieść w studiu” – mówił o tym formacie jego pomysłodawca, nowozelandzki raper David Dallas, który rozpoczął Red Bull 64 Bars w 2015 roku w Red Bull Studios Auckland. Śledź nasz kanał Red Bull Wersy na YouTube – w 2025 roku doczekamy się drugiego polskiego sezonu tej akcji.

Trap or Die? Wybór należy do ciebie!

. Zadebiutowała w lutym 2023 roku singlem „IRL” (wydanym w wytwórni Bailla Ella Records założonej przez Young Leosię), a na pierwszy album kazała swoim fanom czekać tylko kilka miesięcy – debiutancka płyta „In Real Life” ukazała się w listopadzie tego samego roku. Teraz zapowiada longlpej numer dwa – „Trap or Die” właśnie. Do tej pory czego ta dziewczyna nie wydała, pokryło się przynajmniej złotem. Nowa płyta też narobi sporo szumu.

, do dziś inspirujący kolejne pokolenia fanów i innych muzyków. Koncertuje nieregularnie, a ostatni album wydał w… 2010 roku! Dlatego ogłoszenie występu Massive Attack na Open'erze to wielkie wydarzenie, którego żaden szanujący się słuchacz nie powinien przegapić. Na żywo spodziewajmy się największych klasyków zespołu – „Angel”, „Protection” i „Teardrop” – ale także nowych utworów, nad którymi Robert „3D” Del Naja z ekipą podobno pracują.