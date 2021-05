Najciekawsze polskie gry na horyzoncie

O Witchfire usłyszeliśmy w grudniu 2017 roku i właściwie… wciąż niewiele wiemy o tej grze. Drobne urywki gameplayu czy screenshoty, które na przestrzeni lat prezentowała ekipa

W skrócie: ma to być niespotykany do tej pory mariaż klasycznych strzelanek z serią Souls od From Software czy Destiny. Intrygująco, prawda? Dodajmy do tego ciężki, gęsty klimat rodem z powieści Lovecrafta, bardzo dynamiczny i precyzyjny gameplay, oraz realistyczną grafikę, a mamy murowany hit! I choć na dobrą sprawę wciąż znamy mało szczegółów o Witchfire, to gorąco polecamy wpisy Adriana Chmielarza na oficjalnej stronie gry. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak “od kuchni” powstają gry, to macie doskonałą okazję, by poszerzyć swoje horyzonty. Zapewne jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie, zanim w końcu zagramy w tę grę, ale do tego czasu przynajmniej będziemy mieli sporo lektury.