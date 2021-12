Najlepsze prezenty dla graczy League of Legends

Święta tuż tuż, a to najlepszy moment, by zastanowić się nad prezentami pod choinkę dla najbliższych, a może i dla siebie? Nie zwlekaj i sprawdź naszą listę z propozycjami prezentów. Figurki, pluszaki, a może bluza z ulubionym bohaterem? Z pewnością znajdziecie coś ciekawego dla każdego!

Święta tuż tuż, a to najlepszy moment, by zastanowić się nad prezentami pod choinkę dla najbliższych, a może i dla siebie? Nie zwlekaj i sprawdź naszą listę z propozycjami prezentów. Figurki, pluszaki, a może bluza z ulubionym bohaterem? Z pewnością znajdziecie coś ciekawego dla każdego!

Święta tuż tuż, a to najlepszy moment, by zastanowić się nad prezentami pod choinkę dla najbliższych, a może i dla siebie? Nie zwlekaj i sprawdź naszą listę z propozycjami prezentów. Figurki, pluszaki, a może bluza z ulubionym bohaterem? Z pewnością znajdziecie coś ciekawego dla każdego!

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę w League of Legends! Czy na pewno znasz podstawy popularnej gry Riot …

Dlaczego powstają fandomy? Oto, co nas ciągnie do tworzenia społeczności …

5 darmowych gier, które wciągną was bez reszty Te tytuły poza zapewnieniem rozrywki na setki …

Za co kochamy K/DA? Każda z nich jest inna, każda wyjątkowa. Za co …

Więcej o League of Legends:

Riot Points - to doskonały prezent dla każdego gracza League of Legends. Dzięki doładowaniu konta, obdarowana osoba sama zadecyduje na co przeznaczyć punkty. A kto by się nie ucieszył z

Szukacie pomysłu na prezent dla miłośnika mystery boxów i League of Legends? A może nie macie pewności, którego bohatera wybrać? Tajemnicza figurka będzie dobrym wyborem, a dodatkowo daje szansę na wylosowanie jednej z wycofanych czy limitowanej postaci z serii. Między innymi Jinx z Odysei czy Czarodziejki Gwiazd Soraki.

2. Szukacie pomysłu na prezent dla miłośnika mystery boxów i League of Legends? A może nie macie pewności, którego bohatera wybrać? Tajemnicza figurka będzie dobrym wyborem, a dodatkowo daje szansę na wylosowanie jednej z wycofanych czy limitowanej postaci z serii. Między innymi Jinx z Odysei czy Czarodziejki Gwiazd Soraki.

2. Szukacie pomysłu na prezent dla miłośnika mystery boxów i League of Legends? A może nie macie pewności, którego bohatera wybrać? Tajemnicza figurka będzie dobrym wyborem, a dodatkowo daje szansę na wylosowanie jednej z wycofanych czy limitowanej postaci z serii. Między innymi Jinx z Odysei czy Czarodziejki Gwiazd Soraki.

Na zimne dni najlepsza jest ciepła czapka. A jeszcze lepiej, gdy jest związana z ulubioną grą. Co powiecie na czapkę Teemo pod choinką? Niestety, nie daje niewidzialności, ale (prawdopodobnie) jest niewrażliwa na Trujące Pułapki. Dla mniej odważnych przygotowaliśmy propozycję klasycznej czapki z Teemo Duchowego Rozkwitu.

3. Na zimne dni najlepsza jest ciepła czapka. A jeszcze lepiej, gdy jest związana z ulubioną grą. Co powiecie na czapkę Teemo pod choinką? Niestety, nie daje niewidzialności, ale (prawdopodobnie) jest niewrażliwa na Trujące Pułapki. Dla mniej odważnych przygotowaliśmy propozycję klasycznej czapki z Teemo Duchowego Rozkwitu.

3. Na zimne dni najlepsza jest ciepła czapka. A jeszcze lepiej, gdy jest związana z ulubioną grą. Co powiecie na czapkę Teemo pod choinką? Niestety, nie daje niewidzialności, ale (prawdopodobnie) jest niewrażliwa na Trujące Pułapki. Dla mniej odważnych przygotowaliśmy propozycję klasycznej czapki z Teemo Duchowego Rozkwitu.

Kiedyś koszulki ulubionego zespołu, teraz ubrania z ulubionymi postaciami z gier. Na koniec tego roku wrócił hype na postać Jinx, a to oczywiście za sprawą nowego serialu Arcane. Co powiecie na bluzę z tą wybuchową dziewczyną?

5. Kiedyś koszulki ulubionego zespołu, teraz ubrania z ulubionymi postaciami z gier. Na koniec tego roku wrócił hype na postać Jinx, a to oczywiście za sprawą nowego serialu Arcane. Co powiecie na bluzę z tą wybuchową dziewczyną?

5. Kiedyś koszulki ulubionego zespołu, teraz ubrania z ulubionymi postaciami z gier. Na koniec tego roku wrócił hype na postać Jinx, a to oczywiście za sprawą nowego serialu Arcane. Co powiecie na bluzę z tą wybuchową dziewczyną?