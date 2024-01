Grand Prix F1, które... nigdy się nie odbyły

Formuła 1 jest jak magnes nie tylko dla kibiców, ale również dla biznesmenów i polityków, którzy poprzez organizację wyścigu chcą promować swoje kraje oraz zarządzane przez siebie przedsiębiorstwa. Są wśród nich także prawdziwi pasjonaci, którzy mimo braku wsparcia robią wszystko, aby królowa sportów motorowych zagościła na ich ziemi. Przypomnijmy sobie kilka ciekawych prób organizacji wyścigu F1.

Grand Prix Polski

Robert Kubica i rzesze polskich fanów podczas wyścigu na Hungaroringu © Williams F1 Racing

Na początku swojego istnienia Formuła 1 była serią dość lokalną. Choć oficjalnie uznawana za mistrzostwa świata, w rzeczywistości ścigała się przede wszystkim w Europie, z okazyjnymi wycieczkami do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozgrywano zaliczany wówczas do kalendarza F1 wyścig Indy 500. W kolejnych latach królowa sportów motorowych zaczęła pojawiać się w innych amerykańskich państwach, a także zawitała do Afryki, a w późniejszym czasie nawet do Azji. Wciąż jednak był to sport świata zachodniego i dopiero w połowie lat 70. XX w. zaczęto na poważnie myśleć o organizacji zawodów w krajach bloku wschodniego.

Na motorsportowej mapie Polski od lat obecny jest tor Poznań. Niestety obecnie daleko mu do statusu, jakim cieszył się w przeszłości. Prace nad nim rozpoczęto we wspomnianym już okresie połowy lat 70. Tak się złożyło, że Andrzej Jaroszewicz, kierowca rajdowy i – co równie istotne – syn ówczesnego premiera Polski, przyjaźnił się z kilkoma osobami, które mogły przekuć jego pomysł organizacji wyścigu F1 w Polsce w rzeczywistość. W gronie tym znajdowali się m.in. Walter Wolf, właściciel ekipy Walter Wolf Racing oraz Bernie Ecclestone, szef Brabhama i późniejszy supremo całej F1, badający wówczas możliwości organizacji wyścigu w państwie socjalistycznym. Gdy pierwszy z nich odwiedził budowany w Poznaniu obiekt, okazało się, że przybycie najszybszych kierowców świata do Polski nie jest już snem, ale realnym celem.

Kolejnym krokiem był pokazowy przejazd bolidu Formuły 1 mający na celu promowanie przedsięwzięcia i zwiększenie zainteresowania nim wśród kibiców i władz. Wolf wypożyczył w tym celu model WR1 – dokładnie ten egzemplarz, w którym Jody Scheckter wygrał GP Monako 1977. Pokonując w 1979 r. kilka okrążeń podczas Mistrzostw Polski, Andrzej Jaroszewicz stał się pierwszym Polakiem, który poprowadził bolid Formuły 1.

Później Polskę odwiedził także sam Bernie Ecclestone, który udzielił wskazówek technicznych dotyczących tego, jak powinien wyglądać i funkcjonować poznański obiekt, aby móc gościć królową sportów motorowych. Tuż po jego otwarciu spełniał on wszystkie wymogi, jednak władze państwowe odmówiły dalszego wsparcia projektu, dlatego do organizacji wyścigu nie doszło. Niedługo później na Węgrzech otwarto Hungaroring, na którym F1 ściga się nieprzerwanie od 1986 r. aż do dziś.

W kolejnych latach myśl o sprowadzeniu F1 do Polski kilkukrotnie powracała, m.in. w postaci rozważań nad torami ulicznymi we Wrocławiu i Gdańsku czy też głębokiej modernizacji obiektu w Poznaniu. Skończyło się jednak na teorii i nigdy już cel ten nie był tak bliski realizacji, jak przy pierwszym podejściu.

Grand Prix Wietnamu

David Coulthard i Jake Dennis w Wietnamie © Getty Images / Red Bull Content Pool

Wietnam na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z motorsportem, a już na pewno nie z Formułą 1. Żaden reprezentant tego państwa nigdy nie wystartował w wyścigu F1, jego obywatele interesują się raczej innymi dyscyplinami, a w kraju nie ma żadnej infrastruktury potrzebnego do organizacji wyścigu Grand Prix. Mimo to w Hanoi pojawili się ludzie, którzy postanowili walczyć o realizację swojego marzenia. Mieli ku temu możliwości, ponieważ po swojej stronie mieli przewodniczącego Komitetu Ludowego Hanoi, którym był wtedy Nguyen Duc Chung. Choć rząd Wietnamu odmówił wsparcia przedsięwzięcia, trafili ze swoją ideą na dobry moment, ponieważ był to okres kiedy F1 przechodziła z rąk Berniego Ecclestone’a w ręce Liberty Media. Wietnam już od jakiegoś czasu był rozważany jako kandydat do organizacji wyścigu, jednak Ecclestone stopował wszelkie próby, będąc przekonanym o nieopłacalności dodawania do kalendarza kolejnych rund w Azji. Dopiero po przejęciu F1 przez Liberty Media wzrosły szanse na wizytę F1 w tym kraju, co Duc Chung wykorzystał, angażując do projektu przedsiębiorstwo VinGroup i inicjując w marcu 2019 r. budowę toru w Hanoi toru.

Model biznesowy całego przedsięwzięcia całkiem słusznie zakładał, że przynajmniej na pierwsze edycje wyścigu bilety zakupią przede wszystkim turyści z Australii. Organizatorzy postawili sobie jednak za cel wzbudzenie jak największego zainteresowania Formułą 1 wśród lokalnej ludności. W tym celu w promocję nadchodzącego wydarzenia włączył się także Red Bull, wysyłając w kwietniu 2019 r. Davida Coultharda i Jake’a Dennisa do Hanoi, gdzie za sterami pokazowych bolidów prezentowali Wietnamczykom możliwości samochodów F1. Przejazdy ulicami metropolii zgromadziły całkiem pokaźną liczbę fanów.

GP Wietnamu miało zadebiutować w kalendarzu w sezonie 2020, do czego jednak nie doszło z uwagi na rozpoczynającą się wtedy pandemię COVID-19. W kolejnych miesiącach Nguyen Duc Chung natrafił na jeszcze poważniejsze problemy, ponieważ rząd zaczął uważniej przyglądać się jego powiązaniom biznesowym i odkrył szereg nieprawidłowości z korupcją na czele. Ani VinGroup, ani Formuła 1 nie chciały mieć nic wspólnego z tego rodzaju aferami, dlatego podjęto decyzję o nieuwzględnianiu Wietnamu ani w tworzonym na bieżąco kalendarzu sezonu 2020, ani w planach na kolejne lata. Tym sposobem pokazowe Red Bulle prowadzone przez Coultharda i Dennisa były jedyny bolidami F1, jakie kiedykolwiek jeździły w tym państwie i zapewne nieprędko się to zmieni.

Grand Prix Mauritiusa

Czy skrawek lądu pośrodku oceanu mógłby gościć Formułę 1? Czy wizyta królowej sportów motorowych mogłaby uratować gospodarkę – dość bogatego skądinąd – Mauritiusa? Niektórzy uważali, że tak. Historia prób organizacji wyścigu w tym państwie to opowieść o ciekawym i śmiałym pomyśle, który mimo niewielkich szans na realizację rozpalał umysły decydentów. Gospodarka Mauritiusa przez lata opierała się na przemyśle cukrowym i tekstylnym, a w mniejszym stopniu także na turystyce. Kiedy w wyniku zmiany światowej koniunktury ceny cukru spadły, kraj musiał szukać innych źródeł dochodu. Za najlepszy pomysł uznano organizację wyścigu F1 w celu przyciągnięcia większej liczby turystów. Przedstawiciele tamtejszego rządu kilkukrotnie spotykali się z włodarzami F1, czego przykładem były rozmowy premiera Mauritiusa z Berniem Ecclestonem podczas GP Singapuru 2008.

Spotkawszy się z kilkoma odmownymi odpowiedziami, reprezentanci Mauritiusa zaangażowali w swoje działania byłego prezesa Francuskiej Federacji Sportów Samochodowych Jacquesa Régisa, któremu marzył się powrót do kalendarza GP Francji (wypadło z niego po sezonie 2008) i jego organizacja na jakimś należącym do Francji terytorium zamorskim. Mimo to nawet jego pomoc okazała się niewystarczająca i nie udało się zrealizować tych planów. Ich echa brzmiały jeszcze w 2010 r., jednak z czasem całkowicie z nich zrezygnowano.

Szanse na organizację wyścigu Formuły 1 w Polsce, w Wietnamie czy na Mauritiusie są obecnie praktycznie zerowe i nic nie wskazuje, aby miały one wzrosnąć. Mimo to nie można tego definitywnie skreślać. Formuła 1 już nie raz pokazywała, że wszystko jest możliwe, dlatego ostatecznej odpowiedzi co do państw goszczących w przyszłości królową sportów motorowych udzieli nam czas. Liczymy więc na kolejne zwycięstwa Maxa Verstappena i Sergio Pereza oraz kierowców, którzy w kolejnych latach i dekadach zastąpią ich za sterami bolidów Red Bulla – niezależnie od tego, gdzie przyjdzie im się ścigać.

