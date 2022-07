Emocje w Formule 1: Najciekawsze pojedynki o zwycięstwo w Austrii

Tamto niedzielne popołudnie miało jednak być niezwykłe. Rosberg systematycznie zmniejszał stratę do de Angelisa, jednak nadal był zbyt daleko, by myśleć o ataku. Prost z kolei na 5 okrążeń przed końcem miał zwycięstwo niemal w garści, gdy posłuszeństwa odmówił jego bolid. Walka o drugie miejsce stała się więc walką o zwycięstwo. Keke Rosberg pędził jak natchniony, odrabiając w ciągu kilku okrążeń 10 sekund dzielących go od nowego lidera. Zawodników i kibiców czekała teraz krótka, ale bardzo intensywna walka. W jej trakcie Rosberg musiał utrzymać się blisko rywala w zakrętach, by potem poszukać swojej okazji na prostej. W pewnym momencie wysunął się nawet na prowadzenie, ale Włoch szybko skontrował i odzyskał pozycję. Ostatnia szansa Fina nadeszła na prostej startowej, gdyż to on lepiej wyszedł z ostatniego zakrętu i wypadł na nią z większą prędkością. Zabrakło jednak dystansu. Elio de Angelis triumfował, pokonując swojego adwersarza o pół długości bolidu. Było to pierwsze od 1978 r. zwycięstwo Lotusa, a zarazem ostatnie, którego świadkiem był Colin Chapman, założyciel legendarnego zespołu.