Zobacz najczęściej oglądaną bitwę freestyle'ową na świecie

„Na tę bitwę składało się wiele czynników” – mówi Wos. To prawda. Rewanż za pamiętne i rozgrzewające wyobraźnię fanów freestyle'u poprzednie dwa starcia to jedno, ale w Madrycie zarówno on, jak i Aczino, walczył o dwukrotne mistrzostwo w międzynarodowej Red Bull Batalla. Co wcześniej nikomu się nie udało.