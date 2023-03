10 lat temu z sanah, Taco i Quebonafide

Quebonafide: Romantic Psycho Film Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.

Pamiętasz, co robiłeś/aś w 2013 roku? Gdzie byłeś, byłaś w swoim życiu albo czego wtedy słuchałeś? Na pewno nie sanah, ani Maty – jednych z najczęściej odtwarzanych artystów w Spotify. Muzyczny serwis streamingowy podsumował właśnie dziesięć lat na naszym rynku, przedstawiając piątki najczęściej słuchanych artystów i artystek. To dobra okazja, by sobie przypomnieć, gdzie dekadę temu byli dziś najpopularniejsi. I też zobaczyć, jak się spełnia muzyczne marzenia.

