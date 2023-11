„Miałem to na kasecie”... za kilka tysięcy dolarów!

), za który niektórzy potrafią zapłacić naprawdę duże pieniądze. Sprawdziliśmy to na Discogsie, gdzie można kupić i sprzedać starą i nową muzykę. Ręka do góry, kto dałby właśnie tyle kasy za…

Kaseta swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą. Młodsi czytelnicy jeśli w ogóle ją kojarzą, to z opowieści brzmiących pewnie jak z odległej przeszłości. Ci starsi być może wciąż mają jakąś w domowych szpargałach. Ale jeszcze pod koniec XX wieku, kasety magnetofonowe należały do najpopularniejszych nośników dźwięku, na których słuchało się namiętnie muzyki z Polski i zagranicy. Dziś kaseta, choć wciąż ma swoich wiernych fanów i nagrywane są na nich nowe wydawnictwa, to przede kolekcjonerski gadżet (