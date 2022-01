„Ja tam nie zagram? Tylko potrzymaj Red Bulla!”

Pewnego razu, w 2007 roku, mieszkańcy Winnipeg musieli nieźle się zdziwić, kiedy wsiadając do jednego z miejskich busów zobaczyli tam duet The White Stripes, grający akustyczny set. Autobus to bardzo lubiany środek lokomocji, służy licznym interakcjom i zawiązywaniu kontaktów, jednak ma też to do siebie, że przez układ siedzeń niezbyt nadaje się do organizacji dużych imprez. Co innego

Co czyni dany koncert wyjątkowym? Czy tylko twój ulubiony wykonawca i grana przez niego setlista, czy także miejsce, w którym się odbywa. To drugie też ma znaczenie. Kanadyjski zespół Fucked Up mógł zagrać w swojej karierze tysiące występów, ale ten jeden szczególny pamiętają nawet ci, którzy na nim nie byli. Dlaczego? Zdarzenie miało miejsce w klimatycznej i opuszczonej stacji metra w Toronto, zwanej przez miejscowych „Ghost Station”. Słyszysz taką nazwę, słyszysz też historię, że ponoć straszy tam jakaś „lady in red” i klimat sam się robi.

Björk, Sigur Ros, Olafur Arnalds, piękne szczyty, czarne plaże, wulkany… Islandia da się lubić z wielu powodów, ale lidera zespołu Deftones – Chino Moreno – najbardziej interesowały te ostatnie. Kiedy więc zjawił się ze swoją kapelą na tamtejszym festiwalu Secret Solstice, wykorzystał okazję i zagrał też solowy set na... dnie wulkanu Thrihnukagigur. Występ szybko nazwano „pierwszym na świecie publicznym koncertem we wnętrzu wulkanu”, bo co trzeba podkreślić, Moreno nie był tam sam. Dwadzieścia osób zapłaciło najpierw po 250 tys. koron islandzkich, a potem zjechało ponad 120 metrów w głąb czarnej dziury. Wszystko po to, by usłyszeć tam na żywo trzy numery: „Change (In the House of Flies)” z repertuaru Deftones, cover „Dial A Cliche” Morrisseya i własną wersję „Blackstar”