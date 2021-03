Rainbow Six: Quarantine / Parasite

Tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jaki podtytuł będzie miała nowa strzelanka Ubisoftu. Pierwotnie miało to być “Quarantine”, ale z wiadomych przyczyn twórcy zrezygnują z tej nazwy. Potem mówiono o “Parasite”, ale okazało się, że to tylko tytuł roboczy, a świat musi jeszcze trochę poczekać na oficjalną zapowiedź.

. Oczywistym też jest, że Quarantine będzie powielać zdecydowaną większość mechanik swojego starszego brata. Wedle doniesień gra będzie przeznaczona dla trzyosobowych zespołów, skupiona wyłącznie na grze PvE (czyli wyłącznie z komputerowymi przeciwnikami) i będzie, co oczywiste, spinoffem istniejącej już strzelanki. Oznacza to, że zagramy doskonale znanymi i lubianymi postaciami, takimi jak Tachanka, Vigil czy Ela. Co poza tym? Tak naprawdę… nie ma nic więcej do powiedzenia. Ubisoft wciąż milczy, a kampania marketingowa jeszcze nie ruszyła, więc na prawdziwe konkrety będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Choć pierwotnie premiera miała się odbyć na początku 2020 roku, prawdopodobnie Quarantine zostanie wydany dopiero pod koniec roku 2021.

Warhammer 40,000: Darktide