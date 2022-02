To oni królowali w CS'ie w 2021 roku

Galaktyczny rok to idealne podsumowanie występu

- "s1mple'a". Nie było żadnych wątpliwości co do zwycięzcy rankingu. Ukrainiec był najlepszym graczem Na'Vi na każdym wydarzeniu, w którym uczestniczyli. Łącznie na swoim koncie zapisał osiem wyróżnień MVP i pięć EVP. 24-latek notował nieziemskie liczby, nawet w starciach z najlepszym drużynami. 2021 przejdzie do historii, bowiem gwiazdor ukraińskiej organizacji zaprezentował się najlepiej w całej historii gry.