01 Juha Kankkunen

Juha Kankkunen popisuje się na Rajdzie Safari © Toyota

Obywatelstwo: Finlandia

Data urodzenia: 2 kwietnia 1959 r.

Lata startów w WRC: 1979–2010

Mistrz świata: 1986, ’87, ’91 i ’93

Liczba startów w rajdach: 161

Zwycięstwa w rajdach: 23

Zwycięstwa na odcinkach: 390

Miejsca na podium: 75

Inne serie: Rajd Dakar

02 Carlos Sainz

Luis i Carlos świętują swoje zwycięstwo w Hiszpanii w 1992 roku © Getty Images

Obywatelstwo: Hiszpania

Data urodzenia: 12 kwietnia 1962 r.

Lata startów w WRC: 1987–2005

Mistrz świata : 1990 i 1992

Liczba startów w rajdach: 194

Zwycięstwa w rajdach: 26

Zwycięstwa na odcinkach: 586

Miejsca na podium: 97

Inne serie: World Rally Raid, Rajd Dakar, Extreme E

Carlos Sainz podpisał kontrakt z Toyotą, gdy ta dołączyła do WRC w 1989 roku i stanął do walki z zespołem Lancii oraz duetem gwiazd: Mikim Biasionem i Didierem Auriolem. El Matador przełamał się w 1990 roku, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w greckim Rajdzie Akropolu. Dołożył do tego jeszcze trzy zwycięstwa i został mistrzem świata z ogromną przewagą 45 punktów nad resztą stawki. W 1992 roku powtórzył ten wyczyn odbierając tytuł swojemu wielkiemu rywalowi - Juha Kankkunenowi, dzięki dwóm zwycięstwom z rzędu w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Później pomógł firmie VW w zbudowaniu mistrzowskiego modelu Polo R WRC. Poza Rajdowymi Mistrzostwami Świata sięgał również po zwycięstwo w Rajdzie Dakar w barwach VW, Peugeota, MINI, a nawet elektrycznego Audi.

03 Colin McRae

Colin McRae to ikona WRC © Volkswagen Motorsport

Obywatelstwo: Wielka Brytania

Data urodzenia: 5 sierpnia 1968 r.

Zmarł: 15 września 2007 r.

Lata startów w WRC: 1988–2006

Mistrz świata: 1995

Liczba startów w rajdach: 142

Zwycięstwa w rajdach: 25

Zwycięstwa na odcinkach : 460

Miejsca na podium: 42

Inne serie: 24h Le Mans, Rajd Dakar

Colin McRae to prawdziwa ikona rajdów. Nie uznawał półśrodków - albo wygrywał, albo się rozbijał walcząc o zwycięstwo. Potwierdza to chociażby stosunek jego zwycięstw na odcinkach specjalnych do zwycięstw w rajdach oraz brawurowy styl jazdy. W barwach Prodrive McRae odniósł pierwsze zwycięstwo dla Subaru za kierownicą Legacy, zanim zastąpiła go Impreza 555. W 1995 roku zapewnił marce pierwszy tytuł mistrza świata właśnie za kierownicą legendarnego modelu. Był najmłodszym mistrzem świata, aż do momentu kiedy Kalle Rovanperä pobił jego rekord w 2022 roku. Colin zapewnił jeszcze marce Subaru trzy tytuły z rzędu w klasyfikacji konstruktorów, ale nie udało już mu się zdobyć indywidualnego tytułu. Jego występy na Igrzyskach Sportów Ekstremalnych X-Games w USA oraz seria gier wideo „Colin McRae Dirt” i „Dirt Rally” sprawiły, że nazwisko McRae na zawsze pozostanie w świadomości rajdowych fanów, pomimo przedwczesnej śmierci w 2007 roku.

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Co sprawiało, że Colin McRae był tak dobry? Zobacz lekcję mistrzowskiej jazdy od samego mistrza w filmiku poniżej.

04 Tommi Mäkinen

Tommi Mäkinen © DPPI/Francois Flammand

Obywatelstwo: Finlandia

Data urodzenia: 26 czerwca 1964 r.

Lata startów w WRC: 1988–2003

Mistrz świata: 1996, ’97, ’98 i ’99

Liczba startów w rajdach: 135

Zwycięstwa w rajdach: 24

Zwycięstwa na odcinkach: 361

Miejsca na podium: 45

Zanim w WRC nastała dominacja Francuzów o imieniu Sébastien, rządzili Finowie. Cała rzesza nieustraszonych i szybkich kierowców na czele z Markku Alénem, Ari Vatanenem, Hannu Mikkolą i Marcusem Grönholmem kształtowali wygląd rajdów. Tommi Mäkinen za kierownicą Mitsubishi Lancera Evo III prowadził fenomenalne pojedynki z Colinem McRae’a, ale jeździł równiej i popełniał mniej błędów, co okazało się kluczem do sukcesów. Tracił mniej punktów w klasyfikacji generalnej, dzięki czemu zdobył aż cztery tytuły mistrza świata z rzędu. Jako szef Toyoty Gazoo wyniósł swój zespołu na szczyt pozyskując do swoich szeregów takie gwiazdy jak Ott Tänak, Sébastien Ogier, czy młodziutki Kally Rovanperä.

05 Sébastien Loeb

Sébastien Loeb zdobył 9 tytułów WRC z rzędu © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Obywatelstwo: Francja

Data urodzenia: 26 lutego 1974 r.

Lata w WRC: 1999–2022

Mistrz świata: 2004–2012

Starty w rajdach: 184

Zwycięstwa w rajdach: 80

Zwycięstwa na odcinkach: 949

Miejsca na podium: 120

Inne serie: 24-godzinny wyścig Le Mans, WTCC, Rajd Dakar, Extreme E

Sébastien Loeb to były gimnastyk i zdecydowanie najbardziej utytułowany kierowca w historii WRC. W swojej karierze wygrał aż dziewięć mistrzostw świata z rzędu za kierownicą Citroëna. Statystyki również potwierdzają jego wielkość, bo do tej pory jest właścicielem rekordów wszech czasów: w liczbie wygranych rajdów, zwycięstw na odcinkach specjalnych i miejsc na podium. Poza tradycyjnymi rajdami WRC Francuz udowodnił swoją wszechstronność w oszałamiający sposób. Ustanowił rekord przejazdu w słynnym wyścigu górskim Pikes Peak, zdobył złoty medal na X-Games w konkurencji rally cross i zwyciężył terenową serię elektrycznych samochodów Extreme E. Z sukcesami startował także w World Touring Cars, World Rallycross oraz 24-h Le Mans. Do tego aż trzy razy stawał na drugim stopniu podium Rajdu Dakar.

Chociaż Loeb pozostanie na zawsze jednym z najwybitniejszych kierowców w historii sportów motorowych, jego rekord dziewięciu tytułów mistrza świata WRC w 2025 roku wyrównał rodak i imiennik - Sébastien Ogier . Nie można jednak zapomnieć, że Loeb jako jedyny dokonał tego pod rząd.

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier: dziewięciokrotny mistrz WRC, który wyrównał rekord © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Obywatelstwo: Francja

Data urodzenia: 17 grudnia 1983 r.

Lata w WRC: 2008–obecnie

Mistrz świata: 2013–2018, 2020–2021 i 2025

Starty w rajdach: 207

Zwycięstwa w rajdach: 68

Zwycięstwa na odcinkach: 819

Miejsca na podium: 117

Inne serie: 24-godzinny wyścig Le Mans, WEC, DTM

(Statystyki dotyczą stanu z końca sezonu 2025)

Sébastien Ogier zdobył łącznie już dziewięć tytułów mistrza świata w rajdach samochodowych, wyrównując rekord swojego rodaka - Sébastiena Loeba.

Ogier zaczynał karierę w zespole Citroëna zbudowanym wokół Loeba, ale chętnie skorzystał z oferty Josta Capito, aby zostać głównym kierowcą nowego zespołu Volkswagena. W 2012 roku ścigał się Skodą Fabią S2000 i pracował nad rozwojem Polo R WRC, które zapewniło mu cztery mistrzowskie tytuły z rzędu. Kiedy VW wycofał się z WRC w 2016 roku, Ogier przeszedł do zespołu M-Sport zdobywając swoje piąte i szóste mistrzostwo z rzędu. W 2019 roku Francuz wrócił za kierownicę Citroëna, ale musiał uznać wyższość Estończyka - Otto Tänaka za kierownicą Toyoty. Rok później Ogier przejął fotel głównego kierowcy zespołu Toyota Gazoo zdobywając dwa kolejne tytuły mistrza świata, po czym pod koniec 2021 roku ogłosił koniec kariery w WRC.

Przerwa od rajdów okazała się bardzo krótka, bo jeszcze w 2022 roku Ogier wrócił, aby wystartować w kilku rundach w barwach zespołu Toyoty. W kolejnych dwóch sezonach Sebastien kontynuował tradycję pojedyńczych startów wygrywając, aby w maju 2024 zwyciężyć swój 60. rajd podczas Vodafone Rally de Portuga. Z sześcioma triumfami w Rajdzie Portugalii, Francuz został najbardziej utytułowanym kierowcą tego przystanku.

W 2025 roku Ogier wrócił na pełen etat do WRC wygrywając sześć rajdów i zdobył dziewiąty tytuł mistrza świata, widowiskowo pokonując swojego kolegę z zespołu Toyoty - Elfyna Evansa podczas finału sezonu w Arabii Saudyjskiej. Po wyrównaniu rekordu zdobytych mistrzostw Loeba, Ogier nie powiedział jednak ostatniego słowa, bo zameldował się na starcie kolejnego sezonu obierając na celownik inne rekordy należące do swojego imiennika.

1 h 18 min Sébastien Ogier: The Final Season Rajdowy gigant Seb Ogier w swoim ostatnim pełnym sezonie WRC - nasza kamera towarzyszyła mu przez cały rok. Zobacz niezwykłe pożegnanie ośmiokrotnego mistrza świata z rajdami WRC w Red Bull TV!

06 Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä to najmłodszy mistrz WRC w historii © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Obywatelstwo: Finlandia

Data urodzenia: 1 października 2000 r.

Lata w WRC: 2020–25

Mistrz świata: 2022–23

Liczba startów w rajdach: 86

Zwycięstwa w rajdach: 18

Zwycięstwa na odcinkach: 271

Miejsca na podium: 30

Inne serie: Drift Masters, Super Formula

Kalle Rovanperä to do tej pory najmłodszy zdobywca tytułu w historii WRC. Dokonał tego w wieku zaledwie 22 lat, a rok później dołożył do tego swoje drugie mistrzostwo. Pobił tym samym wcześniejszy rekord Colina McRae, który w 1995 roku zdobył tytuł mając 27 wiosen na karku. Rovanperä już jako dziecko zaczął jeździć , po drodze ścigając się wszystkim, co tylko wpadło mu w ręce. Rajdowego rzemiosła zaczął uczyć się w wieku ośmiu lat pod okiem swojego taty - Harry'ego, który również był wybitnym kierowcą rajdowym. Kalle zadebiutował w rajdowych mistrzostwach Łotwy w wieku 15 lat, a już dwa lata później przeszedł do WRC2. W 2020 roku zdobywając tytuł w kategorii WRC2, walczył również o miejsca na podium w głównej kategorii. Rok później wygrał swoje pierwsze rajdy w królewskiej klasie, aby w sezonie 2022 zdobyć swój pierwszy tytuł mistrza świata WRC.

Kalle Rovanperä wycofał się ze startów w rajdach WRC po sezonie 2025, żeby ścigać się w japońskiej serii Super Formula .