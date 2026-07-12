Colin McRae w Subaru Impreza w 1995 roku
© Subaru
Rajdy samochodowe

Kto jest najlepszym kierowcą w historii WRC?

Rajdowe Mistrzostwa Świata WRC od samego początku, czyli od 1973 roku przyciągają największe talenty kierownicy. Oto lista 7 najlepszych kierowców, którzy zdominowali historię rajdów.
Autor: Jan Bykowski
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Sébastien Ogier

Kiedy Sébastien Ogier w listopadzie 2020 roku wywalczył siódme mistrzostwo świata, dołączył do elitarnego grona. Tylko Sébastien Loeb ma więcej tytułów w historii WRC.

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W tym artykule

  1. 1
    Juha Kankkunen
  2. 2
    Carlos Sainz
  3. 3
    Colin McRae
  4. 4
    Tommi Mäkinen
  5. 5
    Sébastien Loeb
  6. 6
    Kalle Rovanperä
01

Juha Kankkunen

Klasyczne ujęcia z udziałem Juhy Kankkunena podczas Rajdu Safari w Kenii, w momencie, gdy Toyota szykuje się do powrotu do Rajdowych Mistrzostw Świata.

Juha Kankkunen popisuje się na Rajdzie Safari

© Toyota

  • Obywatelstwo: Finlandia
  • Data urodzenia: 2 kwietnia 1959 r.
  • Lata startów w WRC: 1979–2010
  • Mistrz świata: 1986, ’87, ’91 i ’93
  • Liczba startów w rajdach: 161
  • Zwycięstwa w rajdach: 23
  • Zwycięstwa na odcinkach: 390
  • Miejsca na podium: 75
  • Inne serie: Rajd Dakar
02

Carlos Sainz

Obaj mogą pochwalić się udaną karierą sportową.

Luis i Carlos świętują swoje zwycięstwo w Hiszpanii w 1992 roku

© Getty Images

  • Obywatelstwo: Hiszpania
  • Data urodzenia: 12 kwietnia 1962 r.
  • Lata startów w WRC: 1987–2005
  • Mistrz świata: 1990 i 1992
  • Liczba startów w rajdach: 194
  • Zwycięstwa w rajdach: 26
  • Zwycięstwa na odcinkach: 586
  • Miejsca napodium: 97
  • Inne serie: World Rally Raid, Rajd Dakar, Extreme E
Carlos Sainz podpisał kontrakt z Toyotą, gdy ta dołączyła do WRC w 1989 roku i stanął do walki z zespołem Lancii oraz duetem gwiazd: Mikim Biasionem i Didierem Auriolem. El Matador przełamał się w 1990 roku, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w greckim Rajdzie Akropolu. Dołożył do tego jeszcze trzy zwycięstwa i został mistrzem świata z ogromną przewagą 45 punktów nad resztą stawki. W 1992 roku powtórzył ten wyczyn odbierając tytuł swojemu wielkiemu rywalowi - Juha Kankkunenowi, dzięki dwóm zwycięstwom z rzędu w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Później pomógł firmie VW w zbudowaniu mistrzowskiego modelu Polo R WRC. Poza Rajdowymi Mistrzostwami Świata sięgał również po zwycięstwo w Rajdzie Dakar w barwach VW, Peugeota, MINI, a nawet elektrycznego Audi.
03

Colin McRae

Colin McRae w Subaru Impreza w 1995 roku

Colin McRae to ikona WRC

© Volkswagen Motorsport

  • Obywatelstwo: Wielka Brytania
  • Data urodzenia: 5 sierpnia 1968 r.
  • Zmarł: 15 września 2007 r.
  • Lata startów w WRC: 1988–2006
  • Mistrz świata: 1995
  • Liczba startów w rajdach: 142
  • Zwycięstwa w rajdach: 25
  • Zwycięstwa na odcinkach: 460
  • Miejsca na podium: 42
  • Inne serie: 24h Le Mans, Rajd Dakar
Colin McRae to prawdziwa ikona rajdów. Nie uznawał półśrodków - albo wygrywał, albo się rozbijał walcząc o zwycięstwo. Potwierdza to chociażby stosunek jego zwycięstw na odcinkach specjalnych do zwycięstw w rajdach oraz brawurowy styl jazdy. W barwach Prodrive McRae odniósł pierwsze zwycięstwo dla Subaru za kierownicą Legacy, zanim zastąpiła go Impreza 555. W 1995 roku zapewnił marce pierwszy tytuł mistrza świata właśnie za kierownicą legendarnego modelu. Był najmłodszym mistrzem świata, aż do momentu kiedy Kalle Rovanperä pobił jego rekord w 2022 roku. Colin zapewnił jeszcze marce Subaru trzy tytuły z rzędu w klasyfikacji konstruktorów, ale nie udało już mu się zdobyć indywidualnego tytułu. Jego występy na Igrzyskach Sportów Ekstremalnych X-Games w USA oraz seria gier wideo „Colin McRae Dirt” i „Dirt Rally” sprawiły, że nazwisko McRae na zawsze pozostanie w świadomości rajdowych fanów, pomimo przedwczesnej śmierci w 2007 roku.

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Co sprawiało, że Colin McRae był tak dobry? Zobacz lekcję mistrzowskiej jazdy od samego mistrza w filmiku poniżej.
04

Tommi Mäkinen

Tommi Mäkinen

Tommi Mäkinen

© DPPI/Francois Flammand

  • Obywatelstwo: Finlandia
  • Data urodzenia: 26 czerwca 1964 r.
  • Lata startów w WRC: 1988–2003
  • Mistrz świata: 1996, ’97, ’98 i ’99
  • Liczbastartów w rajdach: 135
  • Zwycięstwa w rajdach: 24
  • Zwycięstwa na odcinkach: 361
  • Miejsca na podium: 45
Zanim w WRC nastała dominacja Francuzów o imieniu Sébastien, rządzili Finowie. Cała rzesza nieustraszonych i szybkich kierowców na czele z Markku Alénem, Ari Vatanenem, Hannu Mikkolą i Marcusem Grönholmem kształtowali wygląd rajdów. Tommi Mäkinen za kierownicą Mitsubishi Lancera Evo III prowadził fenomenalne pojedynki z Colinem McRae’a, ale jeździł równiej i popełniał mniej błędów, co okazało się kluczem do sukcesów. Tracił mniej punktów w klasyfikacji generalnej, dzięki czemu zdobył aż cztery tytuły mistrza świata z rzędu. Jako szef Toyoty Gazoo wyniósł swój zespołu na szczyt pozyskując do swoich szeregów takie gwiazdy jak Ott Tänak, Sébastien Ogier, czy młodziutki Kally Rovanperä.
05

Sébastien Loeb

Sébastien Loeb (FRA) podczas testów WRC Msport w Alpens w Hiszpanii 19 października 2021 r.

Sébastien Loeb zdobył 9 tytułów WRC z rzędu

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

  • Obywatelstwo: Francja
  • Data urodzenia: 26 lutego 1974 r.
  • Lata w WRC: 1999–2022
  • Mistrz świata: 2004–2012
  • Starty w rajdach: 184
  • Zwycięstwa w rajdach: 80
  • Zwycięstwa na odcinkach: 949
  • Miejsca na podium: 120
  • Inne serie: 24-godzinny wyścig Le Mans, WTCC, Rajd Dakar, Extreme E
Sébastien Loeb to były gimnastyk i zdecydowanie najbardziej utytułowany kierowca w historii WRC. W swojej karierze wygrał aż dziewięć mistrzostw świata z rzędu za kierownicą Citroëna. Statystyki również potwierdzają jego wielkość, bo do tej pory jest właścicielem rekordów wszech czasów: w liczbie wygranych rajdów, zwycięstw na odcinkach specjalnych i miejsc na podium. Poza tradycyjnymi rajdami WRC Francuz udowodnił swoją wszechstronność w oszałamiający sposób. Ustanowił rekord przejazdu w słynnym wyścigu górskim Pikes Peak, zdobył złoty medal na X-Games w konkurencji rally cross i zwyciężył terenową serię elektrycznych samochodów Extreme E. Z sukcesami startował także w World Touring Cars, World Rallycross oraz 24-h Le Mans. Do tego aż trzy razy stawał na drugim stopniu podium Rajdu Dakar.
Chociaż Loeb pozostanie na zawsze jednym z najwybitniejszych kierowców w historii sportów motorowych, jego rekord dziewięciu tytułów mistrza świata WRC w 2025 roku wyrównał rodak i imiennik - Sébastien Ogier. Nie można jednak zapomnieć, że Loeb jako jedyny dokonał tego pod rząd.

Sébastien Ogier

W 2026 roku Sébastien Ogier z zespołu Toyota Gazoo Racing World Rally Team rozdaje autografy fanom podczas Rajdowych Mistrzostw Świata FIA w mieście Toyota w Japonii, pokazując ducha Red Bulla

Sébastien Ogier: dziewięciokrotny mistrz WRC, który wyrównał rekord

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

  • Obywatelstwo: Francja
  • Data urodzenia: 17 grudnia 1983 r.
  • Lata w WRC: 2008–obecnie
  • Mistrz świata: 2013–2018, 2020–2021 i 2025
  • Starty w rajdach: 207
  • Zwycięstwa w rajdach: 68
  • Zwycięstwa na odcinkach: 819
  • Miejsca na podium: 117
  • Inne serie: 24-godzinny wyścig Le Mans, WEC, DTM
(Statystyki dotyczą stanu z końca sezonu 2025)
Sébastien Ogier zdobył łącznie już dziewięć tytułów mistrza świata w rajdach samochodowych, wyrównując rekord swojego rodaka - Sébastiena Loeba.
Ogier zaczynał karierę w zespole Citroëna zbudowanym wokół Loeba, ale chętnie skorzystał z oferty Josta Capito, aby zostać głównym kierowcą nowego zespołu Volkswagena. W 2012 roku ścigał się Skodą Fabią S2000 i pracował nad rozwojem Polo R WRC, które zapewniło mu cztery mistrzowskie tytuły z rzędu. Kiedy VW wycofał się z WRC w 2016 roku, Ogier przeszedł do zespołu M-Sport zdobywając swoje piąte i szóste mistrzostwo z rzędu. W 2019 roku Francuz wrócił za kierownicę Citroëna, ale musiał uznać wyższość Estończyka - Otto Tänaka za kierownicą Toyoty. Rok później Ogier przejął fotel głównego kierowcy zespołu Toyota Gazoo zdobywając dwa kolejne tytuły mistrza świata, po czym pod koniec 2021 roku ogłosił koniec kariery w WRC.
Przerwa od rajdów okazała się bardzo krótka, bo jeszcze w 2022 roku Ogier wrócił, aby wystartować w kilku rundach w barwach zespołu Toyoty. W kolejnych dwóch sezonach Sebastien kontynuował tradycję pojedyńczych startów wygrywając, aby w maju 2024 zwyciężyć swój 60. rajd podczas Vodafone Rally de Portuga. Z sześcioma triumfami w Rajdzie Portugalii, Francuz został najbardziej utytułowanym kierowcą tego przystanku.
W 2025 roku Ogier wrócił na pełen etat do WRC wygrywając sześć rajdów i zdobył dziewiąty tytuł mistrza świata, widowiskowo pokonując swojego kolegę z zespołu Toyoty - Elfyna Evansa podczas finału sezonu w Arabii Saudyjskiej. Po wyrównaniu rekordu zdobytych mistrzostw Loeba, Ogier nie powiedział jednak ostatniego słowa, bo zameldował się na starcie kolejnego sezonu obierając na celownik inne rekordy należące do swojego imiennika.

1 h 18 min

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polski +3

Sébastien Ogier
06

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen prowadzą samochód Toyota Gazoo Racing WRT przez chmury piasku podczas 14. etapu Rajdowych Mistrzostw Świata w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej w 2025 roku

Kalle Rovanperä to najmłodszy mistrz WRC w historii

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

  • Obywatelstwo: Finlandia
  • Data urodzenia: 1 października 2000 r.
  • Lata w WRC: 2020–25
  • Mistrz świata: 2022–23
  • Liczba startów w rajdach: 86
  • Zwycięstwa w rajdach: 18
  • Zwycięstwa na odcinkach: 271
  • Miejsca na podium: 30
  • Inne serie: Drift Masters, Super Formula
Kalle Rovanperä to do tej pory najmłodszy zdobywca tytułu w historii WRC. Dokonał tego w wieku zaledwie 22 lat, a rok później dołożył do tego swoje drugie mistrzostwo. Pobił tym samym wcześniejszy rekord Colina McRae, który w 1995 roku zdobył tytuł mając 27 wiosen na karku. Rovanperä już jako dziecko zaczął jeździć, po drodze ścigając się wszystkim, co tylko wpadło mu w ręce. Rajdowego rzemiosła zaczął uczyć się w wieku ośmiu lat pod okiem swojego taty - Harry'ego, który również był wybitnym kierowcą rajdowym. Kalle zadebiutował w rajdowych mistrzostwach Łotwy w wieku 15 lat, a już dwa lata później przeszedł do WRC2. W 2020 roku zdobywając tytuł w kategorii WRC2, walczył również o miejsca na podium w głównej kategorii. Rok później wygrał swoje pierwsze rajdy w królewskiej klasie, aby w sezonie 2022 zdobyć swój pierwszy tytuł mistrza świata WRC.
Kalle Rovanperä wycofał się ze startów w rajdach WRC po sezonie 2025, żeby ścigać się w japońskiej serii Super Formula.

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Sébastien Ogier

Kiedy Sébastien Ogier w listopadzie 2020 roku wywalczył siódme mistrzostwo świata, dołączył do elitarnego grona. Tylko Sébastien Loeb ma więcej tytułów w historii WRC.

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Sebastien Loeb

Loeb jest najbardziej utytułowanym kierowcą rajdowym na świecie. Do Francuza należą wszystkie możliwe rekordy.

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Kalle Rovanperä

Niezwykle utalentowany młody rajdowiec, który w WRC zamierza iść w ślady legendarnych Finów.

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Sébastien Ogier: The Final Season

Rajdowy gigant Seb Ogier w swoim ostatnim pełnym sezonie WRC - nasza kamera towarzyszyła mu przez cały rok. Zobacz niezwykłe pożegnanie ośmiokrotnego mistrza świata z rajdami WRC w Red Bull TV!

1 h 18 min
Rajdy samochodowe
WRC