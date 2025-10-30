Oto najlepsi młodzi napastnicy i skrzydłowi - największe talenty w EA FC 26

Dobry pierwszy sezon w trybie kariery jest fajny, ale jeszcze lepsze jest dominowanie przez następne pięć lat i obserwowanie, jak młodzi zawodnicy stają się potworami (budząc zazdrość największych klubów Europy). Dlatego też przygotowaliśmy listy najbardziej spektakularnych wonderkidów na poszczególnych pozycjach. Tym razem pora na najlepszych młodych napastników na świecie. (W końcu nie wszyscy mamy pieniądze, aby wyciągnąć Kyliana Mbappé z Realu Madryt)

Uwaga: Ponieważ firma Electronic Arts zdecydowała się zmienić oznaczenia niektórych pozycji, Lamine Yamal jest obecnie wymieniony jako prawy pomocnik i dlatego znajduje się na naszej liście najlepszych młodych pomocników.

01 Désiré Doué 91

Désiré Doué © Electronic Arts

Klub: PSG

Wiek: 21

Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)

Ocena: 85

Potencjał: 91

Désiré Doué z PSG jest jednym z najlepszych młodych napastników na świecie, z potencjałem wynoszącym aż 91. Dodatkową zaletą jest to, że już teraz ma ocenę wynoszącą 85 punktów. Problem polega jednak na tym, że sprawia to, że jest on dużo trudniejszy do pozyskania. W wieku zaledwie 20 lat jego wartość rynkowa jest już szacowana na 90 mln euro na transfermarkt, ale jeśli masz pieniądze, zwróci ci je z nawiązką.

02 Endrick 91

Endrick © Electronic Arts

Klub: Real Madryt

Wiek: 19

Pozycja: napastnik (N)

Ocena: 77

Potencjał: 91

Z początkową oceną wynoszącą 77 i potencjałem sięgającym 91, Endrick jest bez wątpienia tym wonderkidem, którego warto pozyskać. Aby dać wyobrażenie o jego potencjale, 91 to wynik, do jakiego dochodzą jedynie tacy piłkarze jak Kylian Mbappé, Mohamed Salah i Ousmane Dembélé. Innymi słowy, daje to potencjał sięgający Złotej Piłki.

03 Savinho 87

Savinho © Electronic Arts

Klub : Manchester City

Wiek: 21

Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)

Ocena: 82

Potencjał: 87

Savinho był świetnym graczem już w Gironie w 2023 roku, a teraz tylko potwierdza to w Manchesterze City. A biorąc pod uwagę konkurencję ze strony innych obiecujących graczy, takich jak Phil Foden, Jeremy Doku i Rayan Cherki, zadanie to jest wyjątkowo trudne. Jeśli kiedykolwiek zdecydowałby się jednak poszukać nowego klubu, nie wahaj się skorzystać z okazji.

04 Ethan Nwaneri 87

Ethan Nwaneri © Electronic Arts

Klub: Arsenal

Wiek: 18

Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)

Ocena: 76

Potencjał: 87

Techniczny i sprytny Ethan Nwaneri jest już teraz wyceniany na 55 mln euro przez serwis Transfermarkt. Młody piłkarz to wychowanek Arsenalu, który niezmiennie z dumą reprezentuje jego barwy. Jednak jeśli zacznie brakować mu minut spędzonych na boisku, możesz śmiało próbować zaoferować mu nowy dom.

05 Francesco Camarda 87

Francesco Camarda © Electronic Arts

Klub: Lecce

Wiek: 17

Pozycja: napastnik (N)

Ocena : 65

Potencjał: 87

To długoterminowy projekt. Francesco Camarda ma bowiem zaledwie 17 lat, więc początkowo radzimy posadzić go na ławce rezerwowych. Jednak podobnie jak Endrick, jest on jednym z najlepszych pod względem czystego potencjału. To zdecydowanie ten przypadek, gdzie cierpliwość popłaca.

06 Samu 86

Samu © Electronic Arts

Klub: FC Porto

Wiek: 21

Pozycja: napastnik (N)

Ocena: 79

Potencjał: 86

Zdecydowanie mniej znany niż czołowi gracze tej listy, jednak wciąż, Samu pozostaje bardzo ciekawym wyborem. Dzięki skoczności na poziomie aż 94 i celności główek na poziomie 82, ma potencjał, aby stać prawdziwą bestią w walce o górne piłki.

07 Jhon Durán 86

Jhon Durán © Electronic Arts

Klub: Fenerbahce

Wiek: 21

Pozycja: napastnik (N)

Ocena: 79

Potencjał: 86

Czas przenieść się do Turcji, gdzie błyszczy Jhon Duran. 21-letni Kolumbijczyk występuje obecnie w Fenerbahçe na zasadzie wypożyczenia z Al-Nassr, choć już wcześniej zainteresowanie nim wyrażała między innymi londyńska Chelsea. Teraz natomiast czeka na telefon od Ciebie, aby stać się częścią długoterminowego projektu i osiągnąć swój pełny potencjał.

08 Mathys Tel 86

Mathys Tel © Electronic Arts

Klub: Tottenham

Wiek: 20

Pozycja: napastnik (N)

Ocena: 77

Potencjał: 86

Po szalonym początku z Bayernem Monachium w sezonie 2024/2025, Mathys Tel miał trudności z odnalezieniem się w bawarskim gigancie. Teraz, po udanym okresie wypożyczenia, przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Tottenhamu. Jeśli szukasz gracza, który potrafi przebić się przez każdą obronę, dzięki przyspieszeniu na poziomie 85, szybkości 87 i umiejętności dryblingu 81, Tel jest idealnym wyborem, zwłaszcza że będzie się wciąż rozwijał.

09 Santiago Castro 84

Santiago Castro © Electronic Arts

Klub: Bologna

Wiek: 21

Pozycja: napastnik (N)

Ocena: 76

Potencjał: 84

Występujący w Bolonii Santiago Castro jest najłatwiejszym do pozyskania zawodnikiem z tej listy. Mimo to jest on graczem kompletnym i może stać się filarem Twojej ofensywy, a posiadanie Argentyńczyka w ataku zawsze zapewnia rozrywkę.

10 Mohamed-Ali Cho 83

Mohamed-Ali Cho © Electronic Arts

Klub: OGC Nice

Wiek: 21

Pozycja: lewy skrzydłowy (LS)

Ocena: 76

Potencjał: 83

Chociaż przygoda Mohameda-Aliego Cho w Realu Sociedad była nie do końca udana, to powrócił do Francji, gdzie znów może pokazać swój potencjał. Obecnie gra w OGC Nice i stanowi wartą uwagi opcję dzięki swojej szybkości i umiejętnościom dryblingu.

Lista napastników o najwyższym potencjale z podziałem na role

napastnik (N)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Endrick 19 77 91 Francesco Camarda 17 65 87 Mathys Tel 20 77 86 Samu 21 79 86 Jhon Duran 21 79 86

lewe skrzydło (LS)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał William Gomes 19 72 84 Wilson Odobert 20 75 83 Mohamed-Ali Cho 21 76 83 William Gomes 21 70 82 Newerton 20 70 82

prawe skrzydło (PS)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Désiré Doué 20 85 91 Savinho 21 82 87 Ethan Nwaneri 18 76 87 Ibrahim Mbaye 17 70 84 Bruno Durdov 17 64 84