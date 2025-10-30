Oto najlepsi młodzi napastnicy i skrzydłowi - największe talenty w EA FC 26

Dobry pierwszy sezon w trybie kariery jest fajny, ale jeszcze lepsze jest dominowanie przez następne pięć lat i obserwowanie, jak młodzi zawodnicy stają się potworami (budząc zazdrość największych klubów Europy). Dlatego też przygotowaliśmy listy najbardziej spektakularnych wonderkidów na poszczególnych pozycjach. Tym razem pora na najlepszych młodych napastników na świecie. (W końcu nie wszyscy mamy pieniądze, aby wyciągnąć Kyliana Mbappé z Realu Madryt)
Uwaga: Ponieważ firma Electronic Arts zdecydowała się zmienić oznaczenia niektórych pozycji, Lamine Yamal jest obecnie wymieniony jako prawy pomocnik i dlatego znajduje się na naszej liście najlepszych młodych pomocników.
01
Désiré Doué 91
- Klub: PSG
- Wiek: 21
- Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)
- Ocena: 85
- Potencjał: 91
Désiré Doué z PSG jest jednym z najlepszych młodych napastników na świecie, z potencjałem wynoszącym aż 91. Dodatkową zaletą jest to, że już teraz ma ocenę wynoszącą 85 punktów. Problem polega jednak na tym, że sprawia to, że jest on dużo trudniejszy do pozyskania. W wieku zaledwie 20 lat jego wartość rynkowa jest już szacowana na 90 mln euro na transfermarkt, ale jeśli masz pieniądze, zwróci ci je z nawiązką.
02
Endrick 91
- Klub: Real Madryt
- Wiek: 19
- Pozycja: napastnik (N)
- Ocena: 77
- Potencjał: 91
Z początkową oceną wynoszącą 77 i potencjałem sięgającym 91, Endrick jest bez wątpienia tym wonderkidem, którego warto pozyskać. Aby dać wyobrażenie o jego potencjale, 91 to wynik, do jakiego dochodzą jedynie tacy piłkarze jak Kylian Mbappé, Mohamed Salah i Ousmane Dembélé. Innymi słowy, daje to potencjał sięgający Złotej Piłki.
03
Savinho 87
- Klub: Manchester City
- Wiek: 21
- Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)
- Ocena: 82
- Potencjał: 87
Savinho był świetnym graczem już w Gironie w 2023 roku, a teraz tylko potwierdza to w Manchesterze City. A biorąc pod uwagę konkurencję ze strony innych obiecujących graczy, takich jak Phil Foden, Jeremy Doku i Rayan Cherki, zadanie to jest wyjątkowo trudne. Jeśli kiedykolwiek zdecydowałby się jednak poszukać nowego klubu, nie wahaj się skorzystać z okazji.
04
Ethan Nwaneri 87
- Klub: Arsenal
- Wiek: 18
- Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)
- Ocena: 76
- Potencjał: 87
Techniczny i sprytny Ethan Nwaneri jest już teraz wyceniany na 55 mln euro przez serwis Transfermarkt. Młody piłkarz to wychowanek Arsenalu, który niezmiennie z dumą reprezentuje jego barwy. Jednak jeśli zacznie brakować mu minut spędzonych na boisku, możesz śmiało próbować zaoferować mu nowy dom.
05
Francesco Camarda 87
- Klub: Lecce
- Wiek: 17
- Pozycja: napastnik (N)
- Ocena: 65
- Potencjał: 87
To długoterminowy projekt. Francesco Camarda ma bowiem zaledwie 17 lat, więc początkowo radzimy posadzić go na ławce rezerwowych. Jednak podobnie jak Endrick, jest on jednym z najlepszych pod względem czystego potencjału. To zdecydowanie ten przypadek, gdzie cierpliwość popłaca.
06
Samu 86
- Klub: FC Porto
- Wiek: 21
- Pozycja: napastnik (N)
- Ocena: 79
- Potencjał: 86
Zdecydowanie mniej znany niż czołowi gracze tej listy, jednak wciąż, Samu pozostaje bardzo ciekawym wyborem. Dzięki skoczności na poziomie aż 94 i celności główek na poziomie 82, ma potencjał, aby stać prawdziwą bestią w walce o górne piłki.
07
Jhon Durán 86
- Klub: Fenerbahce
- Wiek: 21
- Pozycja: napastnik (N)
- Ocena: 79
- Potencjał: 86
Czas przenieść się do Turcji, gdzie błyszczy Jhon Duran. 21-letni Kolumbijczyk występuje obecnie w Fenerbahçe na zasadzie wypożyczenia z Al-Nassr, choć już wcześniej zainteresowanie nim wyrażała między innymi londyńska Chelsea. Teraz natomiast czeka na telefon od Ciebie, aby stać się częścią długoterminowego projektu i osiągnąć swój pełny potencjał.
08
Mathys Tel 86
- Klub: Tottenham
- Wiek: 20
- Pozycja: napastnik (N)
- Ocena: 77
- Potencjał: 86
Po szalonym początku z Bayernem Monachium w sezonie 2024/2025, Mathys Tel miał trudności z odnalezieniem się w bawarskim gigancie. Teraz, po udanym okresie wypożyczenia, przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Tottenhamu. Jeśli szukasz gracza, który potrafi przebić się przez każdą obronę, dzięki przyspieszeniu na poziomie 85, szybkości 87 i umiejętności dryblingu 81, Tel jest idealnym wyborem, zwłaszcza że będzie się wciąż rozwijał.
09
Santiago Castro 84
- Klub: Bologna
- Wiek: 21
- Pozycja: napastnik (N)
- Ocena: 76
- Potencjał: 84
Występujący w Bolonii Santiago Castro jest najłatwiejszym do pozyskania zawodnikiem z tej listy. Mimo to jest on graczem kompletnym i może stać się filarem Twojej ofensywy, a posiadanie Argentyńczyka w ataku zawsze zapewnia rozrywkę.
10
Mohamed-Ali Cho 83
- Klub: OGC Nice
- Wiek: 21
- Pozycja: lewy skrzydłowy (LS)
- Ocena: 76
- Potencjał: 83
Chociaż przygoda Mohameda-Aliego Cho w Realu Sociedad była nie do końca udana, to powrócił do Francji, gdzie znów może pokazać swój potencjał. Obecnie gra w OGC Nice i stanowi wartą uwagi opcję dzięki swojej szybkości i umiejętnościom dryblingu.
Lista napastników o najwyższym potencjale z podziałem na role
napastnik (N)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Endrick
19
77
91
Francesco Camarda
17
65
87
Mathys Tel
20
77
86
Samu
21
79
86
Jhon Duran
21
79
86
lewe skrzydło (LS)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
William Gomes
19
72
84
Wilson Odobert
20
75
83
Mohamed-Ali Cho
21
76
83
William Gomes
21
70
82
Newerton
20
70
82
prawe skrzydło (PS)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Désiré Doué
20
85
91
Savinho
21
82
87
Ethan Nwaneri
18
76
87
Ibrahim Mbaye
17
70
84
Bruno Durdov
17
64
84