Piłkarz Realu Madryt i Brazylii Endrick Souza na zdjęciu ćwiczy swoje umiejętności z piłką.
Oto najlepsi młodzi napastnicy i skrzydłowi - największe talenty w EA FC 26

Czas na kolejną formację pełną ukrytych talentów. Po przeglądzie obrońców i pomocników, nadszedł czas na creme de la creme - największe wonderkidy linii ataku.
Autor: Thomas Peeters tłum. Bartłomiej Bukowski
Dobry pierwszy sezon w trybie kariery jest fajny, ale jeszcze lepsze jest dominowanie przez następne pięć lat i obserwowanie, jak młodzi zawodnicy stają się potworami (budząc zazdrość największych klubów Europy). Dlatego też przygotowaliśmy listy najbardziej spektakularnych wonderkidów na poszczególnych pozycjach. Tym razem pora na najlepszych młodych napastników na świecie. (W końcu nie wszyscy mamy pieniądze, aby wyciągnąć Kyliana Mbappé z Realu Madryt)
Uwaga: Ponieważ firma Electronic Arts zdecydowała się zmienić oznaczenia niektórych pozycji, Lamine Yamal jest obecnie wymieniony jako prawy pomocnik i dlatego znajduje się na naszej liście najlepszych młodych pomocników.
01

Désiré Doué 91

Désiré Doué is one of the best young strikers in EA Sports FC 26 with a potential 91. The advantage is that he is already at 85 overall.

Désiré Doué

  • Klub: PSG
  • Wiek: 21
  • Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)
  • Ocena: 85
  • Potencjał: 91
Désiré Doué z PSG jest jednym z najlepszych młodych napastników na świecie, z potencjałem wynoszącym aż 91. Dodatkową zaletą jest to, że już teraz ma ocenę wynoszącą 85 punktów. Problem polega jednak na tym, że sprawia to, że jest on dużo trudniejszy do pozyskania. W wieku zaledwie 20 lat jego wartość rynkowa jest już szacowana na 90 mln euro na transfermarkt, ale jeśli masz pieniądze, zwróci ci je z nawiązką.
02

Endrick 91

Endrick is one of the best young strikers in EA Sports FC 26, with 77 overall and a potential 91.

Endrick

  • Klub: Real Madryt
  • Wiek: 19
  • Pozycja: napastnik (N)
  • Ocena: 77
  • Potencjał: 91
Z początkową oceną wynoszącą 77 i potencjałem sięgającym 91, Endrick jest bez wątpienia tym wonderkidem, którego warto pozyskać. Aby dać wyobrażenie o jego potencjale, 91 to wynik, do jakiego dochodzą jedynie tacy piłkarze jak Kylian Mbappé, Mohamed Salah i Ousmane Dembélé. Innymi słowy, daje to potencjał sięgający Złotej Piłki.
03

Savinho 87

Savinho is one of EA Sports FC 26's best young strikers, with 82 overall and a potential 87.

Savinho

  • Klub: Manchester City
  • Wiek: 21
  • Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)
  • Ocena: 82
  • Potencjał: 87
Savinho był świetnym graczem już w Gironie w 2023 roku, a teraz tylko potwierdza to w Manchesterze City. A biorąc pod uwagę konkurencję ze strony innych obiecujących graczy, takich jak Phil Foden, Jeremy Doku i Rayan Cherki, zadanie to jest wyjątkowo trudne. Jeśli kiedykolwiek zdecydowałby się jednak poszukać nowego klubu, nie wahaj się skorzystać z okazji.
04

Ethan Nwaneri 87

Arsenal-trained Ethan Nwaneri, already valued at €55m, is one of EA Sports FC 26's top young strikers.

Ethan Nwaneri

  • Klub: Arsenal
  • Wiek: 18
  • Pozycja: prawy skrzydłowy (PS)
  • Ocena: 76
  • Potencjał: 87
Techniczny i sprytny Ethan Nwaneri jest już teraz wyceniany na 55 mln euro przez serwis Transfermarkt. Młody piłkarz to wychowanek Arsenalu, który niezmiennie z dumą reprezentuje jego barwy. Jednak jeśli zacznie brakować mu minut spędzonych na boisku, możesz śmiało próbować zaoferować mu nowy dom.
05

Francesco Camarda 87

Francesco Camarda, 17, is the embodiment of the future: a potential that has already made him one of EA Sports FC 26's top young strikers.

Francesco Camarda

  • Klub: Lecce
  • Wiek: 17
  • Pozycja: napastnik (N)
  • Ocena: 65
  • Potencjał: 87
To długoterminowy projekt. Francesco Camarda ma bowiem zaledwie 17 lat, więc początkowo radzimy posadzić go na ławce rezerwowych. Jednak podobnie jak Endrick, jest on jednym z najlepszych pod względem czystego potencjału. To zdecydowanie ten przypadek, gdzie cierpliwość popłaca.
06

Samu 86

Samu impresses in EA Sports FC 26: with a 94 rebound rate, 82 heading accuracy and a height of 1.93m, he has established himself as one of the most promising young strikers.

Samu

  • Klub: FC Porto
  • Wiek: 21
  • Pozycja: napastnik (N)
  • Ocena: 79
  • Potencjał: 86
Zdecydowanie mniej znany niż czołowi gracze tej listy, jednak wciąż, Samu pozostaje bardzo ciekawym wyborem. Dzięki skoczności na poziomie aż 94 i celności główek na poziomie 82, ma potencjał, aby stać prawdziwą bestią w walce o górne piłki.
07

Jhon Durán 86

At 21, Colombian Jhon Durán (Fenerbahçe) is one of the young strikers with great potential in EA Sports FC 26.

Jhon Durán

  • Klub: Fenerbahce
  • Wiek: 21
  • Pozycja: napastnik (N)
  • Ocena: 79
  • Potencjał: 86
Czas przenieść się do Turcji, gdzie błyszczy Jhon Duran. 21-letni Kolumbijczyk występuje obecnie w Fenerbahçe na zasadzie wypożyczenia z Al-Nassr, choć już wcześniej zainteresowanie nim wyrażała między innymi londyńska Chelsea. Teraz natomiast czeka na telefon od Ciebie, aby stać się częścią długoterminowego projektu i osiągnąć swój pełny potencjał.
08

Mathys Tel 86

After a successful loan spell, Mathys Tel is shining at Tottenham. In EA Sports FC 26, his speed and potential make him one of the best young strikers to develop.

Mathys Tel

  • Klub: Tottenham
  • Wiek: 20
  • Pozycja: napastnik (N)
  • Ocena: 77
  • Potencjał: 86
Po szalonym początku z Bayernem Monachium w sezonie 2024/2025, Mathys Tel miał trudności z odnalezieniem się w bawarskim gigancie. Teraz, po udanym okresie wypożyczenia, przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Tottenhamu. Jeśli szukasz gracza, który potrafi przebić się przez każdą obronę, dzięki przyspieszeniu na poziomie 85, szybkości 87 i umiejętności dryblingu 81, Tel jest idealnym wyborem, zwłaszcza że będzie się wciąż rozwijał.
09

Santiago Castro 84

Easy to recruit and complete, Santiago Castro (Bologna) is one of the best young strikers in EA Sports FC 26.

Santiago Castro

  • Klub: Bologna
  • Wiek: 21
  • Pozycja: napastnik (N)
  • Ocena: 76
  • Potencjał: 84
Występujący w Bolonii Santiago Castro jest najłatwiejszym do pozyskania zawodnikiem z tej listy. Mimo to jest on graczem kompletnym i może stać się filarem Twojej ofensywy, a posiadanie Argentyńczyka w ataku zawsze zapewnia rozrywkę.
10

Mohamed-Ali Cho 83

Quick and technical, Mohamed-Ali Cho is one of the best young strikers at EA Sports FC 26, with his speed and dribbling ability.

Mohamed-Ali Cho

  • Klub: OGC Nice
  • Wiek: 21
  • Pozycja: lewy skrzydłowy (LS)
  • Ocena: 76
  • Potencjał: 83
Chociaż przygoda Mohameda-Aliego Cho w Realu Sociedad była nie do końca udana, to powrócił do Francji, gdzie znów może pokazać swój potencjał. Obecnie gra w OGC Nice i stanowi wartą uwagi opcję dzięki swojej szybkości i umiejętnościom dryblingu.

Lista napastników o najwyższym potencjale z podziałem na role

napastnik (N)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Endrick

19

77

91

Francesco Camarda

17

65

87

Mathys Tel

20

77

86

Samu

21

79

86

Jhon Duran

21

79

86

lewe skrzydło (LS)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

William Gomes

19

72

84

Wilson Odobert

20

75

83

Mohamed-Ali Cho

21

76

83

William Gomes

21

70

82

Newerton

20

70

82

prawe skrzydło (PS)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Désiré Doué

20

85

91

Savinho

21

82

87

Ethan Nwaneri

18

76

87

Ibrahim Mbaye

17

70

84

Bruno Durdov

17

64

84

