9 najlepszych obrońców w FIFA 21!

nie uda się odeprzeć ofensywy drużyny przeciwnej, to przeciwnicy mogą umieścić piłkę w naszej siatce, obniżając tym samym szanse na sukces drużyny, którą kontrolujemy. O to, by sytuacji podbramkowych przy sojuszniczej "budzie" było jak najmniej, dbają piłkarze ustawieni w defensywnie - poniżej znajdują się

1. Virgil Van Dijk - Liverpool, ocena ogólna: 90

2. Sergio Ramos - Real Madrid, ocena ogólna: 89

Poznajecie tego pana? Tak! To Sergio Ramos, we własnej osobie!