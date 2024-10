Lewandowski najlepszym Polakiem w EA FC25? Niekoniecznie!

Karty Polaków w grach z serii FC (wcześniej FIFA), nigdy nie grały pierwszoplanowych ról. Nie wszyscy jednak są sobie w stanie pozwolić na najmocniejsze, a co za tym idzie, najdroższe z kart, a inni z kolei po prostu lubią mieć w składzie rodaków. Jeszcze inni natomiast, po trafieniu Roberta Lewandowskiego czy Piotrka Zielińskiego, zastanawiają się co w zasadzie z nimi zrobić.

Dlatego też, wspólnie z PLKD, topowym polskim content creatorem, jeżeli chodzi o scenę gier FC, wzięliśmy pod lupę najsilniejsze karty Polaków.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski - FC 25 © EA Sports

Nie sposób zacząć takiego zestawienia inaczej niż od najlepszego piłkarza w historii naszego kraju. To jednak wcale nie Lewandowski posiada najlepszą kartę spośród naszych zawodników.

"Robert Lewandowski dostał najwyższy overall, jednak został brutalnie potraktowany przez EA jeśli chodzi o playstyle+ bo w jego wypadku są to... podcinki, które są całkowicie bezużyteczne. Gdyby dostał walkę w powietrzu czy powershoty, to mogło być ciekawiej. Dodatkowo nie jest on też najszybszy" - tłumaczy PLKD.

"Nie jest to zdecydowanie najlepsza karta Roberta, jaką dostał na start. Raczej szybko się na niego rzucać nie będę. Może jeśli dostanie jakąś kartę specjalną… Zresztą jego cena mówi sama za siebie. 17,5 tysiąca to chyba najtańszy Robert Lewandowski w historii. Zdecydowanie mogła to być lepsza karta" - dodaje.

Ewa Pajor

Ewa Pajor - EA FC 25 © EA Sports

Pierwszą z dwóch kart Polaków, które w obecnej edycji gry mogą sprawdzić się lepiej od Lewandowskiego jest także występująca na co dzień w barwach FC Barcelony - Ewa Pajor.

"Ewa Pajor jest przede wszystkim bardzo szybka, a do tego niesamowicie tania. Zastanawiałem się, czy może jest coś z nią nie tak, bo to aż niesamowite, aby karta o takich statystykach kosztowała zaledwie 11 tysięcy" - komentuje PLKD.

"W zestawieniu z Robertem Lewandowskim zdecydowałbym się na… Ewę Pajor. Takie są realia tej gry" - dodaje.

Włodzimierz Smolarek

Włodzimierz Smolarek - EA FC 25 © EA Sports

Zdaniem PLKD, to właśnie karta hero niegdysiejszego bohatera naszej reprezentacji (60 meczów w latach 1980-1992), prezentuje największą wartość, jeśli chodzi o Polaków.

"Moim zdaniem to najlepszy Polak w grze, czyli Włodzimierz Smolarek, karta hero z Bundesligi. W teorii ma co prawda gorsze statystyki od Lewandowskiego, ale przede wszystkim jest szybki, a do tego potrafi się bardzo dobrze utrzymać przy piłce" - opisuje PLKD.

Piotr Zieliński

Piotr Zieliński - EA FC 25 © EA Sports

Druga z naszych największych gwiazd, jeżeli chodzi o światową piłkę. Piotr Zieliński jednak, z overallem na poziomie zaledwie 81, nie zostanie raczej bohaterem wirtualnych boisk, choć może okazać się użyteczny.

"Zieliński ma potencjał, by być grywalnym na początku, jednak ostatecznie to karta, która będzie wymagać jakiejś ewolucji" - kwituje PLKD.

Arkadiusz Milik, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski

Arkadiusz Milik - EA FC 25 © EA Sports Przemysław Frankowski - EA FC 25 © EA Sports Sebastian Szymański - EA FC 25 © EA Sports

Jeżeli chodzi o karty polskich piłkarzy, to w zasadzie na wcześniej wymienionej czwórce można by skończyć, bowiem reszta pozostawia sporo do życzenia. Jednak aby dać Wam nieco lepszy ogląd sytuacji, dodaliśmy jeszcze trzy kolejne, najwyżej ocenione karty z piłkarzami znad Wisły - Arkadiusza Milika, Przemysława Frankowskiego oraz Sebastiana Szymańskiego.

"Milik może przyda się w jakimś wyzwaniu budowania składu, no i... to w zasadzie wszystko, co można o nim powiedzieć. Nie jest to karta grywalna" - twierdzi PLKD.

"Z kolei Frankowskim zagrałem kilka meczów na samym początku i może jeszcze chwilę byłbym w stanie nim grać, choć również nie jest to najlepsza karta" - kontynuuje.

"Szymański prezentuje się jeszcze gorzej. Ma zaledwie 3 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, niestety, jest nic niewarty. Jest to zbyt nisko oceniona karta. Do zapomnienia",

