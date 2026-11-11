Najlepsi Polacy w EA FC 27. Kto zyskał, a kto stracił?

Polska piłka może nie przeżywa obecnie swojego najlepszego okresu w historii, ale w EA Sports FC 27 wciąż znajdziemy kilku naszych rodaków, którzy mogą pochwalić się naprawdę solidnymi ocenami.

Co ciekawe, na czele zestawienia tym razem wcale nie znajduje się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski po latach dominacji musiał ustąpić miejsca innej gwieździe polskiego futbolu.

Tegoroczna odsłona przyniosła również kilka interesujących zmian. Niektórzy reprezentanci Polski zanotowali wyraźny awans, podczas gdy inni musieli pogodzić się z obniżeniem swoich notowań.

W tym zestawieniu przyglądamy się najwyżej ocenionym Polakom i Polkom w EA Sports FC 27 oraz sprawdźmy, jak ich oceny zmieniły się względem poprzedniej edycji.

01 Ewa Pajor - 89 OVR (bez zmian)

Karta Ewy Pajor w EA FC 27 © EA Sports

Najlepsza polska zawodniczka w EA FC 27? Ewa Pajor. I to ze sporą przewagą nad resztą stawki!

Napastniczka FC Barcelony otrzymała ocenę ogólną 89, a szczególne wrażenie robią jej statystyki szybkości (93), strzałów (91) oraz dryblingu (89).

Co ciekawe, dokładnie taką samą ocenę ogólną Pajor miała w FC 26. EA Sports uznało więc, że Polka zasługuje na utrzymanie swojej pozycji wśród najlepiej ocenianych piłkarek.

Otrzymane przez nią parametry czynią ją bez wątpienia niezwykle interesującą opcją dla wszystkich graczy lubiących szybki, ofensywny futbol.

02 Robert Lewandowski - 84 OVR (−2)

Karta Roberta Lewandowskiego w EA FC 27 © EA Sports

Jeszcze niedawno Robert Lewandowski regularnie znajdował się w ścisłej światowej czołówce ocen EA Sports. Nieubłagany upływ czasu sprawił jednak, że w FC 27 jego overall wynosi już "tylko" 84.

To spadek o dwa punkty względem poprzedniej odsłony, w której polski napastnik mógł pochwalić się oceną 86.

Nie oznacza to oczywiście, że Lewandowski przestał być wartościowym zawodnikiem. Ocena strzałów na poziomie 85 nadal pozwala mu stanowić poważne zagrożenie pod bramką rywali.

Problemem pozostaje natomiast tempo, wynoszące zaledwie 67. To wyraźny sygnał, że przy korzystaniu z Lewandowskiego znacznie lepiej postawić na grę pozycyjną niż na pojedynki szybkościowe.

03 Piotr Zieliński – 82 OVR (+1)

Karta Piotra Zielińskiego w EA FC 27 © EA Sports

Podium zamyka Piotr Zieliński, którego twórcy gry ocenili na 82 punkty.

W przypadku pomocnika oznacza to niewielki awans. W EA FC 26 jego ocena ogólna wynosiła bowiem 81.

Zieliński może pochwalić się przede wszystkim bardzo dobrym dryblingiem (83) oraz podaniami (81). Dzięki temu świetnie nadaje się do roli zawodnika odpowiedzialnego za kreowanie sytuacji i utrzymywanie piłki w środku pola.

Nie jest to oczywiście piłkarz, który swoją fizycznością zdominuje przeciwników, ale jeżeli lubicie techniczny futbol, warto mieć go na uwadze.

04 Jakub Kiwior – 82 OVR (+2)

Karta Jakuba Kiwiora w EA FC 27 © EA Sports

Jednym z największych wygranych wśród polskich piłkarzy w obecnej edycji gry jest Jakub Kiwior.

Środkowy obrońca otrzymał ocenę 82, co oznacza awans o dwa punkty w porównaniu z FC 26. Co więcej, pozwoliło mu to zrównać się z Piotrem Zielińskim i znaleźć w ścisłej czołówce najlepiej ocenionych Polaków.

Jego największymi atutami są defensywa (83) oraz fizyczność (78). Do tego dochodzi tempo na poziomie 71, dzięki któremu Kiwior może być bardziej uniwersalnym rozwiązaniem od części pozostałych środkowych obrońców.

05 Jan Bednarek – 82 OVR (+2)

Karta Jana Bednarka w FC 27 © EA Sports

Kolejnym Polakiem ocenionym na 82 punkty jest Jan Bednarek. Podobnie jak Kiwior, także drugi defensor FC Porto zanotował awans o dwa punkty względem poprzedniej edycji.

W jego przypadku twórcy gry najwyżej ocenili defensywę i fizyczność, przyznając obu tym atrybutom po 83 punkty.

Bednarek nie należy jednak do najszybszych zawodników. Tempo na poziomie 50 sprawia, że najlepiej odnajdzie się w zespołach, które nie wymagają od środkowych obrońców regularnego ścigania się z błyskawicznymi napastnikami.

06 Kamil Grabara – 81 OVR (bez zmian)

Karta Kamila Grabary w EA FC 27 © EA Sports

Czas na pierwszego bramkarza w zestawieniu. Kamil Grabara otrzymał ocenę ogólną 81, wyprzedzając między innymi Wojciecha Szczęsnego w oficjalnym rankingu EA.

W porównaniu z FC 26 jego overall pozostał niezmieniony. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze rok wcześniej Szczęsny miał nad Grabarą dwupunktową przewagę.

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Dziś obaj golkiperzy mogą pochwalić się identyczną oceną, co czyni ich interesującymi alternatywami przy budowaniu polskiego składu.

07 Wojciech Szczęsny – 81 OVR (−2)

Karta Wojciecha Szczęsnego w EA FC 27 © EA Sports

W przypadku Wojciecha Szczęsnego tegoroczna odsłona przyniosła nieco mniej optymistyczne wieści. Doświadczony bramkarz otrzymał ocenę 81, podczas gdy w FC 26 mógł pochwalić się wynikiem 83.

Mimo to wciąż pozostaje jednym z najlepiej ocenionych, obok wspomnianego Grabary, polskich bramkarzy w grze.

08 Matty Cash – 81 OVR (bez zmian)

Karta Matty'ego Casha w EA FC 27 © EA Sports

Na identyczną ocenę może liczyć Matty Cash. Prawy obrońca Aston Villi zachował 81 punktów z poprzedniej edycji, a więc EA Sports nie zdecydowało się ani na podwyższenie, ani na obniżenie jego oceny ogólnej.

Cash dysponuje dość wyrównanymi parametrami. Jego defensywa wynosi 78, drybling 76, a fizyczność również 76.

Dzięki temu stanowi rozsądną opcję dla graczy, którzy oczekują od bocznego defensora nie tylko odbierania piłki, lecz również wspierania ofensywy.

09 Paulina Dudek – 81 OVR (bez zmian)

Karta Pauliny Dudek w EA FC 27 © EA Sports

Wśród najlepszych polskich zawodników znalazło się także miejsce dla Pauliny Dudek. Środkowa obrończyni otrzymała ocenę ogólną 81, utrzymując wynik z poprzedniej edycji.

Jej najmocniejszą stroną jest defensywa, oceniona aż na 85 punktów. To najwyższy parametr obrony spośród wszystkich zawodników i zawodniczek przedstawionych w tym zestawieniu.

10 Nicola Zalewski – 78 OVR (+1)

Karta Nicoli Zalewskiego w EA FC 27 © EA Sports

Naszą dziesiątkę zamyka Nicola Zalewski, którego EA Sports oceniło na 78 punktów. To wynik o jeden punkt lepszy niż w FC 26, kiedy polski wahadłowy mógł pochwalić się oceną 77.

Jego zdecydowanie największą zaletą jest szybkość wynosząca 88. Dzięki temu może okazać się szczególnie przydatny na lewym skrzydle, gdzie łatwo wykorzystać jego dynamikę do przeprowadzania szybkich ataków.

Choć pod względem oceny ogólnej Zalewski ustępuje najbardziej uznanym polskim zawodnikom, jego charakterystyka może sprawić, że dla niektórych graczy będzie znacznie bardziej użyteczny, niż sugerowałby sam overall.