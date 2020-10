9 najlepszych pomocników w FIFA 21!

1. Kevin De Bruyne - Manchester City, ocena ogólna: 91

Na czele najlepszych pomocników w grze FIFA 21 uplasował się Kevin De Bruyne - świeżo po okrzyknięciu go przez PFA mianem "Player of the Year 2020". To prawdopodobnie jeden z nielicznych piłkarzy Premier League, który ma realne szanse na rywalizację o tytuł najlepszego piłkarza roku spoza oczywistej dwójki pretendentów tytułu, Messiego i Ronaldo. De Bruyne jest jednak nie tylko najlepszym pomocnikiem, ale i najlepszym podającym w kopance od Electronic Arts. Nie powinno to nikogo zdziwić - szczególnie po 20 asystach, które wywalczył sobie w Premier League w ubiegłym sezonie. Jego grę ogląda się z niezwykłą przyjemnością - zawodnik dostrzega bowiem sytuacje w polu, które innym piłkarzom nie wpadłyby w oko, przez co piłka nożna wydaje się taka prosta...