Jak mistrzowie LoL grają w sytuacjach 1 na 1?

, powszechnie uznawany za najlepszego zawodnika, jaki kiedykolwiek grał w League of Legends. Nawet jeśli nie interesujesz się League of Legends, to prawdopodobnie o nim słyszałeś. Koreańczyk słynie jednak nie tylko z nieprawdopodobnego talentu i ciężkiej pracy, ale także specyficznej filozofii gry, która wyróżnia go nawet w gronie zawodowców.

Wielokrotnie zarówno jego koledzy z drużyny, jak i rywale, podkreślali, że Faker potrafi wygrywać absolutnie każdą postacią. Bez względu na to, który czempion jest twoim ulubionym, Faker na pewno grał nim albo w oficjalnych spotkaniach, albo w trakcie swoich prywatnych streamów. Wystarczy spędzić kilkanaście minut na oglądaniu Fakera, by poznać prawdziwy potencjał jakiejkolwiek postaci, a co za tym idzie stać się bardziej elastycznym w League of Legends.

Wielokrotnie zarówno jego koledzy z drużyny, jak i rywale, podkreślali, że Faker potrafi wygrywać absolutnie każdą postacią. Bez względu na to, który czempion jest twoim ulubionym, Faker na pewno grał nim albo w oficjalnych spotkaniach, albo w trakcie swoich prywatnych streamów. Wystarczy spędzić kilkanaście minut na oglądaniu Fakera, by poznać prawdziwy potencjał jakiejkolwiek postaci, a co za tym idzie stać się bardziej elastycznym w League of Legends.

Wielokrotnie zarówno jego koledzy z drużyny, jak i rywale, podkreślali, że Faker potrafi wygrywać absolutnie każdą postacią. Bez względu na to, który czempion jest twoim ulubionym, Faker na pewno grał nim albo w oficjalnych spotkaniach, albo w trakcie swoich prywatnych streamów. Wystarczy spędzić kilkanaście minut na oglądaniu Fakera, by poznać prawdziwy potencjał jakiejkolwiek postaci, a co za tym idzie stać się bardziej elastycznym w League of Legends.