Biegaj i słuchaj: poleca DJ Charlie Dark

. Zawsze zaczynam bieg od myśli: OK, idę dziś pobiegać. Ale właściwie po co? Jaki ten bieg będzie miał na mnie wpływ? Najlepiej wprowadza mnie do tego „Running” Gila Scotta-Herona. Pozwala mi określić zamiar biegu i skupić się na moim oddechu. Nie próbuję od razu biec szybko, nie potrzebuję zaimponować sąsiadom – biegnę tylko dla siebie.

Ponieważ jestem DJ-em nie wierzę, że im szybsza i intensywniejsza muzyka, tym trudniej ludzie się przy niej bawią. Jeśli puszczasz dobrą melodię, parkiet sam się zapala. Tak samo jest z muzyką podczas biegania. Nie chodzi o tempo. Muzyka, której słucham w biegu, nie może mnie wyrywać z danej chwili, ale ją wzmacniać. Numer taki jak „It's Alright, I Feel It!” Masters at Work! uzupełnia ten moment, w którym jestem. Pomaga mi wejść w stan medytacyjny, w którym bieganie jest już bezwysiłkowe. To jedna z najważniejszych rzeczy dla mnie – chcę się przekonać, że to łatwe, że mogę tak biec bez końca.

Utwory, które gram, kiedy biegam, zmieniają się w zależności od tego, gdzie biegnę i jakie uczucia lub emocje mają mi towarzyszyć. Wiele osób prawdopodobnie wyobraża sobie, że kiedy biegam, słucham wielu szalonych płyt dubstepowych, ale nie. Lubię biegać w rytm muzyki, która przywołuje i tworzy szczęśliwe wspomnienia. Najlepszym tego przykładem jest dla mnie „You Got Me Running” Lenny'ego Williamsa. Mam do tego numeru wielki sentyment.

