Masterminds of the Rift: Najlepsze drużyny League of Legends wszech czasów

League of Legends (LoL) jest jednym z najbardziej prestiżowych esportów, jakie kiedykolwiek powstały. Przez ostatnie 14 lat gra biła rekordy popularności dzięki wielu niezapomnianym wydarzeniom. Podczas gdy co roku swoją historię piszą nowe legendy, te 7 drużyn na stałe zapracowało na swoje miejsce w historii.

Najbardziej utytułowana drużyna w historii LoL-a. Zdobycie jednego Mistrzostwa Świata jest niezwykłym osiągnięciem, ale z pomocą największego gracza wszech czasów, Fakera, południowokoreańska organizacja sięgała po Puchar Przywoływacza aż czterokrotnie! Co więcej, dwa z nich zdobyła rok po roku, co nie udało się nikomu innemu.

T1 won their fourth World title last year in 2023

EDG surprised everyone when they beat SKT in 2015

G2 dołączyło do rozgrywek LEC (wcześniej LCS), w 2016 roku i od tego czasu zdominowało rywalizację na Starym Kontynencie do tego stopnia, że właśnie podwoili rekord tytułów zdobytych przez Fnatic, sięgając po 14. mistrzostwo Europy.

G2 appeared in front of a partisan home crowd at the Worlds 2019 final

Przeskakując przez ocean do Ameryki Północnej, to Cloud9 wyróżnia się wśród reszty. Być może mają o jeden tytuł mniej niż Team SoloMid, który już nie rywalizuje i być może nie dotarli do międzynarodowego finału, jak Team Liquid i Counter Logic Gaming na MSI. Jednak żaden z nich nie był tak konsekwentny jak Cloud9.

Cloud9 won their 6th LCS title in Spring 2023