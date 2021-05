Gamingowe subskrypcje - którą wybrać?

. Niestety, już na wstępie jest pewien haczyk: PlayStation Now nie jest oficjalnie dostępny w Polsce. Co więcej, jest to usługa streamingowa, co ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że możemy zagrać nawet w starsze tytuły z poprzednich generacji PS zarówno na nowej konsoli, jak i komputerze osobistym. Minusem jest jednak konieczność streamowania gier, co negatywnie wpływa na jakość obrazu i czas reakcji. Z drugiej strony takie rozwiązanie będzie korzystne dla tych graczy, którzy nie zawsze mają dostęp do swoich domowych urządzeń, na przykład w trakcie podróży.