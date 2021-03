Takie widowiskowe kombosy, znane też jako

, to coś, co fani League of Legends lubią najbardziej. G2 rozpoczyna walkę przy Smoku rozpoczyna się przy przewadze 3000 sztuk złota, przez co Fnatic waha się w swoim pozycjonowaniu. Martin "Wunder" Nordahl Hansennder, nieobecny na starcie bitwy, teleportuje się na północy i dołącza do walki dokładnie w wtedy, gdy czwórka zawodników Fnatic zbija się w ciasną grupkę. W tym momencie starcie inicjuje Mikyx z idealną Burzą Magnetyczną. G2 mogło więc odpalić cały swój arsenał i zetrzeć Pomarańczowych z powierzchni mapy.